Pour améliorer le français au cégep, le temps est venu de passer à l'action

Le ministère de l’Enseignement supérieur a finalement dévoilé vendredi le très attendu rapport fait par trois expertes sur la maîtrise du français au collégial. Sans grande surprise, on y surligne l’urgence d’agir pour tenter d’améliorer d’insatisfaisants taux de réussite en français au cégep. Parmi les constats principaux, un air de déjà-vu : la scolarité obligatoire au Québec, depuis le préscolaire jusqu’à l’entrée au collégial et même plus, ne garantit absolument pas une maîtrise suffisante de la lecture et de l’écriture.

Il faudra bientôt attaquer avec courage ce constat navrant : pour qu’un étudiant débarque au cégep mal outillé en français, ne serait-ce pas le signe qu’il a traversé les réseaux précédents sans avoir accumulé le bagage nécessaire ? Peut-on terminer sa 6e année sans savoir lire ? Apparemment, oui. Peut-on obtenir un diplôme d’études secondaires sans être à l’aise en français écrit ? Il semble aussi que oui.

Discutez des compétences en français des étudiants du collégial avec un acteur du collégial, et celui-ci lèvera les yeux au ciel en déplorant une mauvaise préparation au secondaire. Tentez de comprendre le niveau de français des élèves du secondaire, et votre interlocutrice soupirera en pointant le trop grand nombre d’élèves qui ont terminé le primaire sans avoir les outils de base en français. Le cycle des lacunes en français au Québec ne doit pas être analysé réseau par réseau, mais plutôt scruté dans son ensemble.

Les autrices du rapport déposé au ministère en janvier 2022 — La maîtrise du français au collégial : le temps d’agir — ont semé 35 recommandations pour tenter d’améliorer la situation, laquelle plombe la réussite au cégep. On constate en effet que les écueils en français comptent parmi les principales causes d’abandon ou de non-réussite des études au cégep. Les statistiques démontrent que les élèves ayant eu moins de 75 % à l’épreuve unique de français de 5e secondaire sont moins susceptibles d’obtenir leur diplôme d’études collégiales que ceux qui ont obtenu plus de 75 %.

La première recommandation du rapport confirme littéralement l’échec des réseaux scolaires précédents, et incite les cégeps à enseigner le français. « Le comité recommande que le fonctionnement de la langue soit explicitement enseigné au collégial et que son enseignement soit articulé à l’écriture et à la lecture de textes. » Puisqu’on ne peut plus tenir pour acquis que les bases en français seront bien maîtrisées à l’arrivée au collégial, est-il utile de plonger illico dans des cours de littérature si on n’est pas certain que ce qui sera lu sera compris ?

Par la voix de leurs syndicats, les enseignants ont fait savoir vendredi que cette recommandation n’avait ni queue ni tête. Apprendre le français au cégep ? Pas question, pas notre rôle ! Il est vrai que cela camoufle un vibrant constat d’échec, mais force est d’admettre que c’est cohérent avec la réalité du terrain, contre laquelle on ne peut se battre.

Et si l’on veut comprendre les racines de cette perpétuelle déroute des élèves et des étudiants en français, il faudra aussi ajouter une autre pierre à l’analyse : que dire en effet des résultats décevants des futurs enseignants au test de français, nécessaire pour obtenir leur brevet d’enseignant ? Pour accéder à la profession, les étudiants au baccalauréat en enseignement passent le test de certification en français écrit pour l’enseignement (TECFEE), où bon an mal an le taux de réussite au premier essai de l’examen en deux volets tourne autour de… 30 %. C’est une véritable catastrophe.

Nombre de rapports pertinents rédigés par des éminences ont pointé la formation initiale comme le premier chantier de travail à attaquer. Le recrutement de plus en plus difficile d’enseignants, pénurie oblige, ne fournit malheureusement pas le contexte pour rehausser les exigences générales pour l’enseignement du français chez les futurs profs, mais c’est pourtant exactement ce vers quoi l’on devrait se diriger. C’était, en 2008, l’une des recommandations phares du rapport Ouellon (du nom de son auteur Conrad Ouellon, président du Conseil supérieur de la langue française) soufflée avant lui par Gérald Larose, en 2001, lors des États généraux sur la situation et l’avenir de la langue française. Refrain connu, disions-nous ?

L’importance de protéger le français comme socle de notre identité et de notre culture distincte semble animer les membres du gouvernement Legault, qui ont fait de cet enjeu une de leurs principales batailles, ce que nous saluons. Plusieurs chantiers et comités s’activent autour de cette noble cause. Le travail, qu’on semble inlassablement reprendre au gré des gouvernements qui changent, a pourtant déjà été abattu, et plusieurs rapports éloquents remisés aux oubliettes (le rapport Ouellon, par exemple). C’est pourquoi ce n’est plus dans les constats et les appels à l’urgence d’agir que le Québec pourra enfin changer la donne, mais bel et bien dans l’enclenchement d’actions concrètes, sur le terrain. Place aux changements.