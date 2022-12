La biodiversité a gagné… sur papier

Rassembler les pays membres des Nations unies autour de la promesse de protéger 30 % des milieux terrestres et marins d’ici 2030 en plus de s’engager à amasser au moins 200 milliards par année pour soutenir les pays en développement : voilà un défi qui semblait relever de la mission impossible, mais qui s’inscrit bel et bien noir sur blanc sur l’accord de Kunming-Montréal, conclu dans la nuit de lundi. En soi, cette avancée est spectaculaire, même si le véritable test réside dans la mise en oeuvre des promesses.

Après 10 jours d’intenses négociations, les hôtes de la COP15 qui s’est conclue lundi ont eu tôt fait de dépoussiérer un qualificatif à la mode.« Historique », l’entente est « historique », ont-ils clamé avec fierté au moment de parapher l’entente type rassemblant la communauté internationale autour d’un même objectif. Il est vrai que c’est la première fois qu’on rallie autant de pays autour d’un texte de 23 objectifs visant une cible aussi ambitieuse en matière de protection de la biodiversité, sur laquelle une menace sérieuse plane. En ce sens, oui, c’est historique. C’est la première fois qu’une telle somme est sécurisée pour que les pays plus vulnérables, et dont la richesse de la biodiversité est établie, puissent aussi activer des leviers de conservation locaux. Cela marque en quelque sorte l’histoire. C’est la première fois aussi qu’un article de l’entente qualifie les peuples autochtones de gardiens de la diversité et vise la protection de leurs droits dans le cadre des ententes locales. Une page d’histoire s’est tournée.

Cet accord, toutefois, n’atteindra la pleine mesure de son caractère historique que lorsque les objectifs seront atteints, dans l’univers très biologique et peu diplomatique des milieux terrestres et marins. L’heure est grave, car les experts affirment que 70 % des écosystèmes du monde entier ont été dégradés par l’humain, et plus d’un million d’espèces sont menacées. Les efforts à faire pour joindre les actions aux paroles sont donc colossaux : en huit ans, il faudra atteindre des cibles de protection de 30 % des milieux terrestres, d’eau douce, côtiers et marins, alors qu’à l’heure actuelle, seuls 17 % des écosystèmes terrestres et environ 10 % des milieux marins sont protégés. C’est giga-méta-supra ambitieux ! Malheureusement, l’Accord de Paris, auquel on compare celui de Kunming-Montréal au chapitre de l’audace et de la portée, reste toujours flamboyant sur papier, mais sa volonté de limiter le réchauffement à +1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle demeure une utopie : seule une poignée de pays respectent l’engagement pris en 2015, et les Nations unies prévoient un réchauffement qui pourrait dépasser les 2,5 °C si tous les pays engagés dans le traité international respectent dès maintenant leur parole.

C’est donc dans le suivi des engagements ambitieux pris cette semaine que réside le succès de cet accord, que l’on sait tenir non seulement dans la capacité financière des pays visés à mettre en oeuvre les changements requis, mais aussi — et surtout — dans la fermeté de la volonté politique locale. Le courage d’agir n’est pas aussi contagieux que l’ensemble des maladies affectant la planète, hélas.

La question du financement a rendu la fin des pourparlers, enclenchés depuis 2019, plutôt difficile. C’était à prévoir. Au point de départ, une coalition dirigée par le Brésil demandait 100 milliards par année aux pays riches, versés dans un nouveau fonds multilatéral ; plusieurs s’y opposaient tant pour la somme que pour la forme. L’accord de Kunming-Montréal prévoit maintenant le versement d’au moins 200 milliards par année d’ici à 2030 en fonds publics et privés. Le versement des sommes ira dans une branche du Fonds pour l’environnement mondial, dont le fonctionnement a été critiqué. Ce compromis proposé par la Chine en fin de course a permis d’atteindre non pas l’unanimité, mais un solide consensus. Un mécanisme de suivi s’imposera, car cette question financière est cruciale pour protéger les écosystèmes très riches de pays aux moyens trop modestes.

Au Canada, le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, est conscient que c’est en effet aux pays membres de s’assurer de la mise en action de tous ces engagements. Le Canada s’est doté d’une loi-cadre visant à assurer la transparence et la responsabilité de son gouvernement dans ses efforts pour atteindre la carboneutralité en 2050. Il devra faire de même pour ses promesses en matière de protection de la biodiversité et son statut de pays hôte, en soutien à la Chine qui n’a pu accueillir l’événement, le place sous les projecteurs. Si sa feuille de route n’est pas parfaite en matière de protection de l’environnement, car il n’arrive pas à se départir d’une fâcheuse étiquette de pays pétrolier toujours très lié à son industrie des hydrocarbures, voilà une belle occasion de mettre en avant des engagements concrets de manière sincère et prompte.