Des angles morts demeurent dans la réforme du droit de la famille

Au Québec, chaque année, 170 bébés voient le jour à la suite d’un viol. Et jusqu’au dépôt du projet de loi 12, la semaine dernière, par le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, la loi prévoyait que le père agresseur avait plein droit sur son enfant, au même titre que la mère violée. Fort heureusement, cette aberration sera corrigée grâce à une nouvelle avancée dans le droit de la famille, qui élimine ses angles morts un à la fois.

Cette avancée a été rendue possible grâce au témoignage choc qu’a livré Océane à La Presse l’été dernier. La jeune femme, violée par son colocataire quand elle avait 17 ans, se retrouvait devant une situation aussi absurde que révoltante : ayant accouché d’un petit garçon neuf mois après l’agression, Océane s’est vue contrainte d’accepter la demande de confirmation de paternité effectuée par son agresseur depuis la prison, et ce, malgré sa condamnation et son inscription au registre des délinquants sexuels. La Cour supérieure a ordonné que le test d’ADN soit fait sur le bambin, la paternité a été confirmée, et le père a pu rêver de s’impliquer dans la vie de son enfant.

Il aura fallu que ce récit cauchemardesque soit mis au jour pour qu’on découvre un trou béant dans la loi. Le projet de M. Jolin-Barrette colmatera la brèche.

La loi permettra aussi la mise en place d’un dispositif forçant l’agresseur à verser une indemnité financière à la mère afin de subvenir aux besoins de l’enfant. Attention à ce que ce recours, au bien-fondé louable, ne se transforme pas en un levier de contrôle pour l’agresseur sexuel. Les bonnes intentions du ministère devront tenir compte de ce facteur de prudence absolue, notamment en protégeant les données personnelles de la mère et de son enfant.

• • • • •

La famille étant une matière sociale en constante évolution, il est normal que le droit évolue afin d’en épouser les nouveaux contours. Au cours des dernières années, le gouvernement du Québec a ainsi raffiné plusieurs de ses lois afin de mieux protéger les intérêts de l’enfant se trouvant au coeur du noyau familial.

L’an dernier, la Coalition avenir Québec (CAQ) s’était retrouvée dans la tourmente après le dépôt d’une première version de son projet de loi 2, qui s’attaquait entre autres aux questions d’identité de genre, matière tout aussi essentielle que délicate — le ministre Jolin-Barrette l’a appris à ses dépens ! Comme le texte de loi original laissait entendre que les personnes désireuses de changer leur mention de sexe à l’état civil devraient recourir à une chirurgie modifiant les organes génitaux, les protestations n’ont pas tardé à fuser en provenance de la communauté LGBTQ +, et à bon droit. Le texte remanié avait pris en considération les doléances.

Il semble toutefois que la CAQ reste campée dans une certaine conception traditionnelle de la famille, et ce, malgré les avancées notables des dernières années.

La famille n’est plus exclusivement un noyau composé de papa et maman, et la loi doit s’adapter aux nouvelles définitions de la famille pour éviter des exclusions et des injustices portant préjudice aux enfants. Hélas, le projet de loi 12 reste campé sur l’idée que seuls « deux conjoints forment le projet parental » et exclut l’idée de pluriparentalité, cette situation familiale où au moins trois personnes ont un lien parental avec l’enfant. La Coalition des familles LGBTQ + demande depuis un bon moment que cette réalité soit inscrite dans le Code civil. Le ministre de la Justice n’est pas prêt à franchir ce pas, mais il fait pourtant écho à une réalité sociale au Québec.

Québec se réfugie derrière le fait qu’« aucune étude » ne confirme qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’avoir plus de deux parents. Il est vrai que, dans son rapport publié en 2015, le Comité consultatif sur le droit de la famille a conclu que le cadre législatif ne pouvait pas être modifié en faveur de la triparentalité ou de la pluriparentalité, faute de données. Mais 2015, est-ce que ça ne commencerait pas à dater un brin ? L’évolution du tissu familial et social a été grandiose dans les récentes années. En 2018, placé devant une situation d’exception qui aurait commandé que plus de deux parents soient inscrits sur le certificat de naissance d’une enfant mineure, le juge Gary Morrison concluait que « l’impossibilité qu’un enfant ait plus de deux parents pose problème eu égard à la réalité sociale de 2018. […] Le Tribunal invite le gouvernement québécois à réfléchir de nouveau à la reconnaissance de la triparentalité ou de la pluriparentalité, et ce, pour le meilleur intérêt des enfants mineurs comme X ».

Devant les tribunaux, la loi est la loi. Aucun juge ne pouvait s’opposer à la demande de reconnaissance de paternité de l’agresseur d’Océane avant que le législateur n’envisage de changer la loi, si horrifié sur le fond fût-il. Il en va de même de toutes ces situations où la présence d’un troisième parent dans la vie d’un enfant est confirmée non seulement sur le plan émotionnel, mais aussi socio-économique, sans trouver la moindre reconnaissance légale.

Le gouvernement a raté une belle occasion de montrer qu’il était de son temps.