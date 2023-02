Assistance demandée pour festivals ébranlés

Actrice exemplaire pendant la pandémie, la culture s’est maintes fois réinventée, en plus de se mettre en berne chaque fois que nécessaire. Elle paie encore chèrement le prix de cet effort engagé au nom du collectif. Alors que la pression inflationniste fait des ravages, que la pénurie de main-d’œuvre se creuse et que les aides gouvernementales arrivent à leur terme, la voici qui chancelle, son fleuron touché au cœur.

D’une même voix, 16 festivals montréalais disent anticiper une saison 2023-2024 de tous les dangers. De Mutek au Festival TransAmériques en passant par le Festival du nouveau cinéma ou la biennale Momenta, ces chefs de file expérimentés se voient simultanément acculés au même mur. Pareil alignement des planètes devrait alarmer Ottawa, Québec et Montréal. Ces géants ne forment-ils pas une part essentielle de l’ADN de la métropole, qui affiche plus que sa part de blessures pandémiques mal cicatrisées ?

Ces festivals sont conscients qu’ils ont reçu beaucoup d’aide. Mais la pandémie, hier, et l’inflation, aujourd’hui, sont ruineuses. Leurs directions manquent de ressources et de temps pour se réorganiser. Dans leur lettre commune, elles reprennent à leur compte la proposition du Réseau des conseils régionaux de la culture du Québec (RCRCQ) de prolonger pour les quatre prochaines années les investissements en culture afin de soutenir sa relance en panne sèche.

Festivals et conseils ne sont pas les seuls à craindre le pire. Présageant les présentes turbulentes, le comité sectoriel Compétence Culture avait réclamé l’an dernier des mesures structurantes pour juguler la saignée de sa main-d’œuvre. De 2019 à 2021, 19 000 personnes ont quitté le secteur culturel. Compenser avec des bénévoles a des limites, qui ont été atteintes par pas mal tous les joueurs. Aller plus loin pourrait même s’avérer dangereux. Les ratés de Fierté Montréal en ont offert un exemple patent l’été dernier.

Dans un rapport publié en mai dernier, des économistes d’AppEco concluaient que si l’impossibilité d’offrir des emplois stables et décemment rémunérés devait perdurer, le secteur culturel pourrait ne pas retrouver son importance relative au sein de l’économie québécoise. Ce serait catastrophique. La main-d’œuvre du secteur culturel, forte de 180 000 artistes et travailleurs au Québec, contribue à près de 3 % du PIB et génère plus de 11 milliards de dollars en retombées économiques directes.

L’aide gouvernementale apparaît toujours comme un respirateur essentiel à ce stade-ci. Le gouvernement caquiste s’active aussi sur le front du statut de l’artiste, et c’est tant mieux. Mais pour que le milieu reprenne son plein souffle, il devra diversifier ses revenus et adapter ses offres. Le monde post-pandémie a beaucoup changé ; celui d’avant ne reviendra pas. La culture doit continuer sa mue. Elle est aussi mûre, 10 ans après le rapport Bourgie, pour renouveler ses rapports compliqués à la philanthropie.

Les festivals montréalais réclament un sommet pour fédérer tous les concernés. L’idée est excellente, mais c’est l’ensemble du milieu culturel qui serait mûr pour un tel exercice au bénéfice de tous les Québécois.

Au-delà des facteurs économiques qui militent en ce sens, il ne faudrait pas négliger l’apport intangible de la création : la recherche scientifique accorde à la culture des gains en santé et sur la qualité de vie, ainsi que des effets positifs sur la cohésion sociale. Dans un monde polarisé comme le nôtre, ce ne serait pas un luxe.