Chronique d’une démocratie assiégée

Son ambiguïté cédant le pas à sa dangerosité, le président tunisien Kaïs Saïed tentait samedi d’ajouter une brique à son projet politique hyperprésidentialiste avec la tenue d’élections législatives bidon. Elles se soldent par un double boycottage. D’abord celui, annoncé, de l’ensemble des partis d’opposition, islamistes comme laïques. Celui ensuite, inattendu, des Tunisiens eux-mêmes, qui ont boudé l’appel aux urnes à hauteur abstentionniste de 91 %.

Une abstention qui, écornant la légitimité de M. Saïed, est à la fois expression populaire de détresse et de scepticisme. Détresse dans un contexte de grave crise économique que ce président n’arrive pas à soulager. Scepticisme face à une démarche dont il est clair qu’elle vise à élire un nouveau Parlement qui ne serait que décoratif.

La Tunisie, précieux berceau des printemps arabes de 2011, fait l’objet d’une tentative de déconstruction radicale qui tourne à la « dictature éclairée » sous cet austère juriste de 64 ans, très démocratiquement élu en octobre 2019 avec un appui massif de 73 % des votes. Kaïs Saïed est en même temps un phénomène fascinant et un exemple parmi bien d’autres de la montée des populismes autoritaires. Il aura réussi en 2019 à incarner l’exaspération collective face à une révolution qui a certes débarrassé le pays de la dictature laïque de Ben Ali (1987-2011), mais qui est loin, très loin d’avoir porté fruit sur les plans socio-économique et politique. Il a tiré profit des impasses manifestes d’une démocratie naissante où les partis politiques se chamaillant ad nauseam ont échoué à améliorer le sort de la population et à casser la culture de corruption.

Avec le résultat que neuf jeunes sur dix ont voté pour ce candidat « antisystème » il y a trois ans, malgré le fait que, sur des questions sociétales comme les droits des femmes, l’homosexualité et la peine de mort, il soit d’un conservatisme obtus. La classe politique qui régnait jusque-là, à commencer par le parti islamiste Ennahdha, incontournable depuis 2011, n’est pas que peu responsable de l’émergence de cette figure politique.

Ce qui au départ en a séduit beaucoup, c’est sa promesse engageante mais générique de « démocratie par la base », afin de rendre au « peuple » le pouvoir usurpé par les « élites ». Il « faut se libérer », dit-il, des joueurs et des concepts que sont la société civile, les partis politiques et la démocratie représentative. En lieu et place du parlementarisme jugé traître à la volonté populaire, il a prôné par décentralisation des pouvoirs l’élection de conseils locaux non partisans, branchés sur les enjeux de proximité, lesquels conseils seront, dans un avenir qui reste à préciser, représentés au Parlement par une inédite « Assemblée nationale des régions ».

Vaste chantier. Le problème, c’est que le fossé n’a jamais cessé de se creuser entre les propositions de M. Saïed et la réalité pure et dure du système autoritaire qu’il est en voie d’imposer.

Il y a d’abord eu le coup de force du 25 juillet 2021 au cours duquel il a dissous le Parlement élu et s’est arrogé les pleins pouvoirs au nom d’un « péril imminent ». Coup de force salué par des scènes de liesse dans les rues de Tunis. Enfin, se sont dit bien des gens, un homme qui va mettre de l’ordre dans notre trouble démocratie.

Ce coup de force a été suivi de la rédaction en vase clos d’une nouvelle Constitution adoptée par référendum, l’été dernier, à hauteur de 94 % des voix, processus marqué par une abstention massive de 70 %. Une Constitution qui concentre le pouvoir exécutif entre les mains de la présidence et assujettit les élus à ses priorités, sans pouvoir de censure et de destitution. Une Constitution qui défait le caractère laïque et civil de l’État en liant la Tunisie à la « Oumma [la communauté des croyants] islamique » et, donc, aux règles de la charia. Gravissime dérive.

Enfin, Saïed a imposé, en amont des législatives de dimanche, une nouvelle loi électorale diluant par toutes sortes de moyens la capacité de résistance et d’organisation des partis politiques. Au nombre des dispositions les plus rétrogrades : suppression de l’obligation de parité, si bien qu’il n’y avait à ce scrutin que 122 femmes sur 1058 candidats. Le « peuple » de M. Saïed est essentiellement masculin.

· · · · ·

Ces élections surviennent un mois après le 18e Sommet de la Francophonie, qui s’est déroulé à Djerba sur fond de palpables frictions. Des voix avaient plaidé en faveur d’un report du sommet. Justin Trudeau y sera finalement allé, non sans éviter ostensiblement M. Saïed. Emmanuel Macron, de son côté, l’a bien rencontré, mais il est reparti sans attendre la fin du sommet, en signe de protestation.

François Legault l’a rencontré aussi, estimant qu’au vu des législatives qui allaient se tenir quelques semaines plus tard, il s’agissait de lui « donner sa chance ». On voit le résultat : ces législatives étaient tout sauf démocratiques. Il serait bien que M. Legault, si jamais on lui repose la question, soit un peu moins prompt à lui en donner une seconde.