Arrimer vie littéraire et vie démocratique

Il était écrit dans le ciel que la réforme du statut de l’artiste allait faire trembler les fondations de la chaîne du livre. Qu’on apprenne ces jours-ci que ça tiraille dans les rangs éclatés des auteurs ne surprend personne. Il y a encore une culture syndicale à implanter de part et d’autre. Ce qui étonne davantage, c’est que l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) n’ait pas mieux préparé le terrain avant de jouer une carte maîtresse, celle jetant les bases financières de cette révolution très attendue.

Investie de l’importante mission de mettre en place un cadre de conditions de travail minimales pour les artistes de la littérature, l’UNEQ a adopté, à la faveur de l’été naissant, une résolution l’autorisant à prélever une cotisation syndicale de 2,5 % à ses membres et de 5 % aux non-membres. Or, cette résolution cruciale — inspirée de syndicats d’artistes d’ici — n’a pas fait l’objet d’un suivi diligent. Il aura fallu près de six mois pour que son contenu fasse irruption dans l’espace public. C’est long, beaucoup trop long.

Tombés des nues, nombre d’écrivains, membres ou pas, ont demandé des comptes à l’association professionnelle. « Nous n’avons pas tiré ces cotisations […] d’un chapeau de magicien », a répondu Suzanne Aubry dans un mot de la présidente qui justifie la solidité de leurs assises légales. Elle a aussi détaillé en entrevue les étapes franchies depuis la sanction de la nouvelle loi sur le statut de l’artiste, le 3 juin dernier. On lui accorde que sa modeste équipe a abattu dans l’intervalle un boulot colossal.

Reste tout de même une nette impression de gâchis. Auteurs et médias auront essuyé plusieurs refus avant de pouvoir jeter un oeil au court procès-verbal de l’assemblée générale du 20 juin. Ils ont ainsi compris que si l’UNEQ n’a pas joué les prestidigitateurs, elle n’a pas moins abusé de l’ombre rassurante des coulisses. Il appert que cette résolution primordiale a en effet été dessinée en comité très restreint pour être adoptée par moins d’une cinquantaine de personnes.

Comprenons-nous bien, il y a eu quorum ; la résolution est légitime. Mais était-il moral de la soumettre en pareilles conditions ? En tout et pour tout, 46 personnes (44 pour, 1 contre, 1 abstention) ont tranché dans le vif au nom des quelque 1600 membres que le syndicat revendique, lesquels ne forment qu’une fraction du monde littéraire québécois, dont personne ne connaît le portrait exact. C’est peu, beaucoup trop peu.

Alors que les premières étapes de négociation avec les éditeurs s’ébranlent, l’UNEQ ne peut pas se permettre d’afficher un front aussi faible et désuni. La mobilisation ne sera jamais possible si le syndicat professionnel ne réussit pas à rassembler massivement ses membres et les écrivains non membres nouvellement placés sous son aile. S’il ne veut pas que la grogne et la méfiance s’installent à demeure, il lui faut, surtout, une séance de rattrapage démocratique. Il y va de sa crédibilité.

Remarquez, cet impératif de transparence accrue (qui figure déjà à son plan d’action 2023-2027) se joue aussi bien dans l’autre sens. En droit, on aime à rappeler que nul n’est censé ignorer la loi. Quiconque vit des lettres a aussi le devoir, avec cette loi, de se tenir informé des conditions qui vont désormais régir ses pratiques. Il est sans doute trop tard pour revenir sur ce qui a été entendu en catimini en juin. Mais il ne l’est certainement pas pour s’investir dans la suite de cet ambitieux rattrapage.

Parents pauvres d’un milieu culturel habitué à la frugalité, les écrivains (mais aussi les artistes visuels comme ceux des métiers d’art) jouiront pour la première fois des mêmes droits et privilèges que les autres artistes grâce à cette loi portant le sceau caquiste. Cachets haussés et uniformisés, durées des licences harmonisées, négociation d’ententes collectives, filet social, recours en cas d’abus : sur papier, la révolution en cours a des allures de chemins ensoleillés.

En pratique, ce chambardement viendra pulvériser l’équilibre (tout relatif) d’un système jusqu’ici basé sur la relation entre l’auteur et son éditeur. Les oeuvres d’ici ayant le vent en poupe — avec une hausse phénoménale de 21,3 % des ventes l’an dernier —, il faudra préserver cet état de grâce en rebâtissant les équilibres et en construisant des ponts. Surtout, il y a aura des questions difficiles à trancher. Qu’est-ce qu’un auteur professionnel ? Quels sont ses rôles, ses droits et ses privilèges ? Qui veut-on protéger ? De quoi ?

Pensée pour protéger les artistes de la plume, maillon le plus vulnérable de la chaîne, la loi a le pouvoir de taper sur les doigts des mauvais joueurs et les faire fléchir. Paradoxalement, elle pourrait tout aussi facilement étouffer les plus petits maillons de la chaîne, comme les librairies indépendantes ou les petites maisons d’édition, qui risquent de se retrouver face à des choix cornéliens en raison de leurs plus faibles moyens. Le milieu du livre doit donc se réveiller, auteurs en tête. La professionnalisation est en marche, la fin du régime individuel a sonné. Le passage au collectif se fera avec lui ou sans lui. Pour lui ou contre lui.