Un autre recul pour les maternelles 4 ans

Depuis que l’aspirant premier ministre François Legault a fait des maternelles 4 ans le fer de lance de son futur gouvernement lors de la dernière campagne électorale, tout n’est qu’embûches, hoquets et grincements de dents. Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a de nouveau appliqué les freins sur cette promesse en annonçant mardi un énième report du déploiement des 2600 classes, à 2029-2030 cette fois. Décidément, la pénurie de main-d’oeuvre finira par avoir raison de tout ce qui a l’allure d’une priorité en éducation.

L’annonce a été formulée mardi par M. Drainville lors d’une entrevue accordée au réseau TVA. « Mieux vaut dire la vérité que de bullshiter », a dit le ministre, dont le franc-parler tranche de manière spectaculaire avec les belles paroles dénuées de réalisme de certains de ses prédécesseurs. M. Legault avait promis, en 2018, d’implanter 5000 classes de maternelle 4 ans, espérant faire de ce régime universel un outil pour une meilleure réussite à l’école. Un an plus tard, on rognait sur l’ambition du plan initial, en visant plutôt l’ouverture de 2600 de ces classes avant 2023. En 2021, freiné par la pénurie de personnel enseignant, le gouvernement reportait de deux ans son échéance, à 2025. Nous voilà maintenant contraints de rêver à 2030. Ce nouveau report signe-t-il l’échec de la réforme ?

Il marque à tout le moins l’échec spectaculaire d’une mauvaise planification et d’une anticipation complètement dénuée de réalisme. Dès 2018, la pénurie de personnel enseignant frappait déjà cruellement le réseau de l’éducation, qui affronte des vents contraires, rappelons-le : il peine déjà à recruter de nouveaux adeptes, mais il subit aussi un phénomène grave de décrochage des recrues, qui quittent le navire sitôt embarquées. Dans ce contexte déjà essoufflant, la pression de créer de nouvelles classes est trop forte.

Résultat : les directions d’école n’en sont même pas à imaginer des solutions pour ouvrir de nouvelles classes, elles doivent plutôt fermer celles qu’elles avaient tout juste inaugurées. Pour ouvrir un service non obligatoire de maternelles 4 ans, on ne va tout de même pas fermer une troisième année !

Rien dans ce projet ne fonctionne comme on l’avait imaginé. C’était une fausse bonne idée. Les gains qu’on espérait faire avec un transfert en provenance des centres de la petite enfance ne se sont pas réalisés. Personne ne peut arrêter la saignée de main-d’oeuvre, qui ne cesse de s’aggraver. L’engouement espéré pour ces maternelles n’est pas arrivé — or, qu’il y ait 6 ou 12 élèves dans la classe, il faudra toujours un local, un enseignant et un technicien en éducation spécialisée. Et le coût moyen d’ouverture d’une classe, estimé à aussi peu que 120 000 $ en 2018, a littéralement explosé pour avoisiner le million.

On peut déplorer que la vision de départ n’ait pas été installée sur de bonnes assises, reste que le ministre Drainville doit faire face à ses responsabilités. Il n’a d’autre choix que de ramener les ambitions de départ à un projet qu’il sera en mesure de concrétiser, car il est vrai qu’à l’impossible, nul n’est tenu, comme l’avance M. Legault. Mais ces reculs constants dans le champ de la réussite scolaire dégonflent peu à peu une priorité nommée éducation, convenons-en.