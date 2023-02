Le pouvoir de décider qui aura du courant

La Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles (CAPERN) procède actuellement à des consultations sur le projet de loi 2 présenté par le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon. Le texte ne tient qu’en 10 articles, mais il revêt une importance capitale.

La poussée inflationniste n’ayant pas été anticipée par le gouvernement caquiste, le projet de loi limite l’augmentation des tarifs d’électricité résidentiels à environ 3 %. En vertu de la formule actuelle, les tarifs que paient M. et Mme Tout-le-monde bondiraient de 6 % ou 7 %.

Mais l’aspect le plus important du projet de loi 2, c’est le pouvoir qu’il confère au ministre de décider quel nouveau projet industriel d’envergure se verra accorder le privilège de se brancher au réseau d’Hydro-Québec. À l’heure actuelle, ce sont les projets de 50 MW, les très gros consommateurs d’électricité, qui sont soumis à l’imprimatur ministériel. Pour les autres entreprises, Hydro-Québec a l’obligation de leur fournir de l’électricité à moins de contrainte majeure. Ce seuil de 50 MW passera à 5 MW, ce qui représente tout de même une consommation substantielle — l’équivalent du Centre Bell, illustre-t-on. Des entreprisesqu’Hydro-Québec désigne sous le vocable de clients de grande puissance.

À l’heure actuelle, les réservoirs d’Hydro-Québec sont remplis à ras bord, mais il ne faut pas se leurrer : les surplus disparaîtront d’ici 2027. Ils ne peuvent tout simplement plus satisfaire toutes les nouvelles demandes qui affluent. La société d’État a mentionné des demandes en alimentation de la part du secteur privé de l’ordre de 23 000 MW, l’équivalent de 13 complexes de la Romaine, a fait valoir en commission parlementaire Dave Rhéaume, son vice-président (toujours en poste, celui-là) responsable de la planification.

Pour les nouveaux projets, Pierre Fitzgibbon estime que 8000 à 10 000 MW d’énergie pourraient être distribués au cours des 10 prochaines années. Des choix s’imposent : les centres de données, qu’on a réussi à attirer, et le minage de cryptomonnaies, qu’on a stoppé, n’ont plus la cote. Même un secteur d’avenir comme l’hydrogène vert, qui réclame 9000 MW, est exclu, a statué le ministre.

Il va de soi qu’il incombe au gouvernement de définir sa politique de développement économique. Et son essor repose largement sur la disponibilité d’une énergie renouvelable, qui n’est pas infinie.

Dans les circonstances, la démarche d’Hydro-Québec et du gouvernement caquiste semble cohérente. La règle du « premier arrivé, premier servi » pour les projets industriels est abandonnée. Depuis janvier, la société d’État évalue dans un premier temps les caractéristiques de la demande en électricité d’un projet donné, ainsi que son impact sur l’approvisionnement et le réseau. Ensuite, c’est au ministère de procéder à l’analyse des retombées économiques du projet et de sa contribution à la création de richesse, de sa conformité à l’égard des priorités industrielles du gouvernement et de sa valeur sociale. Sur la base de la recommandation de ses fonctionnaires, le ministre (ou le conseil des ministres, le cas échéant) autorise ou non le projet.

Les critères et conditions devraient être connus et appliqués équitablement. Il faudrait aussi penser à introduire ce qu’on pourrait appeler un « mécanisme Fitzgibbon » afin d’éviter que le ministre ait à se dépêtrer d’apparences de conflit d’intérêts. Pierre Fitzgibbon est un abonné aux enquêtes de la commissaire à l’éthique, Ariane Mignolet. Présentement, le ministre fait l’objet de deux enquêtes de sa part — ça en fait six —, dont l’une porte sur cette partie de chasse aux faisans entre riches amis en costumes d’époque, ce qui n’est pas sans rappeler le court métrage Le temps des bouffons, de Pierre Falardeau.

Évidemment, beaucoup de questions restent sans réponse, que ce soit en matière d’approvisionnement, de tarifs différenciés et haussés pour les clients industriels, de tarifs modulés pour les clients résidentiels, d’application du concept de sobriété énergétique et du rythme de la transition. Aussi, la Régie de l’énergie ayant été émasculée, son rôle, pour dire le moins, doit être clarifié.

Pierre Fitzgibbon a indiqué qu’il comptait déposer, possiblement à l’automne, un projet de loi « massif » qui doit aborder ces questions et mener à des consultations sur la politique énergétique — et économique, finalement — du Québec. Compte tenu de l’importance des enjeux, le gouvernement Legault aurait à notre avis avantage à déposer un livre blanc plutôt qu’un projet de loi déjà tout ficelé. Il favoriserait ainsi une consultation la plus large et la plus fructueuse possible. Faut-il le rappeler : la transition énergétique dépend de l’adhésion de tous les acteurs de la société et de la population en général.