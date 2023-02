Quand l’Ontario fait fi de ses responsabilités

Justin Trudeau avait déjà remporté la bataille de l’opinion publique, en novembre dernier, avec sa comparution à la Commission sur l’état d’urgence chargée de se pencher sur le recours à cette loi d’exception qui suspendait certains droits des manifestants du Convoi de la liberté. Vendredi, il a reçu la bénédiction du président de la Commission, le juge franco-ontarien Paul S. Rouleau.

La tenue de cette commission et la publication du rapport qui en découle sont une obligation contenue dans la Loi sur les mesures d’urgence. On doit constater que le juge n’a pas ménagé ses efforts. Le rapport se décline en cinq volumes totalisant 2321 pages avec les annexes. La tâche s’est révélée « monumentale », souligne-t-il, et il mentionne sans fausse modestie qu’il a produit un rapport « approfondi et complet ».

Le commissaire ne s’est pas contenté d’un survol des circonstances qui ont conduit le gouvernement Trudeau à déclarer l’état d’urgence et des actions qu’il a entreprises par la suite. C’est l’ensemble du phénomène des convois qu’il a examiné ainsi que la réaction — déficiente, a-t-on pu constater — des autorités face aux événements. Le mouvement est analysé : son évolution, ses dirigeants, son organisation, ses participants. Le financement des convois, qu’il soit de sources canadiennes ou étrangères, ainsi que le rôle qu’ont joué la désinformation et les médias sociaux dans l’essor du mouvement sont passés en revue. Évidemment, les ratés de la police n’échappent pas à son examen.

Comme la Loi adoptée il y a 35 ans n’avait jamais été utilisée, le juge ne pouvait s’appuyer sur aucun précédent pour décider s’il devait porter un jugement ou non sur la décision du gouvernement Trudeau de l’invoquer. Bien que ce soit aux tribunaux de trancher, le magistrat a décidé d’exposer son propre point de vue et il a bien fait. Il a conclu que « les critères très stricts » pour recourir à la Loi ont été respectés. Le cabinet Trudeau avait « des motifs raisonnables de croire », comme le veut l’expression juridique consacrée, qu’il existait une « crise nationale ».

Paul Rouleau arrive à cette conclusion « avec réticence » et « à contrecoeur », écrit-il. « […] des personnes raisonnables et informées pourraient tirer une conclusion différente de la mienne. » Car il est anormal que l’État doive suspendre les droits des citoyens pour faire respecter l’ordre. Une chose qu’il faut retenir du volumineux rapport, c’est que le recours à la Loi aurait pu être évité si les autorités compétentes avaient fait leur travail. C’est la série d’erreurs qu’elles ont commises qui a causé la crise.

Une telle situation exige que tous les ordres de gouvernement « collaborent pour le bien commun ». Il faut que « leurs dirigeants fassent fi de la politique », souligne le juge, une allusion au premier ministre Doug Ford, qui n’a rien fait pour que l’Ontario assume pleinement ses responsabilités sur son territoire, de crainte de s’aliéner des sympathisants de la droite libertarienne et d’autres citoyens qui s’abreuvent à la désinformation populiste.

Les événements représentent non seulement un échec au chapitre du maintien de l’ordre, mais sont aussi « un échec du fédéralisme », estime le juge. Afin de « préserver l’unité nationale tout en soutenant la diversité régionale », la coopération et la collaboration sont de mise. Il recommande que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux fixent « des normes nationales » pour le maintien de l’ordre lors des manifestations d’envergure. Le juge, nommé par Jean Chrétien à la Cour supérieure de l’Ontario en 2002, exprime à sa façon l’évolution centralisatrice de la fédération canadienne. Si les provinces ou les municipalités qui en sont l’extension n’assument pas convenablement leurs responsabilités, des normes nationales doivent être édictées et c’est au gouvernement fédéral de veiller à leur respect. C’est le même raisonnement qu’Ottawa a invoqué pour le financement de la santé avec l’assentiment implicite de l’Ontario. Certaines provinces sont trop heureuses de se délester de leurs responsabilités, qui leur échoient pourtant en vertu de leurs compétences constitutionnelles, pour les laisser entre les mains du gouvernement « national ». On assiste à une forme d’infantilisation consentie des provinces, qui débouche sur un État fédéral de plus en plus unitaire et une fédération de moins en moins réelle.

Évidemment, à Québec, le point de vue n’est pas le même. Il n’y a pas un gouvernement québécois qui accepterait d’emblée que la sécurité publique au Québec soit supervisée par Ottawa. En fait, c’est arrivé une fois, en 1970, avec la Loi sur les mesures de guerre invoquée sous de fallacieux prétextes. Mais c’est une autre histoire.