La foi du charbonnier fédéraliste

C’est lundi prochain qu’on saura si c’est un député de Québec solidaire ou du Parti libéral du Québec qui représentera les électeurs de Saint-Henri–Sainte-Anne. Une défaite pour le PLQ serait évidemment un désastre pour le vieux parti. Mais la perspective bien réelle que ce château fort libéral, dont près du tiers de la population parle le plus souvent anglais à la maison, puisse échapper aux libéraux est en soi accablant pour eux. Leur victoire, qui s’annonce serrée si elle advient, ne réglerait rien pour eux.

Le dernier sondage Léger publié dans Le Devoir donne une idée de la profondeur de l’abîme dans lequel le PLQ est plongé. Ainsi, dans l’ensemble du Québec, la formation politique recueille 14 % des appuis, comme aux dernières élections générales, et seulement 4 % des intentions de vote chez les francophones. Que ce soit dans la grande région de Québec ou dans le reste du Québec en dehors des régions de Québec et de Montréal, le PLQ, avec 6 % et 5 % des intentions de vote respectivement, apparaît comme un tiers parti marginal.

Même le Parti conservateur d’Éric Duhaime, que le sondage malmène en ne lui accordant que 9 % des intentions de vote, fait mieux que le PLQ chez les francophones, en fait, deux fois mieux, avec 8 % des appuis.

Après le virage nationaliste amorcé par Dominique Anglade et abandonné afin de sauver les meubles — c’est-à-dire le vote des irréductibles libéraux essentiellement non francophones —, le PLQ est mûr pour une réflexion approfondie sur ses orientations. Certains voudraient qu’on attende la course à la direction du parti et l’élection du prochain chef, d’autres croient qu’il y a lieu d’entamer les travaux dès maintenant. Ministre libéral dans le cabinet de Jean Charest, Benoît Pelletier a lancé certaines idées. L’ancien éditorialiste de La Presse et ex-sénateur libéral André Pratte a déjà commencé à mettre la main à la pâte.

Maintenant membre en règle du PLQ, André Pratte a été mandaté pour animer un groupe de réflexion sur l’avenir et l’identité du parti, selon le chroniqueur Jonathan Trudeau du 98,5 FM, sans que le caucus n’en soit d’ailleurs informé.

Dans diverses chroniques qu’il a publiées dernièrement, André Pratte montre qu’il a déjà des idées claires, voire bien arrêtées, sur ce que le parti doit incarner. Les libéraux doivent cesser « de se flageller » ; ils doivent se reconnaître plutôt dans les bilans des gouvernements Charest et Couillard. Pas besoin de chercher plus loin que la constitution du parti pour retrouver les principes sur lesquels rebâtir la formation politique : « la primauté de la personne, les libertés individuelles ». De là l’importance qu’il ne subsiste aucun doute sur l’opposition du parti au recours « abusif » de la disposition de dérogation dans la loi 96 sur le français langue commune et, il va sans dire, dans la loi 21 sur la laïcité. En outre, le PLQ est le seul parti qui allie la « défense ferme des intérêts de la province » et « une foi inébranlable dans les avantages du projet canadien pour le Québec ».

Benoît Pelletier croit également que le PLQ doit renouer avec ses fondements, mais ils ne sont pas les mêmes. L’ancien ministre reproche à certains libéraux de ne plus comprendre ce qu’est le fédéralisme dans une perspective québécoise. L’adhésion au fédéralisme, surtout quand on le dénature pour faire du Canada un État de plus en plus unitaire, ne peut pas être inconditionnelle. À la manière de Robert Bourassa, c’est la défense des intérêts du peuple québécois qui doit primer. Quant aux dispositions de dérogation de la Charte canadienne des droits et libertés, elles sont un moyen pour le Québec d’affirmer son caractère distinct face à la vision uniformisante des juges nommés par Ottawa. Selon lui, le PLQ devrait appuyer l’idée de Paul St-Pierre Plamondon de tenir une commission sur l’avenir du Québec, une avenue qu’ont rejetée tant François Legault que le chef intérimaire du PLQ, Marc Tanguay.

Il y a tout lieu de croire que c’est la vision de l’ex-sénateur qui a le plus de chance de prévaloir dans un parti et avec des élus qui, par la force des choses, sont de moins en moins représentatifs du Québec dans son ensemble. Rien n’empêcherait André Pratte, d’ailleurs, de se présenter à la direction du PLQ pour défendre cette vision. Dans une chronique au mois de décembre, il dénonçait l’âgisme dont fut victime Pierre Moreau, âgé de 64 ans, quand son nom a circulé pour la chefferie. Ainsi, « il n’y a jamais eu de corrélation entre l’âge et la qualité d’un leadership », affirme l’ex-sénateur âgé de 65 ans. Le même argument pourrait être repris pour mettre en valeur sa candidature.

Cependant, sa vision n’apparaît pas différente de celle d’un Philippe Couillard qui avait du mal à « connecter » avec les Québécois. Le problème avec les idées nouvelles d’André Pratte, c’est qu’elles ne sont pas si nouvelles que ça. La défense du gouvernement des juges « fédéraux » ainsi que la foi de charbonnier fédéraliste telle qu’il l’affiche n’ont pas fait la fortune récente du PLQ.