Les indiscrétions de la Chine

Le mystère et les tensions s’accumulent autour des ballons qui survolent le ciel nord-américain. Les États-Unis ont abattu trois nouveaux aéronefs non identifiés durant le week-end, dont un au-dessus du ciel canadien, au Yukon. Pour le moment, il est impossible de tirer des conclusions définitives sur leur provenance, quoique de lourds soupçons planent sur la Chine.

Le 4 février dernier, les États-Unis ont abattu et récupéré les débris d’un premier ballon en provenance de la Chine. Contrairement aux affirmations de Pékin, il ne s’agissait pas d’un appareil destiné à l’observation météorologique. Ce ballon était équipé d’instruments de surveillance, affirme Washington. Il faisait partie d’une flotte que l’armée chinoise aurait envoyée au-dessus d’une quarantaine de pays, sur cinq continents.

Ce premier épisode a entraîné une détérioration immédiate des relations entre la Chine et les États-Unis. Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a reporté une visite en Chine. Pour sa part, Pékin a refusé de prendre un appel du chef du Pentagone, Lloyd Austin. Le ministère de la Défense chinois a dénoncé la décision d’abattre le premier ballon, voyant là « un acte irresponsable et gravement erroné ». Et la Chine de renchérir lundi, en accusant les États-Unis d’avoir violé son espace aérien en envoyant une dizaine de ses propres ballons depuis le début de l’année seulement.

Le bal des tensions diplomatiques entre les deux superpuissances repart de plus belle. Les ballons de surveillance font maintenant partie de l’arsenal d’espionnage. Peu coûteux à mettre en marché, difficiles à détecter par les radars du NORAD et capables de cartographier le territoire à haute altitude, ils sont réputés comme une solution plus accessible que la surveillance par satellite. Plus les militaires tourneront leurs yeux suspicieux vers le ciel, plus ils trouveront des raisons de s’inquiéter des indiscrétions de la Chine et d’autres acteurs étatiques.

Si nous revenons les deux pieds sur terre, nous pouvons trouver d’autres raisons de remettre en question les intentions de la Chine. Récemment, le Globe and Mail rapportait que des chercheurs chinois rattachés à une école militaire avaient participé à 240 études dans 50 universités avec leurs homologues canadiens. Les sujets abordés sont de la plus haute importance stratégique : lasers spatiaux, guidage par satellite dans l’espace, propulsion hypersonique, etc.

Cette inquiétante collaboration est rendue possible par le laxisme des normes fédérales sur la sécurité nationale et la complaisance des universités aveuglées par le roi dollar. Le problème est dans notre cour, si l’on peut dire ainsi. McGill et Concordia arrivent respectivement au troisième et au neuvième rang des universités canadiennes les plus actives dans la collaboration avec les chercheurs chinois. Les explications fournies par les deux établissements québécois (faire avancer la recherche, la connaissance et la collaboration mondiale) ne rassurent pas sur leur volonté d’examiner le problème sous l’angle de la sécurité nationale.

Il faut dire qu’elles ont bien peu d’incitatifs pour le faire. Le gouvernement du Québec a complètement loupé l’occasion d’intervenir publiquement et de faire part de ses préoccupations. Même si la sécurité nationale ne fait pas partie de ses champs de compétence, Québec peut au moins exiger des universités qu’elles rendent des comptes. Quant au fédéral, qui promet de resserrer les règles de la collaboration avec des chercheurs chinois, il a intérêt à agir, et vite. Pendant qu’on fixe le ciel à la recherche des ballons espions, on ne voit pas que l’appareil militaire chinois entre dans nos universités par la porte principale.