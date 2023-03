L’abdication face aux plateformes numériques

Il fut un temps où la Coalition avenir Québec avait de grandes ambitions en matière de culture. Dans son document de 2015 intitulé Un nouveau projet pour les nationalistes du Québec, qui énumérait les revendications qu’un gouvernement caquiste défendrait au sein de l’ordre constitutionnel canadien, le parti de François Legault affirmait sans ambages « la volonté du Québec d’être le maître d’œuvre du développement de sa culture », ce qui devait se traduire par le rapatriement des budgets fédéraux versés au milieu culturel québécois. Pour la CAQ, le Québec devait « pouvoir jouer pleinement son rôle pour la promotion de ses produits culturels, notamment à l’étranger, ainsi que dans l’univers numérique ».

C’était en quelque sorte le pendant du concept de souveraineté culturelle que Robert Bourassa avait développé dans les années 1970. À l’époque, il existait même un ministère des Communications distinct, dont le ministre était Jean-Paul L’Allier. Le gouvernement libéral entendait régir les télécommunications, notamment la câblodistribution naissante. La Régie des services publics du Québec, puis la Régie des télécommunications délivraient des permis en concurrence avec les instances fédérales. Dans une décision en 1994, la Cour suprême statua que les télécommunications étaient une compétence fédérale exclusive. C’en était fait des prétentions du Québec.

Seul État à majorité francophone en Amérique du Nord, le Québec assume évidemment d’importantes responsabilités quant à la vitalité et au rayonnement de sa culture nationale. Mais le gouvernement fédéral a depuis longtemps investi massivement le champ de la culture avec ses propres institutions, que ce soit Radio-Canada, le Conseil des arts du Canada, Téléfilm Canada ou le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

L’avènement d’Internet, le déploiement des plateformes de diffusion de films, de séries télévisuelles et de musique comme Netflix, Disney et Spotify ainsi que la montée des médias sociaux comme vecteurs de contenus culturels représentent une menace bien réelle pour la culture en français au Québec, mais aussi sur l’exercice des compétences du gouvernement québécois en la matière.

Avec le projet de loi C-11, qui vient de passer l’étape de l’approbation au Sénat, le gouvernement fédéral se donne le pouvoir d’imposer des exigences relatives à l’offre de contenus canadiens par ces plateformes numériques, ainsi qu’à leur visibilité, ou « découvrabilité », pour reprendre le néologisme de l’industrie. Une fois C-11 adopté, le gouvernement Trudeau formulera des orientations que le CRTC traduira en règlements dont on ne connaît pas la teneur. Déjà, le CRTC impose des quotas aux stations radiophoniques et exige des câblodistributeurs qu’ils financent les productions originales par le truchement du Fonds des médias du Canada.

Sur le plan international, le Canada participe à des discussions sur la régulation des plateformes numériques à l’UNESCO. À l’égard des grands joueurs américains, il est soumis aux dispositions touchant le commerce numérique inscrites dans l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM). En dehors d’un strapontin à l’UNESCO, le gouvernement québécois n’a pas grand-chose à dire. Et ce n’est pas la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, à laquelle les États-Unis n’ont pas adhéré, qui sera d’un grand secours. Ottawa a la haute main sur ces questions et le gouvernement caquiste n’a pas eu voix au chapitre.

En avril 2022, la ministre de la Culture et des Communications d’alors, Nathalie Roy, avait pourtant envoyé une lettre au ministre fédéral du Patrimoine, Pablo Rodriguez, ainsi qu’un mémoire affirmant que le nouveau régime octroie au CRTC une grande marge de manœuvre et qu’elle ne doit pas servir à outrepasser les compétences du Québec. À l’Assemblée nationale, les députés ont alors adopté une motion rappelant notamment la nécessité pour Ottawa de consulter formellement le gouvernement québécois. Le ministre fédéral a fait fi de cette demande et s’est contenté de consulter les milieux culturels. Le nouveau ministre, Mathieu Lacombe, a à son tour envoyé une missive en février, suivie par l’adoption d’une motion. Celle-ci déplorant que le gouvernement québécois n’ait aucun droit de regard sur les orientations qui seront données au CRTC et qu’il appartenait au Québec lui-même de définir ses orientations culturelles.

Dans une entrevue accordée au Devoir, Mathieu Lacombe a évoqué la possibilité de légiférer pour encadrer les plateformes numériques étrangères. Avec l’élargissement du carré de sable du CRTC, il est sans doute nécessaire d’affirmer les compétences du Québec et de les adapter au nouveau contexte. S’il est vrai que le gouvernement Legault est à mille lieues de réaliser la souveraineté culturelle chère à Robert Bourassa, encore peut-il éviter un vide législatif qui confirmerait son abdication.