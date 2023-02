Le Canada n’est pas assez alerte face à l’ingérence de la Chine

Une enquête du Globe and Mail éclabousse la Chine, taxée d’ingérence dans les élections fédérales de 2021. Les activités d’espionnage de Pékin n’étonnent guère. Il s’agit d’un acteur de perturbation dans les démocraties occidentales, qui ne se gêne pas pour critiquer le libéralisme. La réponse du premier ministre, Justin Trudeau, détonne eu égard à la gravité de la situation.

S’appuyant sur des sources et des documents du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), le Globe affirme que la Chine cible les politiciens, les titulaires de charges publiques et les hauts dirigeants d’entreprises dans ses activités d’espionnage, recourant à la panoplie habituelle des tactiques pour arriver à ses fins : l’extorsion, les pots-de-vin, la séduction, les attaques informatiques, la désinformation.

Souhaitant l’élection d’un gouvernement minoritaire libéral en 2021, la Chine aurait déployé une campagne sophistiquée afin d’empêcher l’élection de candidats conservateurs critiques de ses politiques. L’ex-chef du Parti conservateur du Canada (PCC) Erin O’Toole a déjà déclaré que l’ingérence chinoise avait coûté huit ou neuf sièges à sa formation lors du scrutin.

Le premier ministre Trudeau affirme que les Canadiens peuvent faire confiance à l’intégrité de leur système électoral. Des experts indépendants ont aussi confirmé que l’intégrité des élections de 2019 et de 2021 n’avait pas été compromise. La quiétude d’esprit du premier ministre étonne toutefois quand on sait que le SCRS envoie des signaux d’alarme depuis des années et quand on sait que la Gendarmerie royale du Canada enquête à ce sujet.

L’ex-ambassadeur du Canada en Chine Guy Saint-Jacques a déploré la négligence et le laxisme du gouvernement Trudeau sur les ondes de RDI. L’ancien directeur du SCRS Richard Fadden a insisté pour sa part sur le sérieux de l’affaire. Il s’agit d’une atteinte à la souveraineté du Canada nécessitant une réponse plus ferme. Peut-être que le premier ministre se garde d’envenimer les tensions déjà très vives entre le Canada et la Chine. Si c’est le cas, cette politique de prudence diplomatique n’empêche pas de prendre des mesures immédiates, parmi lesquelles figurent un examen plus poussé de la situation par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre et l’adoption d’un registre public des tentatives d’intrusion des régimes autoritaires dans le processus démocratique, comme le suggère le PCC.