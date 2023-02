La barbarie au vestiaire du hockey junior

Les mots manquent pour décrire l’horreur des sévices qu’affirment avoir subis d’ex-hockeyeurs de la Ligue canadienne de hockey dans leurs équipes respectives.

Dans un texte percutant qui dévoile dans le menu et dégradant détail un règne de torture et d’humiliation ancré dans la culture du hockey et infligé à des mineurs — le tout sous le regard apparemment indolent des entraîneurs et dirigeants d’équipe —, le journaliste de Radio-Canada Martin Leclerc se demande comment de telles dépravations ont pu être possibles et, surtout, tolérées.

Cette question ne peut rester sans réponse.

On sait depuis des lustres que les rituels d’initiation ont donné lieu (dans les universités, entre autres) à des actes de dégradation et des humiliations sexuelles. Partout où des excès ont été dénoncés et médiatisés, les établissements ont tenté de limiter les dégâts, avec un certain succès d’ailleurs. Il semble que le hockey junior ait évolué en marge de la société, en permettant que des crimes soient commis sur des enfants et qu’on finisse par croire le tout « normal ». Justifié apparemment par un cycle de violence se perpétuant de génération en génération d’entraîneurs et de dirigeants, ce système s’apparente à de la pure barbarie.

Les sévices et agressions ont été dévoilés parce qu’un juge de la Cour supérieure de l’Ontario, Paul Perell, a refusé de certifier la semaine dernière une demande d’action collective portée par trois anciens joueurs de hockey des trois ligues de hockey junior du Canada (dont la Ligue de hockey junior majeur du Québec). La demande portait sur une période allant de 1979 à 2014 et aurait pu concerner quelque 15 000 joueurs au sein d’une soixantaine d’équipes.

Et bien que le juge Perell ait cru la preuve et les témoignages accablants qui y étaient assortis, il encourage plutôt le recours à un système de plaintes individuelles. L’affaire est complexe.

Que ce seul paragraphe écrit par le juge Perell suffise à résumer l’indicible vécu par des adolescents sous le regard coupable de dirigeants qui auraient dû agir : « Cette preuve horrible [établit] qu’un nombre inconnu de membres qui jouaient dans la WHL, l’OHL ou la LHJMQ ont été torturés, confinés de force, rasés, dénudés, drogués, intoxiqués, physiquement et sexuellement agressés, violés, victimes de viols collectifs, forcés d’agresser physiquement ou sexuellement des coéquipiers, encouragés à agresser sexuellement, individuellement ou en groupe, des jeunes femmes invitées à des partys d’équipe ; forcés de boire ou de manger de l’urine, de la salive, du sperme, des excréments ou d’autres substances abjectes ; forcés de s’auto-infliger des blessures, forcés de commettre des actes de bestialité. »

Le hockey junior multiplie les scandales depuis quelques mois, et on sentait lundi que la ministre fédérale des Sports, Pascale St-Onge, était plus qu’excédée. Qu’on mette fin aux initiations maintenant, si elles perdurent, tonne-t-elle avec raison !

Mais au-delà des blessures et stigmates qui demeurent chez les victimes de cette torture institutionnalisée, l’urgence demeure de s’attaquer à l’impunité de ceux qui tolèrent et ont toléré de telles dépravations, sourire aux lèvres dans certains cas. Voilà le véritable sacrilège.