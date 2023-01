Une affaire de souveraineté culturelle

Le nouveau ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, a annoncé vendredi dernier la création d’un groupe d’action interministériel, qui devra se porter au chevet de notre langue nationale, avec ses collègues Christine Fréchette (Immigration, Francisation et Intégration), Bernard Drainville (Éducation), Pascale Déry (Enseignement supérieur), Mathieu Lacombe (Culture et Communications) et Martine Biron (Relations internationales et Francophonie). L’objectif ambitieux consiste à freiner le déclin du français, une tâche titanesque, qui ne pourra reposer sur les seules épaules d’une poignée de ministres.

Le Groupe d’action pour l’avenir de la langue française (GAALF) produira un rapport d’ici la fin de l’année, et promet de consulter des experts et des acteurs de la société pour alimenter ses réflexions. Le groupe a tout intérêt à se montrer généreux et inventif dans la méthode de consultation s’il souhaite rallier la population à cette cause d’une importance primordiale et ainsi jeter les bases de l’acceptabilité sociale à une nouvelle série de réformes des lois linguistiques.

L’histoire nous rappelle sans cesse que tous les efforts d’affirmation nationale du Québec en matière de protection du français se sont heurtés à de virulentes critiques dans le Canada anglais et au sein des organismes de défense des droits de la minorité anglophone au Québec. Elles reposent sur un mélange d’insécurité réelle et sincère, de mauvaise foi crasse et d’incompréhension profonde des particularités du Québec, voire un refus de son droit à la différence linguistique et culturelle dans la mosaïque canadienne. Ne perdons pas de vue le doigté et la finesse qui seront exigés des membres du GAALF, afin que leurs propos soient entendus au lieu d’être répudiés.

En soi, la création même du groupe d’action peut servir de prétexte à la prise de conscience et à la mobilisation, afin de « passer à l’offensive et regagner ce qu’on a perdu au fil des dernières années », comme l’espère le ministre Roberge. Le comité interministériel ne peut se permettre de réfléchir en vase clos, à l’intérieur du périmètre confortable de la majorité caquiste à l’Assemblée nationale, qui montre déjà des symptômes évidents d’allergie à la critique.

À cet égard, le GAALF peut s’inspirer des États généraux sur la situation et l’avenir de la langue française au Québec, présidés par le syndicaliste Gérald Larose, en 2000. La commission formée de dix commissaires représentatifs de la société québécoise avait décliné son action en consultations, en journées thématiques, et même en un colloque international. Environ 300 organismes et citoyens avaient contribué à nourrir la réflexion lors d’audiences publiques. Soit dit en passant, le rapport final (Le français, une langue pour tout le monde) constatait la sérénité et la maturité dans lesquelles s’étaient déroulés les travaux. La Commission relevait « une volonté très nette de faire exister sur cette terre québécoise d’Amérique une nation de langue française, accueillante et ouverte ». Et le rapport d’enchaîner sur l’importance de ne pas traiter de la question linguistique de manière unidimensionnelle, mais d’y voir plutôt « un projet social inclusif » dans une société plurielle.

Il ne s’agit pas de recréer des états généraux, mais de garder à l’esprit ces leçons de sagesse. Les enjeux linguistiques ne sont plus uniquement l’affaire du politique et du judiciaire. C’est d’abord une question citoyenne dans une société qui, plus de vingt ans après les travaux de la commission Larose, poursuit sa marche accélérée vers le pluralisme.

Le déclin du français, de même que le devoir de tout gouvernement élu au Québec afin d’assurer l’essor et la vitalité de la langue, des institutions et de la culture francophones, ne devraient pas faire l’objet de remises en question. Le principal défi du GAALF sera de déterminer les priorités d’action, en ne se perdant pas dans les excès des approches normatives.

Nous aurons l’occasion de revenir sur le sujet, mais, d’entrée de jeu, l’urgence de consolider le lien entre langue, culture et fierté d’appartenir à une nation singulière saute aux yeux. Notre premier devoir est de susciter, chez les locuteurs francophones, la curiosité et l’intérêt nourri pour les artistes et les contenus culturels francophones. Étant donné qu’une partie importante de la vitalité culturelle se décline sur les plateformes numériques, pour la plupart étrangères et lourdement « américanisées », ce volet de l’action interministérielle nécessite une réflexion en profondeur sur la souveraineté culturelle.

Dans ses réformes bien intentionnées pour moderniser la Loi sur la radiodiffusion et forcer les plateformes à contribuer à la création et à la diffusion des contenus culturels, Ottawa se soucie davantage de la diversité que de la dualité linguistique. Il y a un terrain à occuper pour le Québec afin que les contenus et les oeuvres francophones ne soient pas réduits à l’invisibilité permanente par des algorithmes insensibles à la diversité culturelle. La relance du français n’arrivera pas par décret, mais par notre capacité collective à stimuler la fierté et l’adhésion à la richesse de la langue et de la culture francophones. Sans des leviers permettant au Québec d’agir sur les environnements numériques, ces espoirs seront vains.