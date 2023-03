Une taxe prématurée sur le stationnement

Le Conseil régional de l’environnement (CRE) a produit un livre blanc d’une singulière rigidité en proposant de tarifer tout le stationnement sur rue à Montréal. L’organisme a le mérite de faire avancer la réflexion sur la place démesurée accordée à l’automobile dans l’occupation du territoire, mais il a produit un document tellement ambitieux qu’il a peu de chances d’être appliqué.

Il y a plein de bonnes raisons de poser un regard inquisiteur sur la place du stationnement. Aux automobilistes qui pestent contre la prolifération des voies réservées et des pistes cyclables, le rapport du CRE fait oeuvre utile pour rétablir les faits. À Montréal, les 475 000 places de stationnement sur rue occupent 27 % de la voirie (7 km2), soit 12 fois plus d’espace que les voies réservées au transport collectif et au vélo.

Citant des études à l’appui, le CRE estime que le stationnement sur rue coûte au bas mot 1275 $ par année aux contribuables. Sur rue, à peine 4 % des places sont tarifées d’une manière ou l’autre, si bien qu’on peut y voir une autre preuve qu’à Montréal comme dans toutes les villes nord-américaines, l’aménagement du territoire a été dicté par une inébranlable foi dans le culte du char.

Les mentalités changent, à grand renfort de saillies de trottoir et de pistes cyclables, mais pas encore assez vite pour atteindre les objectifs de lutte contre les changements climatiques. Montréal devra réduire de près de 40 % ses émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport au niveau de 2018 afin d’atteindre la cible fixée par l’Accord de Paris d’ici 2030. La pente sera abrupte. Dans l’agglomération montréalaise, le parc automobile progresse plus vite que la population. Il faut espérer une baisse de l’auto solo de 30 % d’ici 2030, alors que la tendance est à l’inverse. De 2016 à 2021, la part modale de la voiture est passée de 53 à 59 % dans l’agglomération, peut-on lire dans le livre blanc.

Pour ces considérations, ainsi que des préoccupations d’équité pour le tiers des ménages qui paient pour l’entretien de la voirie via leurs taxes foncières, même s’ils n’ont pas de voiture, le CRE en arrive à la conclusion qu’il faut à la fois réduire le nombre de places disponibles et taxer tout le stationnement sur rue d’ici 2035.

Dès lors, le rapport prend un gros virage à gauche qui suscite des interrogations. Après les listes d’attente pour les places en CPE, l’accès à un psychologue, les chirurgies d’un jour, les services à la SAAQ, nous aurions désormais droit à une toute nouvelle incongruité si les recommandations du CRE étaient appliquées : la liste d’attente pour obtenir une place de stationnement sur rue. Difficile d’imaginer qu’une administration publique aussi coûteuse et ankylosée que celle de la Ville de Montréal serait en mesure de gérer efficacement ce joyeux bordel.

Le CRE fait peu de cas des impacts de ses propositions sur les citoyens et sur l’attractivité de Montréal auprès des ménages. Sa proposition de taxer le stationnement vise nommément Montréal, ses 19 arrondissements et autant de royaumes, et les villes liées. Rien sur Laval, Longueuil et les autres villes de la région métropolitaine de Montréal, qui gagneraient assurément en popularité. Une réforme de cette ampleur ne peut être portée par la Ville de Montréal seule, au risque qu’elle soit isolée et pénalisée indûment lorsque montera une inévitable grogne populaire.

L’administration Plante, d’habitude enthousiaste à monter dans le train de la lutte contre les changements climatiques, a accueilli le rapport avec un enthousiasme prudent. La responsable du transport et de la mobilité durable au comité exécutif, Sophie Mauzerolle, a indiqué que la tarification du stationnement n’était pas envisagée à court terme. « Pour nous, la tarification du stationnement est un des leviers de la mobilité durable, mais on peut difficilement demander aux gens d’opérer un transfert modal, de délaisser l’auto solo et faire porter un fardeau financier aux Montréalais s’ils n’ont pas d’alternative », a-t-elle commenté.

C’est là que le bât blesse. Le CRE applique une approche chère aux environnementalistes, soit « Réduire-Transférer-Améliorer (RTA) », reconnue en mobilité durable. Réduire d’abord la demande de transport. Transférer ensuite vers des modes de transport actifs et collectifs. Améliorer en dernier lieu l’efficacité des véhicules et des déplacements. C’est une approche risquée pour susciter l’adhésion, à moins de vouloir s’adresser uniquement au cercle des convertis des transports actifs et collectifs. Quel automobiliste voudra mettre une croix sur son stationnement et lâcher le volant, sans assurance préalable qu’il ne sera pas confiné à la classe sardine dans le métro, ou qu’il ne devra pas doubler son temps de transport parce qu’il habite dans un quartier mal desservi par le transport collectif ?

Avant de taxer encore, pensons aux autres solutions : densifier le territoire, améliorer l’offre de transport collectif, réduire le stationnement où c’est possible, notamment dans les grandes surfaces qui manquent cruellement de verdure, appliquer la tarification modulaire selon les heures et les zones, pour les stationnements déjà tarifés, créer un registre des places disponibles, etc.

La réflexion du CRE est salutaire, mais sa solution arrive prématurément, en grillant plusieurs feux rouges sur le chemin de l’acceptabilité sociale.