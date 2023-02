Le Canada, cette passoire bien commode

Les Américains doivent bien rigoler dans leur barbe. Un article du New York Post vient de dévoiler comment la Ville de New York et la Garde militaire américaine distribuent des billets d’autobus gratuits à des migrants souhaitant se déplacer vers une destination plus « sûre », dont le Canada, cette passoire ô combien commode. Ces nouvelles révélations s’ajoutent à un plaidoyer déjà robuste en faveur d’une révision urgente de l’Entente sur les tiers pays sûrs (ETPS), dont la désuétude rejaillit sur le Québec.

L’article des collègues du New York Post est un véritable petit bijou qui vaut le détour : les reporters ont dévoilé un système mis au point par les autorités de New York, soutenues par des organismes d’aide aux migrants, et qui finance les départs de quelque 100 personnes par jour à destination de Plattsburgh. De là, des minifourgonnettes conduisent les demandeurs d’asile vers d’autres destinations, dont le chemin Roxham, situé à quelque 44 kilomètres de là. « C’est très difficile d’obtenir des papiers aux États-Unis », raconte Manuel Rodon, 26 ans, un Vénézuélien qui a abouti dans un refuge pour sans-abri de New York et qui juge les États-Unis non sécuritaires. « J’ai besoin de travailler. Je m’en vais au Canada. »

Le reportage suit les migrants jusqu’au chemin Roxham, où, on le sait, des agents de la GRC accueillent les passants sans les refouler. On connaît le refrain : en 2022, quelque 39 000 personnes ont ainsi foulé la frontière canadienne à cet endroit en rêvant d’un ailleurs meilleur. Le chemin Roxham est devenu une voie de contournement bien pratique, et les autorités, quelles qu’elles soient, semblent ne plus savoir comment déconstruire ce qui est devenu un système officieux à côté d’un système officiel bancal. Le maire de New York, Eric Adams, a confirmé qu’il aidait en effet les migrants à se déplacer vers d’autres destinations. L’ironie est superbe : la ville américaine reçoit des dizaines de milliers de migrants déplacés en autobus, de la même manière, en provenance du Texas. Elle-même submergée et aux prises avec un problème de disponibilité de ressources et de moyens, elle n’a trouvé meilleur remède que de déplacer le problème — en autobus financé à fort prix par les deniers publics — ailleurs.

Et ailleurs, c’est nous. La ministre de l’Immigration du Québec, Christine Fréchette, a beau vociférer que « le chemin Roxham, basta ! », le problème demeure entier, et pour tout dire, il ne fait que s’aggraver. Bien que le Canada soit le détenteur officiel des pouvoirs liés à la frontière, c’est le Québec qui écope. Ce problème fait l’objet actuellement de négociations ardues entre le Canada et les États-Unis, qui affirment vouloir revoir l’ETPS, devenue complètement obsolète.

La renégociation de l’ETPS traîne en longueur, ce qui a pour résultat de créer un refoulement de demandeurs d’asile aux portes du Canada. Cette entente, qui est en vigueur depuis 2004, permet au Canada de refuser les demandes formulées à un poste frontalier canado-américain officiel, et de retourner les réfugiés vers les États-Unis, considérés comme un pays « sûr ». Le chemin Roxham est depuis devenu un très commode chemin « non officiel », où personne n’est refoulé. Le périple n’y est toutefois pas sans danger, comme l’a montré de manière tragique le décès en début d’année de Fritznel Richard, un demandeur d’asile d’origine haïtienne âgé de 44 ans. L’homme, qui tentait de rejoindre femme et enfants aux États-Unis, est mort d’hypothermie en plein blizzard.

Le gouvernement du Québec déplore à raison le caractère intenable de la situation, qui lui occasionne une pression financière importante, sans compter le chaos administratif dans lequel les migrants plongent à leur arrivée. Ils doivent attendre des mois avant de savoir s’ils sont reçus par le Canada, ce qui les place dans une attente qui force l’inaction — et ce, en pleine pénurie de main-d’oeuvre. Les organismes qui leur viennent en aide ont récemment crié à l’aide, et reçu un soutien ponctuel de 3,5 millions de dollars. Mais l’on sait d’ores et déjà que ça ne suffira pas à panser la plaie béante et que l’important est plutôt de régler le problème à la source en régularisant la situation politique.

Tous les yeux sont tournés vers le président américain, Joe Biden, dont la visite au Canada est attendue en mars. Des négociations sont en cours depuis des mois au sujet du remaniement de l’ETPS, mais déjà, les signaux expédiés par l’équipe du premier ministre Trudeau laissent croire que mars est peut-être trop tôt pour qu’on cueille un dénouement à cette impasse. Le Canada dispose ici d’une occasion en or de vérifier s’il a un poids quelconque dans la révision de l’ETPS : avec New York qui finance le transbordement de centaines de ses migrants indésirables dans notre cour arrière, on peut dire que la farce a assez duré.