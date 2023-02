L’avenir du réseau de la santé entre les mains du trésor et des syndicats

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a déposé mercredi le projet de loi 10 qui lui donne le pouvoir d’encadrer et d’interdire le recours à de la main-d’oeuvre indépendante (MOI) et aux agences de placement. C’est un projet de loi dit « habilitant » qui permet au ministre de faire essentiellement ce qu’il veut par voie de règlement.

Pour comprendre les intentions du gouvernement, lire le projet de loi n’est pas d’un grand secours. C’est dans un document préparé par le ministère qu’on apprend que Christian Dubé vise un calendrier d’abolition du recours à la MOI à géométrie variable, d’autant plus variable qu’il pourra le modifier à sa guise. À Montréal et à Québec, l’abolition est prévue pour 2024 ; dans les agglomérations de taille moyenne, c’est en 2025 ; et dans les régions éloignées où le recours aux agences est le plus généralisé, l’éradication est envisagée pour 2026.

Au cours d’un breffage technique, le ministère a présenté des données montrant la croissance exponentielle de 2016 à 2022 de ce recours à cette main-d’oeuvre indépendante, qui est souvent composée d’anciennes infirmières du réseau ou d’autres membres du personnel soignant qui obtiennent ainsi une flexibilité dans le choix de leurs horaires de travail que le réseau est incapable de leur assurer. C’est inéquitable pour les infirmières permanentes qui tiennent le réseau à bout de bras.

Ainsi, en six ans, le recours à la MOI, intégré au modèle de gestion du réseau, a doublé en nombre d’heures. Les coûts pour le système de santé ont presque quadruplé, passant à près d’un milliard. Cet écart du simple au double entre la croissance du nombre d’heures et celle des coûts montre que les agences ont le gros bout du bâton et ambitionnent sur le pain béni. Leurs tarifs peuvent atteindre 100 $ l’heure ou plus pour les services d’une infirmière. En outre, avec le projet de loi, le ministre se donne le pouvoir de fixer un taux horaire maximum par titre d’emploi.

C’est un « cercle vicieux », a dit le ministre : les agences encouragent les départs et aggravent le manque de main-d’oeuvre en recrutant du personnel. Bon an, mal an, 20 000 personnes quittent le réseau public, ou 6 % de ses 350 000 employés. C’est deux fois plus que le nombre d’employés qui prennent leur retraite. Le réseau a non seulement un problème d’attraction, mais un problème de rétention, affirme le ministre.

Un « changement de culture » s’impose et il passe par une amélioration notable des conditions de travail du personnel soignant syndiqué. Cela repose sur les épaules de la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, qui doit négocier le renouvellement des conventions collectives des employés du réseau. Et sur celles des syndicats qui sont appelés à se montrer ouverts à cette souplesse dans la gestion locale des horaires de travail et à ces offres différenciées pour les infirmières, ce qui les rebute. Ils devront également consentir aux règles qui régiront l’ancienneté des infirmières des agences qui reviendront dans le réseau. Ce n’est pas gagné.

La mise en oeuvre du Plan santé de Christian Dubé dépend en grande partie de ces négociations. Elles s’annoncent ardues si on se fie au ton employé, notamment, par la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, Julie Bouchard. Améliorer les conditions de travail du personnel soignant et changer un modèle de gestion qui s’appuie sur les agences de placement et sur l’obligation, imposée à de trop nombreuses infirmières, de faire des heures supplémentaires de travail sont des objectifs auxquels devraient cependant souscrire les syndicats.