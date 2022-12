Pas de protection sans vision

Le ver était-il déjà dans la pomme ? Le vigoureux dépoussiérage de la Loi sur le patrimoine culturel fait au printemps 2021 par le gouvernement caquiste montre des signes d’encrassement. Plusieurs Cassandre s’étaient levées au lendemain de son adoption pour forcer les autorités, et plus largement les Québécois, à se dessiller les yeux. Il appert que leur vision était juste : malgré ses dents plus aiguisées, la loi manque singulièrement de colonne directrice, et cela se ressent sur le terrain.

En près de deux ans, plusieurs dossiers ont permis de faire la preuve que, malgré ses avancées, la loi en fait encore trop peu pour s’attaquer à la spirale de négligence. Les nouveaux pouvoirs dont elle a investi les MRC et les municipalités sont insuffisants. C’est flagrant à la lecture du bilan du patrimoine religieux dressé mardi dans nos pages. Pandémie aidant, on y apprend que de plus en plus d’églises s’ajoutent à la liste des lieux de culte dits « en mutation », soit des bâtiments du patrimoine religieux qui sont démolis, fermés ou transformés au Québec.

Les données de l’inventaire du Conseil du patrimoine religieux analysées par Le Devoir révèlent que 16 églises ont fermé leurs portes en 2022, tandis que quatre sont tombées sous le pic des démolisseurs. Depuis 2003, 663 lieux de culte (sur 2751 bâtiments répertoriés) ont été fermés, démolis ou recyclés. Mince consolation, la requalification semble progresser. En 2021, deux fermetures sur cinq ont donné lieu à des projets d’heureuses transformations.

On a plusieurs fois déploré l’incohérence d’assortir aussi peu d’obligations et de moyens à autant de pouvoirs délégués. Or, on découvre que non seulement cette incohérence est commode quand il s’agit de trouver un intérêt financier pour se débarrasser de bâtiments pénibles à entretenir, mais qu’elle peut également devenir un frein à la réappropriation civile. Un effet pervers auquel le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, a le devoir de s’attaquer.

Sur le terrain, la Loi peut occasionner des délais et des coûts incroyables, capables de venir à bout des meilleures volontés. L’exemple du centre Mont-Carmel de Fugèreville, sis dans l’ancienne église du village érigée en 1921, illustre cette aberration. La reconversion rêvée dont profitent les immigrants, les lecteurs et les aînés de la région n’aura été rendue possible qu’au prix d’une désacralisation des lieux, bien sûr, mais aussi, et c’est là que le bât blesse, au prix d’une renonciation à son caractère patrimonial protégé.

Toutes les MRC et municipalités ne sont pas aussi inventives (et persévérantes) pour préserver leurs bijoux patrimoniaux. Sous le coup d’un permis de démolition après avoir échappé au filet d’un inventaire censé la protéger, l’ancienne prison de l’île d’Anticosti, édifiée en 1911-1912, jouit de l’appui de citoyens qui veulent en faire profiter leur collectivité. Ne croyant pas en ce projet dans le cadre légal actuel, la MRC a préféré maintenir la destruction de la prison plutôt que d’user d’imagination pour contourner les règles qui font obstacle à sa préservation.

Dans son bilan en matière de préservation du patrimoine déposé à l’été 2020, la vérificatrice générale déplorait que l’État soit lui-même loin d’être exemplaire. La remarque tient toujours. Deux ministères (Faune et Culture) ont donné leur feu vert à la démolition de l’ancienne prison sans s’inquiéter du message que cela pouvait lancer aux décideurs et aux citoyens.

Début décembre, c’était au tour d’une société d’État de vouloir s’arroger le pouvoir de démolir une maison quasi centenaire située dans le périmètre de la centrale hydroélectrique Hemming, à Drummondville. Hydro-Québec a invoqué son « immunité » pour procéder sans l’accord de la municipalité. À tort, les mesures de la Loi liant aussi bien le gouvernement que ses ministères et les organismes mandataires de l’État. Le fédéral ne fait guère mieux. Sous la responsabilité de Parcs Canada, le pavillon de thé du manoir Papineau, situé à Montebello, vient d’être « déconstruit », et ce, même s’il faisait partie d’un lieu historique national protégé.

On répète souvent qu’il faut plus de ressources financières, et c’est vrai, mais les ressources humaines manquent tout autant. Protéger nécessite une expertise qui fait toujours défaut. En campagne électorale, Carole Deniger et Dinu Bumbaru, d’Héritage Montréal, avaient d’ailleurs pris le clavier pour rappeler combien le Québec avait cruellement besoin d’un « mécanisme de suivi et d’accompagnement crédible qui engage non seulement les élus et leurs administrations, mais la société tout entière ».

Le chantier est immense, il faudra des stratégies d’occupation transitoire pour prévenir les pertes. D’ici là, le ministre Lacombe doit dessiner une colonne à la Loi, assez solide pour soutenir une vision commune et fédératrice, qui pourra ensuite être portée par un organisme indépendant doté d’un pouvoir d’intervention et d’un financement adéquat. Autrement, les mêmes effets vont fatalement se reproduire.