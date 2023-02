Une jeunesse interrompue par ses défis en santé mentale

Comment vont nos jeunes ? » C’est le titre qui coiffe la plus récente enquête sur la santé psychologique des 12-25 ans, laquelle offre à cette épineuse question des réponses complexes. Certaines, fort inquiétantes, devraient mobiliser plusieurs ministères, là, maintenant, et plus largement toute la société québécoise.

Une nation qui néglige sa jeunesse creuse sa propre tombe. Ce péché mortel, tous les pays l’ont cultivé malgré eux tandis qu’ils jonglaient avec les contingences d’une pandémie mondiale. On récolte malheureusement ce qu’on a semé. Nos jeunes n’ont toujours pas retrouvé leur plein allant d’avant la COVID-19. Au secondaire, ils sont maintenant quatre sur dix à déclarer des symptômes anxieux ou dépressifs. Au cégep et à l’université, cette proportion est d’un sur deux. On répète : un sur deux.

Plus préoccupant encore, un jeune sur quatre rapporte avoir nourri des idées noires, dont 10 % de manière soutenue. Ne nous leurrons pas, nourrir des idées noires n’est pas une hyperbole ici. Dans le cadre précis de cette étude, cela veut crûment dire « avoir pensé qu’on serait mieux mort ou avoir pensé à se faire du mal au cours des deux dernières semaines ». Ce mal de vivre n’a rien du caprice, il est même, pour certains, profond, spécialement chez les filles du secondaire, surreprésentées dans cette catégorie.

En isolant nos jeunes pour leur sécurité et celle des plus fragiles d’entre nous, on a appauvri et réduit leurs contacts francs. Cet effritement n’est pas qu’une résultante pandémique. Il est aussi le fruit d’un temps qui fonce tête baissée dans la dématérialisation. Ces deux phénomènes mis ensemble ont fait en sorte que nos jeunes se sont plus que jamais centrés sur le travail et leurs écrans et moins sur les relations riches et profondes en personne, avance la Dre Mélissa Généreux, médecin-conseil à la Santé publique de l’Estrie et responsable de cette enquête.

Cet isolement teinte toutes leurs attaches. Nos jeunes ont moins d’amitiés profondes pour se confier, leurs familles sont plus petites, souvent divisées, leurs profs sont dépassés et épuisés, les intervenants sur lesquels ils devraient pouvoir s’appuyer sont débordés et en manque perpétuel de ressources. Or, ce dont nos jeunes ont le plus besoin en ce moment, c’est justement de personnes de confiance à qui se confier pour « entamer le premier dialogue », selon l’heureuse expression de la Dre Généreux. Ce qui suppose aussi des formations et plus de ressources pour ces aidants naturels.

Ce « premier dialogue » est en effet un des sésames essentiels pour augmenter le bien-être et la santé mentale positive de nos jeunes. L’objectif est crucial. Il revient d’ailleurs presque mot pour mot dans le Rapport de surveillance de l’INSPQ intitulé Les comportements suicidaires au Québec : portrait 2023 publié au début du mois. Là aussi, les nouvelles étaient spécialement préoccupantes pour les jeunes filles. Les adolescentes de 15 à 19 ans présentent la hausse la plus marquée du taux d’hospitalisations pour une tentative de suicide. Les 10 à 14 ans ne sont pas en reste, le taux de tentative de suicide ayant plus que doublé en dix ans chez elles.

Cette surreprésentation féminine n’est pas une exception québécoise, on l’observe dans d’autres pays comme l’Australie et les États-Unis. Elle pourrait s’expliquer en partie par une plus grande propension à chercher de l’aide. Tant mieux. Mais ce n’est pas le genre de cri d’alarme qui peut attendre. La Santé publique doit sortir de ses obsessions pandémiques et le ministère de la Santé, de sa gestion obtuse des listes d’attente. Les dommages collatéraux sont partout dans les yeux de notre jeunesse. Trois dossiers devront recevoir toute leur attention et celle du gouvernement.

Le premier concerne l’utilisation des médias sociaux qui nourrit une dépendance excessive à la validation sociale, spécialement chez les filles. Les jeunes passant au moins 4 h par jour sur les réseaux sociaux rapportent deux fois plus d’anxiété ou de dépression que ceux qui y passent la moitié moins. Le second est lié à la montée en force du vapotage chez les jeunes du secondaire. Ceux qui s’y adonnent sont près de deux fois plus enclins à rapporter des symptômes anxieux ou dépressifs que les autres.

Le troisième est peut-être le plus surprenant. Le nombre de jeunes qui travaillent a connu une progression spectaculaire, y compris chez les très jeunes. Pas moins de 54 % des jeunes de la première secondaire ont un petit boulot. Tous âges confondus, ils sont aussi plus nombreux que jamais à travailler plus de 15 heures. Le hic, c’est que ceux-là rapportent un peu plus souvent de l’anxiété ou de la dépression que les autres. Le projet de loi pour mieux encadrer le travail des enfants du ministre Boulet ne pourrait pas tomber mieux.

Interrogé en Chambre à propos de ces sombres statistiques la semaine dernière, le gouvernement Legault n’a pas cherché à nier la noirceur du diagnostic. Reste que la mise en place de mécanismes pour augmenter le bien-être des jeunes et les outiller avec des stratégies d’adaptation positive nécessitera d’énormes efforts concertés, que seule une mobilisation transpartisane permet d’espérer.