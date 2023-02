Une autre avancée signée Québec

Avec le dépôt cette semaine du projet de loi 11 sur l’aide médicale à mourir (AMM), le Québec poursuit une tradition de changements proposés sur une base d’expertise sage et de prudence, le tout pour le bien des personnes souffrantes et désireuses de mourir dans la dignité. En élargissant les critères d’admissibilité pour ces soins de fin de vie à des personnes dont la condition ne permettra pas un consentement libre à la toute fin de la vie, on s’apprête à franchir un pas majeur et nécessaire.

Depuis 2009, le Québec est quasi exemplaire dans la tenue des réflexions et l’élaboration des lois encadrant l’accès à l’AMM. La ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, suit en ce sens une route tracée par de solides précurseures venues d’autres partis. Elle semble vouloir maintenir une ligne de non-partisanerie dans la poursuite des échanges. C’est salutaire. Les questions de vie et de mort sont au-dessus de tout duel politique.

Les balises claires et les notions fondatrices de respect et d’empathie propres à la loi ont encouragé le recours à l’AMM par les Québécois. En 2021-2022, 5,1 % des décès au Québec sont associés à l’AMM, ce qui en fait un État champion désormais dans le monde. Le projet de loi 11 vient corriger une importante iniquité. En effet, des personnes atteintes d’une maladie dégénérative ne pouvaient formuler une demande d’AMM en raison du critère obligatoire de « fin de vie ». Celui-ci obligeait les demandeurs à être absolument au seuil de la mort, ce qui était purement impossible pour ces patients. Cette correction salutaire est la suite logique et sensée du jugement rendu en 2019 par la Cour supérieure du Québec en réaction à la poursuite menée par Nicole Gladu et Jean Truchon.

Sommé par la Cour de le faire, Québec ouvre donc la porte à ce que certaines personnes accablées par certaines affections — la liste n’est pas fournie, mais on pense spontanément à la maladie d’Alzheimer — puissent faire une demande anticipée d’AMM. Entre autres avancées inscrites dans le projet de loi, notons aussi la possibilité pour les personnes atteintes d’un trouble neuromoteur grave de pouvoir aussi le faire. Cela devra, bien sûr, faire l’objet de consultations et de dialogues lors de l’étude détaillée du projet de loi, mais cette matière est riche à étudier.

Il faut faire grand cas aussi de l’interdiction pour l’ensemble des maisons de soins palliatifs et les hôpitaux privés de refuser de prodiguer l’AMM, ce qui survient encore, hélas, dans une minorité de lieux. La ministre Bélanger a relaté jeudi que des patients très souffrants devaient encore être transportés en ambulance vers un endroit où l’on accédera à leur demande, faute d’avoir obtenu le feu vert là où ils étaient.

Québec a toutefois fermé une porte que le Collège des médecins du Québec aurait voulu ouvrir : celle de l’accès à l’AMM des personnes ayant pour seule affection un trouble mental. La question est d’une délicatesse inouïe et d’une rare complexité, qu’on pense seulement à la nécessité d’obtenir un consentement éclairé au moment de la prise d’une décision aussi cruciale, ou encore à l’importance de ne pas substituer une demande d’AMM à des pensées suicidaires. Dans le deuxième rapport, tout juste publié, du Comité mixte spécial sur l’aide médicale à mourir — L’aide médicale à mourir au Canada : les choix pour les Canadiens —, le fédéral maintient qu’il n’écarte pas cette possibilité, mais il revendique plus de temps pour en faire l’analyse fine. Ottawa a annoncé juste avant les Fêtes qu’il retarderait l’élargissement du régime canadien d’AMM, justement pour bien peser les pour et les contre entourant ce groupe précis de candidats.

Le Québec n’est pas prêt à s’aventurer sur ce terrain miné. Il souscrit donc à la recommandation formulée en décembre 2021 par la Commission spéciale sur l’évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie, qui affirmait ne pas vouloir entrer dans ce champ, et ce, au nom d’un principe de précaution. « Nous estimons que les risques associés à un élargissement de l’accès à l’aide médicale à mourir aux personnes dont le seul problème médical est un trouble mental comporteraient trop de variantes et ne pourraient ainsi être étroitement contrôlés », écrivait la Commission. L’expérience acquise au Québec depuis 2009 a permis de comprendre que le temps et la réflexion changeaient parfois des perspectives, même sur des questions éthiques en apparence insondables. Ce sera peut-être le cas ici aussi.

Que tout ce débat entourant l’aide médicale à mourir ne nous prive pas de penser à tous les autres, tous ceux et celles qui ne choisiront pas l’AMM pour une sortie de piste, mais qui devraient avoir droit à des soins palliatifs de qualité et faciles à obtenir. La fin tragique d’Andrée Simard, veuve de l’ex-premier ministre Robert Bourassa — morte après trois jours de souffrances terribles sans avoir eu accès à la sédation palliative, pourtant réclamée —, est une preuve malheureuse que ce secteur crucial des soins de fin de vie ne doit pas être négligé sur le plan des ressources. C’est aussi une question de dignité.