Abuser en apparente impunité à l’école

Deux histoires de crimes sexuels ont éclaboussé le Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSSPI) la semaine dernière. Fait troublant, l’enseignant et l’éducatrice spécialisée épinglés ont tous deux admis que les abus ont duré de longues années, allant jusqu’à manifester ouvertement des familiarités qui auraient dû mettre la puce à l’oreille. Or, quand on creuse un peu ces deux histoires, on constate vite que tout le monde — jusqu’au protecteur de l’élève — affirme n’avoir rien vu, rien entendu.

Cette apparente impunité qui a duré dans le temps est troublante. Tout comme l’est l’apparente apathie du protecteur de l’élève du CSSPI dans ces dossiers maintenant judiciarisés. L’enseignant Dominic Blanchette a plaidé coupable d’avoir agressé cinq fillettes et jeunes adolescentes sur une période de cinq ans. Les gestes ont été posés dans deux écoles et un camp de vacances. L’éducatrice spécialisée Véronie Campeau a pour sa part admis avoir exploité sexuellement pendant des années une élève vulnérable.

Le CSSPI se targue d’avoir un système d’alerte en plus d’un code d’éthique doté d’un mécanisme de protection des élèves solide. Que des cas comme ceux-ci lui échappent est regrettable, mais pas impossible, quand on sait combien accomplir l’ordinaire relève de l’extraordinaire dans ce réseau exsangue. À La Presse, son protecteur de l’élève, Roberto Colavecchio, a toutefois affirmé n’avoir jamais « eu vent d’un seul cas de violences à caractère sexuel » en 12 ans d’exercice. On répète : aucun en 12 ans.

Pour qu’un dossier aboutisse à son bureau, il faut que le plaignant passe par trois étapes : contacter l’agresseur présumé, puis la direction de l’école et, enfin, celle du centre de services scolaire. Le CSSPI a le devoir de se demander si la formule peut avoir découragé des prises de parole, celles-là et d’autres. Plus sournoisement, il lui faut se demander s’il n’y a pas beaucoup de minimisation, de négation et de mauvaise écoute dans nos milieux scolaires. À la vérité, tous les membres du personnel scolaire devraient être interpellés par ces deux affaires, professeurs et directions en tête. Et pas qu’à la Pointe-de-l’Île.

De la même manière, Québec a le devoir pressant de s’en mêler. Sachant combien le gouvernement Legault a mis d’espoir dans sa Loi sur le protecteur national de l’élève pour prévenir et combattre les violences sexuelles dans les écoles primaires et secondaires, on est pris de vertige. Cela peut-il vraiment suffire ? Les protecteurs de l’élève locaux et régionaux sont-ils suffisamment outillés et, surtout, savent-ils tirer le maximum des outils mis à leur disposition ?

Le regroupement La voix des jeunes compte, de son côté, répond que non. Il réclame depuis 2017 une loi-cadre inspirée de celle qui existe dans les cégeps et les universités. On ne voit pas pourquoi un tel outil est refusé aux mineurs, qui forment la frange la plus vulnérable entre toutes. On l’écrivait déjà l’an dernier en ces pages.

Force est de constater que le dossier des violences sexuelles au primaire et au secondaire n’avance pas à la vitesse à laquelle nos vies numériques se déplient. On imagine encore la main baladeuse dans un coin de corridor pendant les heures d’école, mais les agressions peuvent aussi prendre d’autres chemins pour atteindre les mêmes fins : textos, messages instantanés et matériels inappropriés, tactiques d’isolement, etc. Ces méthodes rattrapent les élèves où qu’ils soient, à toute heure du jour et de la nuit, multipliant d’autant les possibilités de dérives. C’est le cas dans ces deux histoires indignes.

Dans son rapport de 2022, le Centre canadien de protection de l’enfance (CCPE) note que Snapchat, Instagram et Facebook sont les plateformes les plus souvent utilisées dans les infractions commises. Le malheur, c’est qu’on ne connaît pas l’étendue du mal. Le CCPE note une recrudescence d’abus de toutes sortes. Il a recensé que 252 membres ou anciens membres du personnel d’écoles primaires et secondaires avaient commis ou avaient été accusés d’avoir commis des infractions à caractère sexuel à l’endroit d’au moins 548 enfants entre 2017 et 2021 inclusivement. S’ajoutent 38 autres accusés au criminel pour des infractions de pornographie juvénile.

Mais ce n’est là que la part visible. Non seulement il n’existe aucune base de données fiable recensant les abus de ce type, mais on n’en fait pas la collecte systématique. Pas plus qu’on ne tient de registre du personnel congédié ou faisant l’objet de mesures disciplinaires pour de tels motifs. Les écoles ont beau faire des vérifications d’antécédents, ces informations cruciales leur manquent.

La question des violences sexuelles n’est par ailleurs nulle part dans les sept priorités du ministre Bernard Drainville. Pas plus que les violences tout court ou l’intimidation, qui explosent elles aussi à l’école, apprenions-nous le mois dernier. Tout le monde à l’Assemblée nationale s’était alors entendu pour que ce dossier soit abordé rapidement en commission parlementaire, et ce, de façon non partisane. Tant mieux. Cependant, l’exercice ne sera véritablement complet que s’il englobe aussi les violences sexuelles.