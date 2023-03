La SAAQ, patient zéro de la transition numérique

« Moins d’attente et d’incertitude, moins d’heures passées au téléphone, moins de paperasse et de démarches compliquées. » Les vallées numériques verdoyantes promises par Éric Caire au lancement de la Stratégie de transformation numérique gouvernementale, en 2019, connaissent leur premier test du réel avec la crise qui secoue la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

Sorti de son mutisme mercredi soir, le ministre de la Cybersécurité et du Numérique a défendu son nouveau Service d’authentification gouvernementale (SAG) auquel se greffe — dans la plus grande douleur — la plateforme informatique SAAQclic qui cause tant de maux de tête aux Québécois. Selon lui, la SAAQ ne peut que s’en prendre à elle-même pour le chaos qui s’est installé, son SAG n’ayant rien à se reprocher. On lui accorde que des blâmes, la société d’État en mérite plusieurs.

Les interminables files d’attente et les retards de service déplorés depuis le lancement de SAAQclic, le 20 février dernier, sont inexcusables. Les Québécois ont goûté aux files d’attente à la pharmacie ou dans les centres de dépistage pendant la pandémie. L’été dernier, ils ont vécu les affres des files quasi soviétiques de la crise des passeports. L’attente indue aux urgences et dans d’autres services comme la chirurgie ou la santé mentale mettent chaque jour leurs limites à l’épreuve. Leur réserve de patience est à sec.

Il est vrai que remplacer 300 vieux systèmes informatiques accumulés par un système unique centralisé pour gérer plus de 10 milliards de données est un contrat immense. Le transfert desdites données a d’ailleurs forcé la SAAQ à tourner au ralenti du 26 janvier au 19 février. Force est d’admettre que ce laps de temps fut insuffisant et que le grand saut s’est fait prématurément.

La sonnette d’alarme avait pourtant été tirée par les employés. La direction a tout de même foncé. Elle a manqué de planification, mais surtout d’anticipation, d’écoute et de vision. Elle devra s’en expliquer, tout comme son partenaire d’affaires, LGS, une société IBM.

Cela ne dédouane pas pour autant le gouvernement Legault. La vitesse à laquelle le premier ministre a réagi suggère qu’il le sait fort bien. Au contraire de Justin Trudeau, qui a mis des semaines avant de prendre le problème des passeports par les cornes, François Legault a fait la preuve qu’un agacement peut déplacer des montagnes… et des ministres. La ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, a écourté sa mission en Europe pour secouer les puces des maîtres d’oeuvre de ce ratage.

Femme d’action, Mme Guilbault a mis en place nombre d’actions structurantes qui vont permettre aux Québécois de traverser la transition numérique de la SAAQ sans s’arracher les cheveux qui leur restent. Les turbulences pourraient s’étirer jusqu’à la fin avril. Dans l’intervalle, les employés vont souffler un peu. Cela est fort bien.

La sortie de M. Caire jette toute de même une ombre sur la suite des choses. Même en admettant que son SAG n’ait aucun des défauts que certains lui prêtent — ce dont on doute, sinon pourquoi accepter de le simplifier pour affronter la crise ? —, lui et SAAQclic sont inextricablement liés. La plateforme est en effet la première à s’intégrer à cet outil de protection des données numériques destiné à remplacer clicSÉQUR.

Et c’est là que le bât blesse. Le gouvernement Legault est plongé dans une titanesque et inévitable transformation numérique. Chaque mois qui passe creuse un retard technologique de plus en plus gênant. La SAAQ en est le « patient zéro », et il a le devoir de faire enquête pour voir comment il peut éviter une répétition. Le grand bassin des sociétés d’État va suivre, et les défis s’y annoncent grands.

En 2021, le vérificateur général du Québec s’inquiétait de voir qu’Héma-Québec n’avait pas effectué de « virage technologique et numérique ». En 2020, c’était la Commission de la construction du Québec qui admettait un retard technologique nécessitant un chantier à l’avenant. Et on ne parle même pas du retard de systèmes autrement plus complexes dans des secteurs aussi essentiels que la justice ou la santé.

Veiller sur cette transition fait précisément partie des devoirs de M. Caire. À titre de « partenaire incontournable des organismes publics », son jeune ministère a pour mission de « développer les compétences », d’« optimiser les services » et d’en « rehausser la qualité ». Sa tâche est certes compliquée par un recrutement de personnel spécialisé difficile et la nécessité de développer des solutions adaptées qui forcent le recours à la sous-traitance. Avec les possibles ratages que l’on sait.

Or, le ministre nous dit que la transition numérique de la SAAQ échoue lamentablement sur le plan de l’efficacité tout en réussissant sur le plan de la protection des données. S’il a raison de vouloir nous rassurer sur la solidité du SAG, M. Caire erre en essayant de nous croire que l’échec de SAAQclic ne l’éclabousse en rien. La transition des Québécois vers une identité numérique se fera en exact équilibre entre ces deux tensions. À défaut de quoi, les crises vont se multiplier, et le ministre, qui en est le maître d’oeuvre, ne pourra que s’en prendre à lui-même.