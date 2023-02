Battre en retraite

À l’occasion de la consultation publique statutaire sur l’avenir du Régime des rentes du Québec (RRQ), un exercice qui doit avoir lieu tous les six ans en commission parlementaire, le ministre des Finances, Eric Girard, y est allé d’une démonstration des plus rationnelles et des plus éloquentes sur le désavantage pour les Québécois d’exiger de toucher leur rente de retraite à 60 ans plutôt qu’à 65 ans. La raison est du côté du ministre, mais ne dit-on pas que le coeur a des raisons que la raison ne connaît pas ?

Comme le rappelle le document de consultation, c’est en 1984 que l’âge minimal d’admissibilité à la rente de retraite du RRQ fut abaissé de 65 ans, demeuré l’âge normal dans le régime actuel, à 60 ans. Le Québec traversait une période économique sombre, et le chômage était élevé, particulièrement chez les jeunes. Le gouvernement Lévesque voulait ainsi pousser les travailleurs âgés — on dirait aujourd’hui les travailleurs expérimentés — à quitter le marché du travail pour laisser la place aux jeunes. Il est à noter que l’espérance de vie des Québécois était alors de 76 ans, qu’elle est aujourd’hui de 83 ans et qu’on prévoit qu’elle sera de 85 ans en 2030. En outre, l’entrée sur le marché du travail se faisait en moyenne trois ans plus tôt, à 19 ans.

Aujourd’hui, les conditions économiques ainsi que le portrait démographique sont tout autres : le Québec est dans une situation de plein-emploi ou presque, la main-d’oeuvre se fait rare et ce que les employeurs souhaitent généralement, c’est que leurs employés restent à leur poste le plus longtemps possible après 60 ou 65 ans.

Le document de consultation donne les exemples de plusieurs pays où l’âge minimal pour être admissible à la rente de retraite est plus élevé que 60 ans : l’Allemagne (63 ans), le Danemark (64 ans), le Royaume-Uni (66 ans), la Suède (entre 61 et 64 ans), les États-Unis (62 ans). Les pays cités ont adopté des réformes pour hausser graduellement l’âge normal de la retraite seuil à 67 ans, à 69 ans ou encore selon un âge qui tiendra compte de l’expérience de vie.

En France, l’âge minimal est de 60 ans pour les métiers dits « pénibles » et de 62 ans pour les autres. La volonté du gouvernement Macron de réformer le régime de retraite a suscité la vive opposition que l’on connaît. Mais contrairement au RRQ qui est capitalisé — heureuse décision prise à la création du régime en 1966 —, le régime français est à répartition, c’est-à-dire que les cotisations des employeurs et des travailleurs actuels servent à payer les rentes au fur et à mesure. Le système est en crise, parce que la croissance du nombre de personnes actives sur le marché du travail n’arrive pas à suivre le nombre de départs à la retraite.

Le ministre des Finances n’a pas manqué de souligner l’excellente santé financière du RRQ, dont les rentrées de fonds seront suffisantes pour verser les rentes des Québécois durant les 50 prochaines années. Si Eric Girard propose de hausser l’âge minimal d’admissibilité à la rente, ce n’est pas pour renforcer financièrement le régime. Au contraire, la mesure coûtera des sous au régime. C’est essentiellement pour améliorer la situation financière des retraités, qui devront composer avec une réduction de leur rente pendant le reste de leur vie. Un individu qui prend sa retraite à 60 ans devra se contenter d’un revenu amputé de 36 % à 65 ans, après l’ajout de la pension fédérale, ce qui, au fil des ans, représente une perte de plusieurs dizaines de milliers de dollars si le rentier a la chance — ou le malheur sur le plan pécuniaire — de vivre longtemps. Le ministre, sous prétexte que c’est un mauvais choix, veut protéger les travailleurs contre eux-mêmes, font remarquer les experts Alban D’Amours, René Beaudry, Luc Godbout et Bernard Morency dans leur mémoire.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que la proposition d’Eric Girard ne passe pas comme une lettre à la poste. Tant ces experts que le patronat et les centrales syndicales s’opposent au relèvement de l’âge minimal. Le Conseil du patronat estime que la mesure n’aurait qu’un effet marginal sur les pénuries de main-d’oeuvre. Arrivés à 60 ans, certains travailleurs, qui exercent des métiers exigeants sur le plan physique, sont usés et épuisés, ont signalé la FTQ et la CSN, qui promet que la grogne s’exprimera dans la rue si le ministre va de l’avant.

Il existe un adage américain affirmant qu’il vaut mieux éviter de réparer ce qui n’est pas brisé. Le gouvernement Legault s’évitera d’inutiles ennuis politiques s’il jette au rebut cette fausse bonne idée.