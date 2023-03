Il faut dépoussiérer la formation générale au cégep

Les cours moins « plates » s’il vous plaît et mieux ancrés dans le monde contemporain ! Le cri du coeur de la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), qui a réclamé la semaine dernière une plus grande variété de cours à la formation générale pour titiller l’intérêt des étudiants, a le mérite de remettre l’importance de la formation générale au cégep à l’ordre du jour. Y a-t-il lieu de dépoussiérer les cours de philosophie et de littérature sans les dénaturer ?

La question n’est pas légère. Voilà des lustres que la formation générale au cégep, ce tronc commun de cours obligatoires qui comprend des classes en littérature, philosophie, langue seconde et éducation physique, fait l’objet d’âpres débats au sein même du réseau collégial — et au-dehors aussi. Trop de cours ? Pas assez ? Maillon faible du cursus, où la réussite ne flamboie pas ? Phase essentielle d’acquisition des savoirs qui forment le socle de la culture générale ? Le consensus n’existe pas, mais la question que pose la FECQ mérite qu’on s’y attarde.

Sa présidente, Maya Labrosse, brandit un sondage soutenant que 53 % des étudiants répondants affirment que la formation générale n’est pas intéressante. Sa demande : qu’on offre une variété de choix de cours plus grande que les quelques mêmes cours offerts partout sur le territoire. Par exemple ? Pour coller les contenus aux préoccupations de la faune étudiante, qu’on ajoute une touche de science aux cours de philosophie, un vent de féminisme aux classes de littérature. Le modèle existe déjà au Québec du côté anglophone. Un rapide tour d’horizon des choix de cours des cégeps anglos dans le champ obligatoire des humanities permet de comprendre que de leur côté, il n’est pas rare que le choix de cours se décline par… dizaines.

Les étudiants ont raison sur plusieurs points : les cours de formation générale n’ont pas été revus depuis 1993, année de publication du plan ministériel Des collèges pour le Québec du XXIe siècle. Ils n’ont pas tort non plus de pointer l’iniquité qui existe entre les deux réseaux francophone et anglophone, où les devis ministériels n’offrent pas aux francophones la même souplesse que chez leurs vis-à-vis. Ils peuvent évidemment réclamer que les savoirs essentiels soient en phase avec le monde d’aujourd’hui — mais les classiques demeurent essentiels, ne serait-ce que pour comprendre d’où l’on vient, et ils ne peuvent être troqués pour des succédanés collant aux effets de mode.

Toutefois, les étudiants n’ont pas tout vrai : les enseignants ne sont pas restés figés en 1993 ; ils s’évertuent au contraire à rendre la matière et le cours intéressants, et d’y tisser des liens avec le monde contemporain. N’est-ce pas le propre de la formation générale de nous permettre de comprendre dans quel univers nous évoluons ? En plus, le ministère de l’Enseignement supérieur, préoccupé comme d’autres acteurs du réseau collégial par certains taux de réussite faiblards, notamment en français, attend un rapport cet été qui lui permettra de « cerner les enjeux liés aux écueils de la formation générale et à la maîtrise de la langue française ». C’est dans son Plan d’action pour la réussite en enseignement supérieur 2021-2026.

Ces réflexions ne sont pas propres au Québec mais secouent le monde entier. L’UNESCO et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) n’ont pas attendu la FECQ pour décréter qu’il fallait revoir le rôle de l’éducation à l’aune des ruptures du monde contemporain : un essor fulgurant du numérique et de la technologie aux multiples conséquences ; des changements climatiques qui menacent l’intégrité de la planète et forcent de nouveaux comportements humains ; des mouvements identitaires et antimondialisation qui occupent le devant de l’actualité ; un monde du travail en complète transformation. Les étudiants eux-mêmes ne sont plus faits du même bois que les générations précédentes : leurs profils variés complexifient la perspective de chemins « communs » et la définition même d’un « étudiant type » ; un phénomène indéniable d’individualisation nourrit la tendance à vouloir dessiner de manière très personnelle son propre cursus. Autant d’arguments qui militent en faveur d’une réflexion sur la nature des contenus en tenant compte des étudiants qui en seront les bénéficiaires, sans pour autant que l’on succombe à l’idée dangereuse de bâtir du contenu « à la carte » inspiré des tendances identitaires à la mode.

Les finalités nobles de la formation générale doivent demeurer, et ne pas sacrifier au courant selon lequel tout savoir devrait être utilitaire. La vie démocratique, fragile en ces temps d’instabilité sociale, commande des citoyens critiques, alertes, ouverts d’esprit. Ne resterait plus qu’à trouver le parfait équilibre : savoir tirer parti d’une richesse aussi renouvelable que l’éducation, le savoir et l’apprentissage, tout en tenant compte des réalités actuelles et des besoins des étudiants. Le défi est colossal mais exaltant.