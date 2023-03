Des négociations enlisées avant d’avoir commencé

Tous les syndicats ont rejeté l’invitation de Sonia LeBel de participer aux trois forums relatifs aux négociations des conventions collectives des employés de l’État. Rien de nouveau sous le soleil, feront observer certains : à la dernière négociation, la présidente du Conseil du trésor avait essuyé le même refus. Sauf que, cette fois-ci, les forums — l’un portant sur la santé, l’autre sur l’éducation et le dernier sur la santé mentale — sont des « lieux de négociations », pour reprendre l’expression de la ministre, et comportent des propositions tangibles visant à améliorer les conditions de travail des syndiqués.

Dans le secteur de l’éducation, par exemple, les propositions visent à « recentrer la fonction enseignante sur les tâches pédagogiques », peut-on lire dans le document diffusé par le Conseil du trésor. À l’école primaire, on compte ajouter 4000 personnes en équivalent temps complet comme aide à la classe, à raison de 10 à 15 heures par semaine. Cette aide serait essentiellement apportée par les éducatrices des services de garde scolaires qui, présentes à l’école le matin et l’après-midi, ont des horaires brisés. On cherche également à soutenir les enseignants en début de carrière et à revoir le processus d’affectation qui impose la précarité d’emploi aux enseignants qui ne sont pas chevronnés.

Dans le réseau de la santé, le gouvernement a l’intention d’éliminer le temps supplémentaire obligatoire (TSO) et le recours aux agences de placement. Il propose de hausser la rémunération des infirmières pour le travail la fin de semaine et introduit la possibilité de quarts de travail de 12 heures. En matière de santé mentale, il s’agit de réviser à la hausse les salaires des psychologues et de mettre à contribution d’autres titres d’emplois.

Le gouvernement caquiste a réservé 700 millions pour financer l’ensemble de ces mesures. Il ne faut cependant pas se leurrer : la souplesse que demande l’État pour améliorer les conditions de travail des employés exige de réelles concessions de la part des syndicats. La reconnaissance de l’ancienneté des infirmières qui quitteraient les agences de placement pour réintégrer le réseau public fait partie des sujets litigieux, tout comme la rémunération différenciée.

Du côté du gouvernement, on avance que le processus traditionnel de négociations pour tout ce qui touche aux conditions de travail, ce qu’on appelle le sectoriel dans le jargon du secteur public, est lourd avec les 58 « tables » des réseaux de la santé et de l’éducation. La présidente du Conseil du trésor voudrait conclure trois ententes de principe générales avec tous les syndicats concernés dans les trois champs d’activité. Il y a une certaine logique dans cette approche : les changements envisagés pour réformer la santé ou encore l’éducation touchent plusieurs corps d’emplois en même temps, ce qui se prête difficilement à des négociations table par table avec les nombreux et laborieux allers-retours qui sont nécessaires.

Du côté syndical, on fait valoir que le cadre des négociations est prévu par la loi et qu’il donne des résultats. Dans une entrevue accordée à Paul Arcand, la présidente de la FTQ, Magali Picard, a affirmé que des négociations sur les trois séries de propositions peuvent avoir lieu aux tables centrales, celle du front commun que forment la CSN, la FTQ la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), d’une part, et celle de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), qui représente 90 % des infirmières. Selon la présidente de la FTQ, la partie syndicale est consciente de « l’urgence d’agir » et elle est ouverte au changement, même aux salaires différenciés dans le réseau de la santé, s’est-elle permis d’ajouter.

Samedi dernier, François Legault est intervenu sur les réseaux sociaux en accusant les dirigeants syndicaux d’être « dans une logique de fermeture » tandis que le gouvernement ne cherche qu’à améliorer les salaires et les conditions de travail des syndiqués. Il n’aura fait que braquer les syndicats, dont la participation aux forums semble irrémédiablement compromise. Il faut dire que le premier ministre s’adressait avant tout à la population, sachant bien que ce début de négociation sur la place publique insupporte les dirigeants syndicaux.

Il n’en demeure pas moins que les parties devront trouver le moyen de discuter des propositions du gouvernement qui, si elles impliquent plusieurs syndicats à la fois, sont cependant valables et concrètes. Les syndicats soutiennent qu’ils entendent faire preuve d’inventivité. À cet égard, ils comptent présenter leurs propres propositions pour améliorer les conditions de travail de leurs membres. Puisque les parties semblent partager des objectifs communs, le contexte pourrait favoriser, en principe, la tenue de négociations fructueuses.