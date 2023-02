Le hockey junior sur la défensive

On ne peut pas dire que les dirigeants des ligues juniors de hockey, que ce soit le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), Gilles Courteau, ou le président de la Ligue canadienne de hockey (LCH), Dan MacKenzie, qui chapeaute les trois ligues juniors majeures au pays, ne sont pas arrivés préparés pour leur comparution devant la commission parlementaire qui s’est penchée sur les révélations outrageantes concernant les initiations subies par les jeunes joueurs.

Ils avaient en main un rapport d’experts qu’ils ont gardé pour eux pendant plus d’un an sur les abus, l’intimidation et la violence qui a cours dans ces ligues. Ce rapport fut commandé par la LCH pour parer une demande d’action collective faite par trois anciens joueurs juniors contre les ligues qui réunissent 60 équipes, dont 18 au sein de la LHJMQ. Deux des hockeyeurs avaient joué dans les ligues de l’Ontario et de l’Ouest, Daniel Carcillo et Garrett Taylor, tandis qu’un troisième, Stephen Quirk, est un ancien joueur de la LHJMQ. Après le début des procédures, 16 autres joueurs ont produit des affidavits pour informer la Cour des sévices qu’ils avaient subis.

Si Gilles Courteau et Dan MacKenzie ont dû comparaître en commission parlementaire devant des députés qui s’étaient donné un mandat d’initiative, c’est en raison de l’indignation, du dégoût et de l’horreur qu’a soulevés un article choc de Martin Leclerc. Il y a un peu plus de dix jours, le journaliste de Radio-Canada a fait état d’une décision du juge de la Cour supérieure de l’Ontario, Paul Perrell, dans laquelle le magistrat décrit des tortures, des gestes scabreux et des mauvais traitements dégradants qu’ont subis les recrues aux mains des joueurs plus âgées lors de cruelles initiations. Souvent au su des entraîneurs et directeurs gérants des équipes. Dans certains cas, ce sont des actes violents à caractère sexuel sur des mineurs puisque l’âge habituel d’une recrue est de 16 ou 17 ans. Pour des raisons techniques, le juge a rejeté la demande d’action collective tout en indiquant qu’il croyait les plaignants et jugeait recevable la preuve qui lui fut présentée.

Dans une tentative de « damage control » qui n’était pas des plus convaincantes, Gilles Courteau a affirmé qu’aucune des « situations » décrites dans l’article n’impliquait une équipe de la LHJMQ. Il n’a cependant pas soufflé mot sur l’ancien joueur de sa ligue qui fait partie des demandeurs. Il a affirmé que ces initiations du passé étaient aujourd’hui interdites. Les choses ne sont plus comme avant, a-t-il soutenu en substance.

Si les initiations sont chose du passé, l’intimidation pratiquée par les plus vieux envers les plus jeunes et la culture du silence existent toujours, comme le fait observer le rapport d’experts. Gilles Courteau a donné en pâture aux parlementaires un engagement d’imposer lors de la prochaine saison débutant en septembre d’en finir avec l’omerta avec un « code du vestiaire ».

Au Québec, un poste d’officier aux plaintes portées par les jeunes athlètes a été créé en 2020 par la ministre responsable du Sport, Isabelle Charest. Mais à la LHJMQ, les plaintes des joueurs doivent être d’abord transmises à la ligue qui, il n’est pas inutile de le rappeler, appartient aux propriétaires de ces équipes semi-professionnelles. On peut se demander si un jeune de 17 ans ou 18 ans peut avoir le courage de se plaindre d’un entraîneur ou d’une organisation qui détient un pouvoir de vie ou de mort sur sa carrière de hockeyeur.

Devant les élus, le p.-d.g. du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), Gustave Roel, a d’ailleurs souligné que la clé de voûte quand il s’agit d’intimidation ou de violence, voire de culture du silence, dans les ligues, c’est l’entraîneur.

En ce qui a trait à l’éducation, on peut se demander dans quelles conditions les joueurs de la LHJMQ peuvent poursuivre leurs études quand on sait que la saison compte 68 parties, sans compter les éliminatoires.

La commission parlementaire, qui n’a duré qu’une journée, a laissé beaucoup de questions sans réponse. Auraient pu comparaître l’officier aux plaintes, des juristes et des psychologues sportifs, ainsi que des représentants d’autres sports, comme l’ont demandé les députés de l’opposition. Le gouvernement caquiste a refusé de faire de ce mandat d’initiative autre chose qu’un exercice superficiel. C’est dommage. La ministre Charest entend déposer ce printemps un projet de loi sur la sécurité dans les sports. Souhaitons que les consultations entourant ce projet de loi soient l’occasion pour elle de se reprendre.