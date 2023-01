Des excuses? «No thanks.»

Il faut croire que c’est en toute connaissance de cause que Justin Trudeau a nommé la militante Amira Elghawaby à titre de « première représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l’islamophobie ». Même s’il avait su ce qu’elle avait écrit, il l’aurait nommée quand même, a-t-il soutenu.

Interprétant de façon abusive un sondage sur l’attitude des Québécois à l’égard de l’islam, Amira Elghawaby a écrit en 2019 que « la majorité des Québécois semblaient influencés non pas par la primauté du droit, mais par un sentiment antimusulman ». Il est difficile de savoir ce qui est pire : que les Québécois s’opposent à la règle de droit ou qu’ils soient antimusulmans. On peut constater que la représentante spéciale, pur produit de l’idéologie multiculturaliste canadienne, a pris quelques libertés avec les faits. Le communiqué du premier ministre la décrit d’ailleurs comme une journaliste primée et une militante, comme s’il n’y avait pas là contradiction dans les termes.

Un passage d’une chronique publiée dans The Globe and Mail par le professeur de philosophie Joseph Heath, de l’Université de Toronto, lui a donné envie « de vomir », avait-elle écrit spontanément sur Twitter en 2021. Un passage où l’universitaire faisait observer que le plus grand groupe de personnes qui furent victimes du colonialisme britannique au Canada, c’étaient les Canadiens français.

La thèse de Joseph Heath est pourtant intéressante. Il relève qu’au Canada anglais, on utilise l’acronyme américain BIPOC (Black, Indigenous and people of color), qui ne correspond à la réalité canadienne des relations raciales. Aux États-Unis, les Noirs représentent la minorité raciale la plus importante, et de loin, que ce soit en nombre ou en raison de son poids historique. Dans l’énumération, les Autochtones, qui représentent 5 % de la population canadienne, devraient venir avant les Noirs, qui sont trois fois moins nombreux, et les francophones avant les Autochtones en raison de leur nombre. Donc, au lieu de l’acronyme américain BIPOC, le professeur Heath propose l’acronyme FIVM (pour Francophone, Indigenous and visible minority) pour désigner les plus importants groupes minoritaires au Canada. Il souligne que contrairement aux États-Unis, où on analyse les conflits sociaux à travers « une lentille raciale », le Canada n’a pas cherché à « racialiser » les différences ethniques entre ses citoyens. L’idée qu’un immigrant débarquant au Canada en provenance d’Éthiopie a vraiment quelque chose en commun avec un descendant d’esclaves africains présents sur le continent depuis 300 ans est « non seulement une fiction : c’est une fausse représentation pernicieuse ».

Il faut croire que l’influence américaine est forte puisque, dans le communiqué du premier ministre, la description de tâches de cette nouvelle représentante spéciale amalgame la religion — la lutte contre l’islamophobie — au racisme systémique et à la discrimination raciale.

Certains voudraient qu’Amira Elghawaby s’excuse — c’est le cas du chef parlementaire du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay — ou retire ses propos. Mais ce ne serait là que parfaite hypocrisie. La représentante spéciale du Canada incarne un courant de pensée fort répandu au Canada anglais, où l’on est viscéralement contre la conception québécoise de la laïcité et de l’équilibre recherché entre différents droits qui, dans une société, peuvent entrer en conflit.

Au débat des chefs en anglais, lors de la dernière campagne électorale fédérale, la question posée au chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, dont la prémisse était que « le Québec a un problème de racisme » parce que le gouvernement caquiste a fait adopter la loi 21 sur la laïcité et la loi 96 sur la langue témoignait de ce consensus au Canada.

On peut être en désaccord avec des aspects de la Loi sur la laïcité de l’État — c’est la position du Devoir, d’ailleurs —, mais ce n’est pas une loi xénophobe ni antidémocratique. Comme le soulignait le juge Robert M. Mainville dans une décision partagée de la Cour d’appel du Québec sur une requête interlocutoire demandant la suspension de la loi 21 (présentée par l’ancien employeur d’Amira Elghawaby, le National Council of Canadian Muslims), « la conception de la symbolique religieuse et sa place dans l’espace public ne sont d’ailleurs pas perçues de façon identique par chaque société, la Loi sur la laïcité de l’État en est un exemple frappant au sein du Canada ». Et encore : « On peut constater que la question de l’égalité des sexes en regard du foulard islamique ne se prête pas à des réponses simples ou évidentes. »

Justin Trudeau a dit que la nouvelle représentante resterait en poste. Soit. Mais puisqu’elle crache (ou vomit) sur la société québécoise, que, manifestement, elle méconnaît, qu’elle reste chez elle. Le phénomène de l’islamophobie au Canada anglais devrait amplement l’occuper.