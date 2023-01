Le plan éducation de Drainville est solide

Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, s’est fait désirer depuis sa nomination en octobre dernier, et le dévoilement des « sept priorités » de celui qui dirige la « priorité des priorités » de François Legault était fort attendu. On peut respirer d’aise : les intentions du ministre sont claires, cohérentes avec les nombreuses urgences qui pressurisent le réseau de l’éducation et s’abreuvent à la créativité et au pragmatisme, notamment pour contrer la pénurie de personnel.

Pour bâtir son « plan de travail », M. Drainville affirme avoir visité avec trois de ses collègues quelque 50 écoles. Ce travail de terrain leur a permis d’entendre quelques rengaines, sur les thèmes du manque d’enseignants, de la piètre qualité du français ou du manque de soutien au personnel. Le premier mérite de son plan de travail est précisément de s’articuler autour des enjeux les plus pressants identifiés par les acteurs du réseau de l’éducation. Il promet un dévoilement ultérieur détaillé de chacune de ces « 7 priorités » afin que l’on puisse connaître de manière concrète les moyens qu’il entend déployer pour atteindre ses objectifs. On peut comprendre l’opposition et certains groupes essentiels de l’Éducation d’être restés jeudi sur leur appétit, car le plan d’action est fait de bonnes intentions mais il manque de chair.

En reconnaissant comme premier axe de travail l’importance de rehausser la qualité du français chez les élèves, le ministre Drainville marque des points. Il tranche avec un passé trop jovialiste au ministère de l’Éducation où on avait tendance à minimiser les échecs et à trouver des bonnes nouvelles là où pourtant on ne voyait que matière morose, comme si on jouait à l’autruche alors qu’il y avait péril en la demeure. Le nouveau ministre de l’Éducation affirme que le « seul défi qui compte est la réussite scolaire », et il reconnaît en outre que « la pandémie a eu des effets sur nos jeunes ».

Entre autres effets, il y a ceux révélés cette semaine par La Presse, où on apprenait que les résultats aux examens de français écrit de 5e secondaire avaient été désastreux en 2022, avec des taux d’échec en hausse marquée sur presque tout le territoire québécois. Personne ne doutait que les interruptions fréquentes de service continu en éducation et le retrait de l’école, surtout au secondaire, entraîneraient des conséquences néfastes. Pourtant, le ministère de l’Éducation a semblé résister deux années durant à cet implacable effet néfaste, pratiquant l’aveuglement. Cette fois, les données sont irrévocables. Il faut agir urgemment.

M. Drainville joue d’inventivité et d’audace pour attaquer un criant problème de pénurie de personnel à l’école — premier défi : savoir exactement combien d’enseignants il manque. Il annonce son intention d’accélérer l’accès au brevet d’enseignant, en écartant peut-être la nécessité pour les détenteurs d’un baccalauréat disciplinaire de terminer une maîtrise qualifiante de 60 crédits, un parcours de combattants à mener souvent en 3, 4, 5 ou même 6 ans d’études à temps partiel. « Plusieurs abandonnent car c’est trop long et lourd », dit le ministre, qui se revendique d’une certaine lucidité. Grande nouvelle : il ouvre la porte au retour à un certificat de pédagogie de 30 crédits en lieu et place de la maîtrise.

Nécessité fait loi : l’idée de maximiser la disponibilité des éducatrices en service de garde scolaire — dont les horaires sont morcelés dans la journée — en les transformant en « aides à la classe » semble une piste de sortie qui vient répondre à un besoin hélas associé désormais par les enseignants à une situation de crise. Des profs débordés par un trop grand nombre d’élèves en difficulté et parfois présentant des troubles graves de comportement ne peuvent plus se consacrer sereinement à leur métier d’enseignant. Pour remédier au plus urgent, et bénéficier d’une surveillance d’élèves, ces éducatrices viendront offrir un immense coup de main. Mais attention, que cette solution temporaire ne vienne en aucun cas minimiser l’importance d’ajouter des professionnels en soutien dans la classe.

Les projets particuliers dans les écoles n’avaient-ils pas fini par créer ce qu’on a appelé au Québec « l’école à trois vitesses » ? Eh bien le gouvernement Legault en veut plus, mais assortis d’un accès le plus démocratique possible. La mise en oeuvre de cette mesure pourrait accentuer les inégalités dont plusieurs se plaignent. Ce sera à surveiller.

Espérons que le ministre de l’Éducation a aussi l’intention de secouer les puces de son ministère en ce qui a trait à l’accès aux données et aux indicateurs mis en place pour mesurer de manière fine les aléas de la réussite des jeunes. Le brouillard qui enveloppe nombre d’enjeux et de dossiers pourtant prioritaires finit par créer une situation globalement inquiétante : ne pas savoir à quoi on s’attaque est le meilleur moyen de sombrer dans l’inaction. Parions que c’est une situation que ne tolérera pas l’actuel détenteur de l’Éducation.