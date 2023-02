Le rendez-vous manqué de Justin Trudeau avec la prudence fiscale

L’ex-gouverneur de la Banque du Canada David Dodge et de proches collaborateurs ont récemment jeté un pavé dans la mare en ce qui concerne les dépenses du gouvernement Trudeau en publiant un rapport dérangeant sur l’état des finances publiques. En résumé, les libéraux sous-estimeraient les risques d’une récession et d’un rehaussement durable des taux d’intérêt dans l’évaluation de leurs capacités de remplir tous leurs engagements.

Ce rapport préparé par le Conseil canadien des affaires rappelle l’envers de la « politique budgétaire expansionniste » du gouvernement libéral durant la pandémie. Cette politique s’est soldée par un déficit de 328 milliards de dollars pour l’exercice 2020-2021, et un ratio de la dette au PIB de 52 %, alors que la moyenne est d’environ 35 %. La situation est par contre en voie de s’améliorer : le déficit était de 3,6 milliards avec quatre mois à faire pour l’exercice financier 2022-2023, comparativement à 73,7 milliards lors de la même période de référence en 2021-2022.

Pandémie ou pas, il n’en demeure pas moins que le gouvernement Trudeau n’a jamais présenté un budget équilibré depuis son élection en 2015. Selon l’énoncé économique de l’automne 2022, la dette fédérale devrait atteindre 1177 milliards au 31 mars prochain. Vous avez bien lu.

L’interventionnisme d’État, nécessaire en temps de crise, n’a pas connu beaucoup de limites sous Justin Trudeau, comme en témoignent les largesses dans l’octroi des aides d’urgence.

Ainsi, un audit de la vérificatrice générale, Karen Hogan, en arrivait à la conclusion que l’Agence du revenu du Canada (ARC) et Emploi et Développement social Canada (EDSC) avaient fait preuve d’un « manque de rigueur » dans le recouvrement des prestations versées en trop durant la COVID-19. La vérificatrice générale concluait que le gouvernement avait versé 4,6 milliards en trop à des bénéficiaires inadmissibles et elle suggérait d’examiner de plus près des paiements d’au moins 27,4 milliards versés à des particuliers ou à des employeurs pour s’assurer que ceux-ci y avaient bel et bien droit. L’ARC, critique de ces conclusions, juge que les efforts déployés pour enquêter sur les subventions d’urgence aux employeurs potentiellement versées en trop n’en valent pas la peine. On parle ici d’une somme de 15,5 milliards sur les 27,4 milliards cités dans l’audit de Mme Hogan.

Du favoritisme à l’égard de WE Charity jusqu’au contrat ouvert jusqu’à 2100 avec le cabinet-conseil international McKinsey, c’est toujours la même recette avec le gouvernement Trudeau : indolence, insouciance, indifférence à l’égard de la gestion prudente et responsable dans un cadre qui manque encore et toujours de transparence.

Les libéraux ne semblent pas intéressés par l’idée même d’équilibrer les finances publiques. Dans son récent ouvrage qui prend aussi les allures d’un règlement de comptes (Où allons-nous à partir de là. Un chemin vers la prospérité canadienne), l’ex-ministre des Finances, Bill Morneau, se montre critique de l’absence de vision économique de Justin Trudeau et de son manque d’intérêt pour l’adoption de cibles budgétaires plus rigoureuses. Le premier ministre était plus soucieux de « marquer des points politiques » durant la pandémie que d’adopter des mesures d’aide rationnelles et équilibrées, dénonce son ancien collègue.

Ces histoires de finances publiques sont ennuyeuses et difficiles à suivre. Ce sont toujours les générations suivantes qui paient pour l’imprudence des précédentes. Et puis, il est toujours possible d’encapsuler les préoccupations quant au poids de la dette en évaluant cette dernière en fonction du ratio dette-PIB, ou encore celui des charges d’intérêts par rapport aux revenus. Or, c’est là que le rapport de David Dodge, écrit avec la participation de Richard Dion et Robert Asselin, devient intéressant : les auteurs avancent que les hypothèses au soutien de la mise à jour économique sont « plausibles, mais optimistes » compte tenu de l’environnement économique actuel.

Les prévisions économiques n’appartiennent pas au domaine de la science. Dans un monde idéal, elles sont le résultat de la meilleure lecture possible de l’environnement par le meilleur expert qui soit. Il est possible que les auteurs du rapport aient tort. Mais s’il s’avère qu’ils ont raison, le gouvernement court un risque élevé de ne pas être en mesure d’honorer ses engagements avec la combinaison de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants : une récession, des taux d’intérêt qui demeurent élevés en raison des pressions inflationnistes, un coût d’emprunt plus élevé sur les marchés ou des ruptures permanentes dans les chaînes d’approvisionnement. Ces scénarios n’ont rien d’une fiction.

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a promis de prioriser les transferts attendus aux provinces en matière de santé et les investissements dans la transition énergétique dans son prochain budget. Il faut espérer qu’elle instillera également de véritables réflexes de prudence fiscale au sein de ce gouvernement d’un expansionnisme débonnaire.