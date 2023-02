La menace du français

Il semble bien que pour certains députés libéraux fédéraux, c’est le français qui menace l’anglais au Québec. Tous les arguments sont bons, même mensongers, pour lutter contre ce qu’ils considèrent comme une aberration : le français, langue commune.

Fait singulier, des députés du parti au pouvoir se sont opposés à un projet de loi défendu par leur gouvernement. C’est arrivé devant le comité des Communes qui étudie le projet de loi C-13 modifiant la Loi sur les langues officielles. Trois députés libéraux du « Montreal Island », pour reprendre l’expression d’un autre député libéral, Francis Drouin, franco-ontarien celui-là, contestent la réforme. Anthony Housefather (Mont-Royal), Marc Garneau (Notre-Dame-de-Grâce–Westmount) et Emmanuella Lambropoulos (Saint-Laurent) ont mené une offensive pour biffer toute mention de la Charte de la langue française dans le projet de loi présenté l’an dernier par la ministre Ginette Petitpas Taylor. Le texte législatif ne fait pourtant que constater que cette charte « dispose que le français est la langue officielle du Québec ».

En décembre dernier, durant l’étude du projet de loi C-13, Marc Garneau avait lancé un cri du coeur : « Ce serait une grande erreur pour nous […] de laisser le champ libre au Québec pour faire tout ce qu’il pourrait vouloir faire en matière de langue au Québec. » Cette déclaration donne une idée de l’état d’esprit des libéraux fédéraux sur l’île de Montréal.

L’amendement pour éliminer la référence à la Charte de la langue française fut présenté par Anthony Housefather. De façon inusitée, ce sont les députés de l’opposition qui ont empêché l’adoption de l’amendement et ainsi sauvé la face du gouvernement Trudeau. Comme nombre d’anglophones au Québec, le député de Mont-Royal s’insurge contre cette notion du français langue commune et contre le fait que la loi 96 restreigne le bilinguisme institutionnel au sein de l’État. Avant l’adoption de cette loi, quiconque avait le choix en pratique de se faire servir en anglais par l’État québécois : désormais, seuls les anglophones qui répondent aux critères de la loi 101 relatifs à la fréquentation scolaire en anglais ont ce droit. On verra comment cette limitation sera appliquée, mais une chose est sûre, elle ne concerne pas le domaine de la santé. Rien n’est changé à cet égard. Le droit de se faire soigner en anglais est inscrit dans la loi 96, mais aussi dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

Il y a deux ans, Emmanuella Lambropoulos avait déjà mis en doute l’existence d’un déclin du français au Québec, ce qui était pourtant le constat — nouveau — que faisait le gouvernement Trudeau. Elle fut obligée de faire amende honorable et de se rallier à la position de son parti. Cette fois-ci, la députée, qui se veut la représentante d’une masse vindicative d’électeurs anglo-montréalais, y est allée d’un bobard sur une pauvre grand-mère qu’un médecin aurait refusé de servir en anglais. A beau mentir qui vient du West Island : la députée n’a fourni aucune preuve qu’une telle incongruité avait pu se produire. Les médecins québécois doivent maîtriser l’anglais pour pratiquer ; c’est une condition pour l’obtention de leur doctorat. Qui plus est, d’une façon générale, les médecins soignants ne sont pas des employés de l’État, mais des travailleurs autonomes. La loi 96 ne concerne pas leur pratique.

Les députés libéraux du West Island semblent considérer que le français, ou du moins sa défense, constitue une menace pour l’anglais, ce que l’évolution de la situation linguistique contredit. Personne ne peut nier la grande vitalité de la langue de Shakespeare au Québec.

Une telle dissidence dans un caucus du parti au pouvoir porte habituellement à conséquence. Mais quand il s’agit des récriminations des Anglo-Québécois, les dissensions sont une affaire de famille, « une belle famille », a dit le ministre Marc Miller, lui-même député montréalais.

Mercredi, lors de la période de questions à la Chambre des communes, Justin Trudeau s’est inspiré du répertoire de son père en affirmant que, s’il est vrai que les bloquistes sont préoccupés par le sort du français au Québec, « ils s’en foutent carrément, des minorités francophones à travers le pays ». Dans son dernier livre, Le piège des langues officielles, le juriste Éric Poirier, qui a conseillé le ministre de la Langue française, Simon Jolin-Barrette, lors de l’élaboration du projet de loi 96, démontre comment Pierre Elliott Trudeau, grâce à la Loi sur les langues officielles et au concours de juges nommés par le pouvoir fédéral, a mis dos à dos les Québécois et les minorités francophones, comme s’il s’agissait de frères ennemis. L’application symétrique des lois linguistiques au Canada, qui ne change pas avec le projet de loi C-13, a fait des anglophones au Québec et des francophones brimés dans le reste du Canada des alliés objectifs. Une hypocrisie de plus de la fédération canadienne.