Avec assiduité, parvenant toujours à tirer avantage de la tendance au morcellement extrême du paysage politique israélien, Benjamin Nétanyahou applique, depuis 1996, une politique sécuritaire et négatrice des droits des Palestiniens qui l’a fait six fois premier ministre. Le dévoiement illibéral de la démocratie israélienne auquel on assiste en temps réel, avec la funeste réforme de la justice que veut faire adopter la nouvelle coalition d’extrême droite réunie autour du premier ministre, est l’aboutissement logique de cette politique. Avec l’arrivée au pouvoir d’un gouvernement qui n’a jamais été aussi à droite, il se trouve objectivement que la négation méthodique de leurs droits démocratiques que subissent les Palestiniens a fini par induire, pour la majorité juive, la déliquescence des leurs. Un contexte dans lequel la violence et l’intolérance politiques atteignent, en Israël, un nouveau seuil.

Ses pères fondateurs avaient défini Israël comme juif et démocratique. Les guerres, les haines, les conflits intérieurs, les manipulations politiques n’ont jamais cessé de mettre à l’épreuve cette définition. Elle a été explicitement rompue avec la loi votée en 2018, proclamant Israël comme « le foyer national du peuple juif » au détriment de ses prétentions démocratiques et de la minorité israélo-arabe (20 % de la population). Un nouveau pas est en train d’être franchi dans l’entreprise de déconstruction de l’État de droit avec ce projet par lequel la Knesset, entre autres atteintes au principe fondamental de l’indépendance de la justice, pourra invalider par une simple majorité des voix toute décision de la Cour suprême (et permettre, comme par hasard, à Nétanyahou d’échapper aux poursuites pour corruption dont il est l’objet)… On est ici en plein délire trumpiste, suivant lequel l’influence des tribunaux, nids de gauchistes, doit être combattue.

Aussi, les intentions du nouveau gouvernement Nétanyahou soutiennent la comparaison avec la théocratie iranienne qu’il abhorre tant. Ne disent pas autre chose les dizaines de milliers de manifestants qui descendent tous les samedis depuis deux mois dans les rues de Tel-Aviv, formant un mouvement d’opposition populaire — une intifada israélienne — comme le pays en a rarement vécu.

Il n’y a pas de conjonction entre ce mouvement et ce qui se passe en Cisjordanie occupée, en proie à une énième flambée de violences. Ce sont des événements et des tragédies qui, étrangement, se déroulent en parallèle. Le mur qui sépare Israéliens et Palestiniens n’est pas qu’en béton. Le projet de ce gouvernement est pourtant le même, de part et d’autre, soit d’imposer et aux Palestiniens, et aux Israéliens des desseins autoritaires et ultrareligieux.

En 2020, à la tête d’un précédent et éphémère gouvernement d’union national et soutenu par Donald Trump, Nétanyahou s’était engagé à annexer la vallée du Jourdain — le tiers de la Cisjordanie —, mais s’était finalement abstenu. Il n’y avait en fait aucune raison sécuritaire de le faire, l’armée israélienne ayant déjà bien en main le contrôle du terrain. L’objectif était purement politique : enterrer l’idée d’un État palestinien.

Il est plus que possible que le nouveau gouvernement procède, étant animé par des suprémacistes comme Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, qui veulent carrément en finir avec l’Autorité palestinienne (AP). Neuf nouvelles colonies juives ont été tout récemment légalisées, sur fond d’opérations de répression dure de la part de Tsahal (l’Armée de défense d’Israël) et de violences particulièrement meurtrières. Préoccupante est l’expédition punitive à laquelle se sont livrées des centaines de colons juifs dimanche soir dans la ville de Howwarah, incendiant des voitures, des commerces et des maisons. Elle a été menée en représailles après la mort de deux des leurs, tués plus tôt dans la journée, eux-mêmes tués en riposte à un raid militaire qui a fait onze morts et une centaine de blessés à Naplouse, quelques jours plus tôt. Situation parlante parce que menée sous le nez passif de l’armée et avec l’approbation excitée de certains membres du gouvernement.

Ce qui se passe est aussi le résultat de l’accord de paix d’Oslo, signé en grande pompe en 1993, mais dont on voit bien aujourd’hui qu’il préparait en réalité l’annexion de la Cisjordanie. Trente ans plus tard, pris en étau entre le gouvernement Nétanyahou et une AP décrédibilisée, le peuple palestinien est devenu, à l’échelle géopolitique, un pion négligeable dont la cause n’émeut plus, ni même les dictatures du monde arabe. Il fallait entendre le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, fin janvier à Jérusalem, souligner très hypocritement l’importance de « préserver la possibilité de réaliser une solution à deux États », alors que plus personne n’y croit, ni même les Palestiniens. Il fallait aussi l’entendre critiquer en creux la réforme judiciaire et la répression en Cisjordanie, alors que les États-Unis, qui fournissent à Israël 4 milliards $US en aide surtout militaire, n’ont d’autre politique israélienne que celle de laisser faire Bibi.