L’Ukraine et la liberté en armes

On a cru ou voulu croire un instant, l’automne dernier, que les revers militaires de l’armée russe dans les villes de Kharkiv puis de Kherson allaient convaincre Vladimir Poutine de négocier une sortie de guerre et freiner les risques d’un conflit long. Il n’en fut rien. C’était mal le connaître, encore une fois. S’ensuivirent des bombardements russes, massifs et aveugles, sur les infrastructures ukrainiennes et les populations. Dans la foulée, à l’occasion d’une conférence internationale organisée à Moscou, Poutine recampait le débat sur le plan géopolitique, en des termes inéquivoques, clamant impunément que l’« opération militaire spéciale » en Ukraine s’inscrivait dans un « changement tectonique de tout l’ordre mondial ».

Un an, huit millions de réfugiés ukrainiens et des centaines de milliers de morts plus tard, double constat : l’armée russe fait du surplace, loin d’avoir atteint les objectifs fixés par Poutine, le pays ukrainien se tient debout de façon extraordinaire et l’ordre mondial — lire la solidarité occidentale — que le président russe cherche à faire imploser résiste remarquablement bien à l’agression. À dénoncer en termes délirants la décadence de l’Occident, comme il l’a fait mardi dans son adresse à la nation, il donnait plutôt à penser que cette guerre préfigurait la sienne propre.

Il faut être prêt à mener un conflit de longue durée, ont prévenu les leaders occidentaux réunis le week-end dernier à Munich pour la conférence sur la sécurité, tout en assurant à nouveau Kiev de leur indéfectible appui. Dans la posture du bon grand-père, Joe Biden en a remis, mardi à Varsovie, en s’affichant en grand défenseur du « monde libre ». Or, qu’il faille soutenir à tout prix Kiev et ses ambitions démocratiques face à l’illibéralisme russe, cela ne fait aucun doute. Qui voudrait en Ukraine d’un régime qui défend l’idée poutinienne que l’Occident a normalisé la pédophilie ? Encore qu’à faire de ce conflit un grand combat manichéen entre démocraties et autocraties, il reste que les États-Unis, sans le soutien desquels Volodymyr Zelensky n’aurait pas tenu longtemps, versent dans la caricature, à constater le mauvais état de santé de la démocratie américaine. Il saute évidemment aux yeux que cette guerre est l’occasion pour les États-Unis, dans leur rivalité avec une Russie qu’ils regardent de haut depuis l’effondrement de l’URSS, de mousser leur statut de superpuissance mondiale. Les réticences du « Sud global », à commencer par des pays comme l’Inde et l’Afrique du Sud, à s’aligner sans rouspéter sur ledit « monde libre » ne s’expliquent pas autrement.

Au-delà de la rhétorique et des intérêts des uns et des autres, il se trouve dans l’immédiat que la guerre fratricide et revancharde déclenchée par Poutine est entrée dans une course contre la montre. D’aucuns croient que cet affrontement traverse aujourd’hui ses moments les plus graves, les plus décisifs. Tout pourrait se jouer dans les deux ou trois prochains mois. Ou non. Très concrètement, il n’y a pas d’autre choix que d’armer l’Ukraine suffisamment et au plus vite, en chars lourds et en munitions, de manière à empêcher l’offensive russe attendue du printemps de l’emporter. Ce qui semble potentiellement réalisable dans l’ordre actuel des choses, si l’on considère l’état de désemparement dans lequel se trouvent apparemment les forces russes. Après quoi, analyse-t-on, une fin de guerre deviendrait peut-être possible, sous la forme, entre autres scénarios, d’un armistice « à la Coréenne » ou encore d’une paix forcément incertaine, où la question taboue de la neutralité de l’Ukraine serait à nouveau posée. Cela suppose que Moscou, sans Poutine plutôt qu’avec, se résigne et que Kiev, en tout réalisme, se résigne sous pressions américaines à renoncer à des territoires. On n’en est pas là, bien entendu, mais il serait bien qu’Emmanuel Macron ne soit pas le seul à dire qu’il « faut préparer dès maintenant les termes de la paix ».

Qu’au demeurant, le puissant allié chinois décide de fournir des armes à la Russie, ce que les États-Unis l’accusent d’envisager, et cela bousculerait le rapport de force en élargissant dangereusement le champ du conflit. Il est cependant difficile pour l’heure de concevoir que Pékin franchisse ce pas, comme ce dernier ne peut guère se permettre de compromettre ses amples et cruciales relations économiques avec l’Europe et les États-Unis. C’est peu dire que face à la guerre de Poutine, Pékin est dans une position ambivalente.

Aussi, l’accueil en grande pompe mercredi à Moscou du plus haut diplomate chinois, Wang Yi, n’était pas sans esbroufe diplomatique. À le voir brandir la menace nucléaire, Vladimir Poutine représente en réalité pour Pékin un allié inquiétant, si « stratégique » soit-il. Le prétendu « plan de paix » que Pékin s’apprête à présenter est en partie, peut-être, une façon de signaler son désir d’en finir avec cette guerre. Car c’est au fond d’une Russie vassalisée dont veut Pékin. Spéculons qu’à vouloir avec son agression provoquer un « changement tectonique de tout l’ordre mondial », M. Poutine se trouvera, à terme, à s’affaiblir lui-même au profit de la Chine.