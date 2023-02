Panser la blessure

Ce n’est pas la mauvaise foi d’Hydro-Québec et du gouvernement du Québec qui a fait que le contrat de Churchill Falls, signé en 1969, ait été si mauvais pour Terre-Neuve-et-Labrador. À l’époque, BRINCO, la société privée qui possédait les droits d’exploitation de la rivière, éprouvait de sérieuses difficultés, et l’énorme projet présentait d’importants risques financiers que la société d’État québécoise s’engageait à assumer. Pour le reste, les négociateurs québécois ont fait preuve d’opportunisme dans les circonstances, quelques années seulement avant que le coût de l’énergie n’explose au début des années 1970, ce que personne ne pouvait prévoir.

S’il s’agissait d’un contrat normal, les négociations qui sont maintenant envisagées par François Legault et le premier ministre terre-neuvien, Andrew Furey, seraient essentiellement de nature commerciale. Elles s’appuieraient sur une froide rationalité et sur les avantages économiques qu’une nouvelle entente présenterait pour les deux partenaires. Un peu comme les contrats qui ont été signés avec les États de New York et du Massachusetts.

Mais ce n’est pas un contrat normal : la rancoeur, le ressentiment, l’humiliation sont irrémédiablement liés à cette entente honnie par les Terre-Neuviens. Lors de son passage à Saint-Jean, François Legault a reconnu dans leur langue la « frustration et la colère » qu’ils ressentent. De son côté, Andrew Furey a souligné « le profond sentiment de blessure qui existe dans le tissu culturel des Terre-Neuviens à cause de ce contrat ».

Il faut donner du crédit à Andrew Furey : il s’évertue à établir des bases rationnelles pour les négociations à venir. Il a mandaté un comité, le Churchill River Expert Panel, pour évaluer les options qui s’offrent en vue de la fin du contrat en 2041. Dans un sommaire du rapport rendu public cette semaine, le comité présente trois avenues : augmenter les ventes d’électricité localement par la décarbonation de l’économie et en attirant des entreprises énergivores ; hausser les exportations d’électricité ; et enfin, signer un autre accord avec Hydro-Québec. Un mélange de ces options pourrait s’imposer.

L’exportation d’électricité en énormes quantités sans passer par le Québec n’est pas viable. Attirer des alumineries et des producteurs d’hydrogène ou d’acier vert est une possibilité, mais cette voie est empreinte d’incertitude et présente des risques. Et, surtout, elle prendra du temps. S’entendre avec Hydro-Québec apparaît comme la solution la plus logique. Terre-Neuve pourrait compter sur des revenus additionnels avant l’échéance de 2041 et, surtout, les partenaires pourraient s’entendre pour développer un potentiel hydroélectrique équivalent à près du double de la capacité de la centrale actuelle.

« Il faut que ce soit gagnant-gagnant », a dit François Legault. En fait, il faut que ce soit plus avantageux pour Terre-Neuve que pour le Québec, du moins sur le plan de la perception. Les négociations ne devront pas apparaître faciles et se conclure en criant ciseau. C’est qu’il y a un lourd tribut à payer pour panser cette profonde blessure et faire en sorte que les Terre-Neuviens surmontent leur sentiment d’humiliation.