Insatiable appétit énergétique

En présentant en décembre dernier son bilan de l’action climatique du gouvernement caquiste, le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, a pu montrer que les émissions de gaz à effet de serre (GES) en 2020 au Québec avaient chuté de 26,6 % par rapport à 1990, l’année de référence. Mais il ne faut pas pavoiser, a-t-il prévenu. Pour l’essentiel, cette baisse est probablement due à l’effet du confinement rendu nécessaire par la pandémie et au recul de l’activité économique qui en a résulté. « Ce sont vraiment les prochaines années qui seront révélatrices », avait ajouté le ministre. Il ne pouvait pas mieux dire.

Si on veut se faire une meilleure idée du portrait réel, il vaut mieux se référer au bilan de l’année précédente. En 2019, les émissions de GES avaient connu une hausse de 1,5 %. En 30 ans, le Québec n’a retranché que 2,7 % de ses émissions et encore là, ce bilan fut « enjolivé » par l’effet des fermetures dans la grande industrie et, dans une moindre mesure, par l’amélioration de certains procédés industriels.

Avec raison, on fait grand cas de l’énergie renouvelable que produit le Québec. Mais nous savons désormais qu’elle est en quantité limitée. L’édition de 2023 de L’état d’énergie du Québec, publiée par la Chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal, emploie le vocable « ébriété énergétique », ce qui s’oppose à la « sobriété » évoquée par le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon.

Pour l’heure, la moitié de la consommation d’énergie au Québec provient des hydrocarbures, dont 18 milliards de litres de pétrole servant principalement au transport. Le rapport estime que ce niveau se maintiendra jusqu’en 2030.

Les ventes de « camions », ce qui comprend les fourgonnettes familiales, les véhicules utilitaires sport (VUS) et les camionnettes ont grimpé de 253 % entre 1990 et 2021, peut-on lire dans cet état de la situation. Elles représentent aujourd’hui 71 % des ventes de véhicules. Cette catégorie « camion » a le désavantage de mettre dans le même panier de petits VUS mus par des moteurs à quatre cylindres, qui ne consomment qu’un litre de plus aux 100 kilomètres qu’une voiture compacte, et des camionnettes monstres qui, dotées de V8, consomment deux fois plus, soit jusqu’à 8 litres de plus aux 100 kilomètres.

Quoi qu’il en soit, dans son ouvrage qui vient de paraître sous le titre L’équilibre énergétique, le professeur de HEC Montréal Pierre-Olivier Pineau souligne que, depuis les années 1980, l’efficacité énergétique des véhicules s’est améliorée d’environ 30 %. Or, au lieu d’entraîner une réduction de 30 % de la consommation d’essence, le progrès s’est traduit par une hausse de 30 % du poids des véhicules. Le nombre de véhicules a aussi augmenté beaucoup plus rapidement que la population, relève l’universitaire. Aux États-Unis, on comptait 614 véhicules par 1000 habitants, un nombre qui est passé à 874 véhicules, une hausse de 42 %. Et le Québec a suivi la même tendance.

Dans la province, les droits d’immatriculation sont plus importants pour les grosses cylindrées. Aux différentes taxes sur l’essence — un total de 29,2 cents et 3 cents de plus à Montréal pour financer le transport collectif —, s’ajoute le coût de la tarification du carbone que les raffineurs reportent sur les consommateurs, ce qui représente près de 7 cents le litre à l’heure actuelle.

La progression des ventes de véhicules plus lourds, notamment ces fameux pick-up qui, pour la très grande majorité des cas, ne sont pas requis pour le travail, montre que le niveau actuel de ces taxes n’est pas suffisamment élevé pour influer sur le comportement des consommateurs.

Avec la généralisation des véhicules électriques, les revenus tirés des taxes sur l’essence sont appelés à chuter. L’Alliance pour le financement des transports collectifs au Québec recommande qu’on étudie la faisabilité d’imposer une taxe kilométrique. Cette formule a l’avantage d’avoir un rapport avec le coût des infrastructures routières. Au Québec, à part quelques rares péages, ce coût est assumé par l’ensemble de la société et non pas par les utilisateurs. Il ne faut cependant pas croire qu’une telle taxe est facile à implanter, comme le montrent les expériences de pays qui l’ont appliquée d’une façon limitée.

Lors des dernières élections, Québec solidaire avait proposé d’imposer une taxe à l’achat de véhicules énergivores. Or, ce projet de taxe « orange » qui s’appliquait tant aux camionnettes qu’aux fourgonnettes familiales n’avait pas été bien reçu, c’est le moins qu’on puisse dire. Force est de constater que les Québécois, d’une façon générale, ne sont pas encore prêts à modifier leur mode de vie pour le bien du climat. Et on ne peut pas dire que le gouvernement caquiste se démène pour que ça change.