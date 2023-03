Xi Jinping, potentat chinois

Pendant que Justin Trudeau tourne autour du pot quant à la création d’une commission d’enquête publique sur l’ingérence chinoise dans le processus électoral canadien, il se trouve en simultané que le président Xi Jinping confirme deux choses avec la tenue, cette semaine à Pékin, de la grande réunion du Parlement chinois : son emprise croissante sur le pouvoir et le durcissement de la Chine dans ses relations avec les États-Unis sur fond d’augmentation des budgets militaires.

De ceci à cela, les tendances totalitaires que M. Xi manifeste et applique n’ont ainsi d’égal que celles de M. Trudeau à avoir minimisé — ce qui est franchement irresponsable — le danger que représentent les intrusions chinoises dans nos institutions fédérales.

La session annuelle du Parlement chinois, qui se tient depuis dimanche et pour une dizaine de jours au Palais de l’Assemblée du peuple, place Tian’anmen, est un exercice réglé comme du papier à musique, où le président Xi sera officiellement reconduit pour un troisième mandat de cinq ans. Ce qui est sans surprise, certes, puisqu’il a fait abolir la limite de deux mandats en 2018, mais qui est une étape néanmoins marquante, comme Xi, qui a 69 ans, s’installe potentiellement dans la dictature d’une présidence à vie.

Par extension, cette grand-messe, qui réunit près de 3000 délégués dociles, est l’occasion pour le président de consolider sa mainmise sur le parti-État en confirmant la formation d’un gouvernement forgé à son image.

• • • • •

En relations internationales, le nouveau ministre des Affaires étrangères, Qin Gang, a donné le ton mardi en dénonçant « le néomaccarthysme hystérique » de Washington, après que Xi eut de son côté attaqué nommément les États-Unis pour la façon dont ils cherchent à « nous contenir, nous encercler et nous étouffer ».

Ce qui n’est objectivement pas faux. Suivant un élémentaire principe de réciprocité, les États-Unis sont indiscutablement dans un bras de fer stratégique et économique avec la Chine, s’agissant de perpétuer leur empire. Reprocher à la Chine d’être une menace à l’ordre international à travers son soutien à l’agression russe en Ukraine, c’est du reste oublier que Washington a pour ainsi dire fait école, il y aura 20 ans le 20 mars prochain, en attaquant l’Irak sans l’aval de l’ONU.

« En Chine, l’heure est à la confrontation directe avec les États-Unis », chroniquait récemment le correspondant du Monde à Pékin, Frédéric Lemaître. Au-delà des déclarations incendiaires, cette confrontation s’inscrit concrètement dans l’augmentation de 7,2 % du budget militaire chinois annoncée dimanche — sa plus forte hausse depuis 2019. À 225 milliards de dollars américains, les dépenses militaires chinoises sont encore loin d’être de ce qu’elles sont aux États-Unis (plus de 800 milliards $US), un pays qui souffre d’une « dépendance morbide à la guerre », pour reprendre les mots du politologue Rafael Jacob. Une dépendance morbide qui n’a pas empêché Washington de pousser des cris d’orfraie devant l’annonce chinoise, y voyant la poursuite du build-up autour de la question taïwanaise et, plus immédiatement, le signe d’un appui militaire imminent à Vladimir Poutine alors que Xi Jinping est attendu à Moscou cette semaine.

En 2021, pour mémoire, les dépenses militaires mondiales ont dépassé le seuil record des 2000 milliards de dollars américains, selon le SIPRI. Des dépenses en hausse pour la septième année d’affilée, et ce, dans un contexte de déconstruction des traités internationaux de contrôle des armements. La croissance sans fin des dépenses militaires a créé un cercle vicieux qui interdit à nos gouvernements de voir, si tant est qu’ils y pensent, que ces sommes devraient servir à des projets plus vertueux.

Ainsi en est-il de la Chine.

Chef de l’État, du Parti communiste chinois et de son Armée de libération populaire, décidé à asseoir la suprématie du parti-État sur le secteur privé, ce que d’aucuns qualifient de « soviétisation » de la Chine, Xi Jinping est à la tête d’un pays qui, sous des promesses de justice sociale, souffre d’inégalités criantes creusées par la politique du zéro COVID. Près de 20 % de sa population vit sous le seuil de pauvreté (273 millions de personnes), et la situation est particulièrement grave en milieu rural.

Autres défis : un taux de chômage des jeunes de 18 %, alors qu’un nombre record de 11,5 millions de diplômés vont sortir en 2023 des collèges et des universités. À l’autre bout du spectre, la Chine, comme ailleurs, aura à composer avec des problèmes particulièrement critiques de vieillissement de sa population. Le régime tente bien d’appliquer des politiques natalistes, mais elles se heurtent au sein de la jeunesse à de vives objections, d’abord pour des raisons économiques, mais aussi pour des questions sociétales liées à la condition des femmes. Le fait est qu’en Chine, le coût de la vie — logement, éducation, santé — est l’un des plus élevés au monde au regard des revenus des ménages.

Entre chocs internationaux et immenses défis intérieurs, la puissance chinoise emmenée par Xi au cours des cinq prochaines années risque d’être aussi perturbatrice que perturbée.