Une démission qui pèse lourd en Écosse

C’est une bien lourde perte pour le mouvement indépendantiste écossais que la démission inattendue de la première ministre Nicola Sturgeon. C’en est une aussi, par extension, pour le mouvement souverainiste québécois, qui avait en elle une solide alliée dans la défense du droit à l’autodétermination des petites nations et de la promotion d’une posture progressiste.

La nouvelle étonne puisque, pas plus tard qu’en janvier, elle avait réagi à une autre démission surprise, celle de la jeune première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, en se disant quant à elle « pleine d’énergie » et « pas du tout près » du moment où elle partirait. Elle a tenu mercredi à Édimbourg des propos tout autres, affirmant ne plus avoir la force de continuer. Et évoquant, comme Mme Ardern, la « brutalité » de la vie politique. Elle n’a pas caché que la gestion de la pandémie l’avait épuisée. Quoiqu’elle le nie, une récente polémique autour de l’adoption d’une loi controversée facilitant le changement de genre aura peut-être influencé sa décision. Pour avoir été première ministre pendant huit ans, et vice-première ministre pendant les sept années précédentes, elle a surtout avancé l’argument qu’elle était devenue avec le temps une « figure diviseuse » qui empêchait de dégager une majorité d’appuis au projet d’indépendance.

Diviseuse ou pas, cette femme volontaire, tacticienne redoutable qu’à Londres on qualifiait de « femme la plus dangereuse du Royaume-Uni », laisse un grand vide. Elle demeurait la leader incontestée de la politique écossaise, et son Parti national écossais (SNP) reste dominant dans les sondages. Qui prendra le relais ?

Elle aura toujours été convaincue — et le croit toujours possible — de pouvoir bâtir une majorité sur les 45 % de Oui obtenus au référendum de 2014 en s’appuyant, au-delà des enjeux identitaires, sur l’horizon anti-Brexit et pro-européen des Écossais. Or, cette majorité solide échappe toujours au SNP, montrent les sondages. Au reste, l’impasse est entière pour le SNP devant le refus catégorique de Londres de le laisser tenir un nouveau référendum. Le défi, a encore dit mercredi Mme Sturgeon, « est de trouver un chemin face à l’opposition antidémocratique de Westminster ». Ce chemin n’est pas trouvé.

Entendu qu’une cause ne repose jamais sur les épaules d’une seule personne. On l’oublie. Dommage quand même pour l’Écosse que Mme Sturgeon tombe au combat. Et dommage pour le Québec.