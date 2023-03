Une enquête publique est incontournable pour contrer l’ingérence de la Chine

Nous assistons depuis quelques jours à une détérioration accélérée du lien de confiance du public à l’égard du gouvernement libéral de Justin Trudeau, résultat de la désinvolture du premier ministre à agir pour protéger la démocratie canadienne de l’ingérence de la Chine.

Il n’y a pas une journée qui passe sans que le Globe and Mail n’ajoute une couche de révélations sur l’outrancière provocation de la Chine et les liens douteux que des vassaux de Pékin entretiennent avec les libéraux. Il n’y a pas une journée qui passe sans que le premier ministre échoue lamentablement l’épreuve du leadership que ce grand démocrate, épris des valeurs de justice, devrait pourtant réussir haut la main après tant d’années d’expérience au pouvoir. Il se contente à la place de critiquer les fuites du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) dans les médias et de taxer ses adversaires de racisme anti-asiatique.

Quand ce n’est pas la députée libérale Jennifer O’Connell, qui accuse les Conservateurs d’être des mauvais perdants et de nier le résultat des élections de 2021, poussant l’irrévérence jusqu’à les comparer aux partisans conspirationnistes de Donald Trump, c’est le premier ministre lui-même qui banalise la situation. Il ne nie pas l’ingérence chinoise dans les élections de 2019 et de 2021, bien au contraire, mais il en atténue les conséquences en affirmant que ces gestes n’auraient rien changé aux résultats. Les libéraux auraient gagné de toute façon, et il semble que c’est tout ce qui compte pour eux.

Allez dire ça aux huit candidats conservateurs qui attribuent leur défaite de 2021 au surplus d’efforts coordonnés de militants et donateurs arrimés aux intérêts de Pékin, comme en attestent des informations du SCRS ayant coulé dans le Globe. Le régime de Xi a obtenu ce qu’il souhaitait, l’élection d’un gouvernement libéral minoritaire.

Ce n’est pas en faisant l’addition et la soustraction des votes qu’il faut évaluer les allégations d’ingérence de la Chine, mais en regardant le portrait d’ensemble. La Chine a fait la démonstration, pour elle-même et d’autres régimes autoritaires, qu’il était possible de s’immiscer dans le processus électoral canadien avec une facilité déconcertante, sans se faire taper sur les doigts par les autorités chargées de faire respecter la loi électorale du pays. En prime, le premier ministre élu accueille cette atteinte à la souveraineté nationale du Canada avec un haussement d’épaules. En ce sens, les coquins ont misé sur le bon cheval. Ils ont gagné sur toute la ligne.

• • • • •

Un nouveau rapport d’experts indépendants valide entièrement la position du premier ministre Trudeau. Ce groupe, qui a passé en revue les intrusions sophistiquées de la Chine dans les élections de 2019 et de 2021, juge qu’elles ne furent pas assez importantes pour changer les résultats. Avec ou sans l’aide de la Chine, c’est un gouvernement Trudeau minoritaire qui attendait le Canada au lendemain du scrutin du 20 septembre 2021.

Voilà que nous apprenons que le président du groupe d’experts, Morris Rosenberg, fut aussi le président de la Fondation Pierre Elliott Trudeau, de 2014 à 2018. La même Fondation qui a reçu, avec l’Université de Montréal, un million de dollars de la part de riches hommes d’affaires entretenant des liens avec le régime chinois, en 2016. Du total, 200 000 $ étaient destinés à la Fondation directement, 50 000 $ ont servi à ériger une statue de l’ex-premier ministre Trudeau (grand architecte de la normalisation des relations entre la Chine et le Canada) et 750 000 $ ont été octroyés en bourses à l’Université de Montréal. Plongée dans l’embarras, la Fondation a annoncé qu’elle allait rembourser 140 000 $ (soit le montant qu’elle a officiellement reçu des donateurs liés à Pékin).

Tout ceci n’est peut-être qu’un malheureux concours de circonstances, mais il n’en demeure pas moins que cette toile de liens affecte la crédibilité du rapport du groupe d’experts. De sérieux doutes subsistent quant à son apparence d’impartialité. Avec le luxe du recul, nous pouvons relier les points de cette prévisible peinture à numéros. On peut se demander raisonnablement si le cocktail de financement organisé par Zhang Bin (le maître d’oeuvre du don à la Fondation), en 2016, n’était pas le premier point de ce tableau dérangeant. Et si l’ingérence chinoise dans les élections était le yin d’un yang nommé financement illicite du Parti libéral du Canada (PLC) ?

Le premier ministre estime que la création d’un registre des agents étrangers, de même que les travaux du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre des communes, suffiront à rassurer les électeurs. Il fait l’impasse sur l’évidente apparence de partialité le concernant. S’il s’avère que l’ingérence politique de Pékin s’exerce à l’intersection du financement du PLC, une conclusion s’impose. Justin Trudeau n’aura pas la distance requise, et encore moins le réflexe éthique pour faire la lumière complète sur cette affaire.

La Commissaire aux élections fédérales pourrait s’en mêler, mais qu’est-ce qu’elle compte accomplir de plus par rapport à ce qu’elle aurait déjà dû faire ? La Gendarmerie royale du Canada (GRC) devrait enquêter, mais le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Shawn Tupper, y est allé d’une étonnante confirmation aux Communes. Il n’y a pas d’enquête criminelle active au sujet des élections de 2021. Ne parlons même pas du Directeur général des élections du Canada (DGEC), un organisme qui n’avait pas les outils, ni l’envergure pour déceler les faux bénévoles et le financement illégal de candidats libéraux lors des scrutins de 2019 et de 2021. Et si les rapports du SCRS coulent d’abondance dans les médias, c’est bien là une autre preuve que ses cris stridents d’alarme, susurrés à l’oreille de ceux qui possèdent une cote de sécurité de niveau secret, n’ont pas éveillé les consciences. Par ailleurs, le SCRS n’est pas l’instance appropriée pour faire la lumière sur l’ingérence. Ses preuves et ses méthodes de collecte des renseignements ne peuvent être utilisées devant les tribunaux.

• • • • •

Nous entrons dans une phase déterminante de ce scandale. Les institutions en place, à commencer par le bureau du premier ministre, ont failli à la tâche de faire la lumière sur un problème qui ébranle le lien de confiance des Canadiens à l’égard de leur système démocratique et des institutions chargées d’en protéger l’intégrité. Parmi les institutions qui tentent encore de jouer leur rôle de chien de garde, aucune ne peut prétendre qu’elle détient l’ensemble des pouvoirs, des renseignements et de l’expertise pour s’atteler à la tâche. Jusqu’à présent, la tenue d’une enquête publique a été demandée par tous les partis d’opposition, de même que d’anciens acteurs influents au sein du gouvernement : l’ancien conseiller du premier ministre, Gerald Butts, l’ancien directeur du SCRS, Richard Fadden, l’ancien DGEC, Jean-Pierre Kingsley.

Quand une situation similaire se présente dans un pays démocratique, et que les enjeux de gouvernance sont de la plus haute importance pour préserver la confiance et l’intégrité des institutions publiques, nous pouvons conclure que les conditions justifiant la tenue d’une enquête publique sont réunies. C’est une décision inéluctable qu’il faudra exiger sans relâche de la part du gouvernement Trudeau.