Des différends majeurs

Des nuages se sont amoncelés au-dessus de la rencontre entre les premiers ministres François Legault et Justin Trudeau prévue vendredi à Montréal, au propre comme au figuré. Le rare tête-à-tête a été remis en raison des précipitations qui, vues de Montréal, n’étaient pas exceptionnelles.

Mercredi, François Legault, dans un point de presse à Québec, avait indiqué que deux sujets principaux seraient abordés lors de cette rencontre : le français et les transferts en santé. En ce qui a trait à la langue française, il souhaitait que Justin Trudeau envoie « un message clair » aux sociétés à charte fédérale comme Air Canada afin qu’elles se conforment, comme le veut la loi 96 sur la langue officielle et commune du Québec, à la Charte de la langue française. Or, le député libéral Marc Garneau a bien exprimé, mardi, l’orthodoxie canadienne en la matière. « Ce serait une grande erreur pour nous […] de laisser le champ libre au Québec pour faire tout ce qu’il pourrait vouloir faire en matière de langue au Québec. »

Un sujet urgent pour François Legault, c’est l’immigration, et, au premier chef, le chemin Roxham, par lequel 36 000 demandeurs d’asile sont entrés depuis le début de l’année. Il a aussi rappelé la hausse des transferts en santé réclamée par les 13 premiers ministres des provinces et territoires, dont il a souligné l’unanimité. Sur ces deux sujets également, le gouvernement caquiste n’est pas en voie d’obtenir gain de cause.

À cet égard, le gouvernement Trudeau, par l’entremise de son ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, ne cesse de souffler le chaud et le froid. Comme par le passé, Ottawa cherche à miner l’illusoire front commun des provinces en laissant entendre que des discussions ont cours avec certaines d’entre elles.

Le gouvernement Trudeau a commencé par affirmer qu’il exigeait que les provinces, dont le Québec, transmettent leurs données, ce à quoi le gouvernement Legault ne s’oppose pas puisque ces données sont publiques. Mais en réalité, ce que veut Ottawa, c’est un « plan » fédéral en santé, avançant sur la voie du fédéralisme de supervision. Envoyer des transferts inconditionnels en santé aux provinces, « ce n’est pas un plan en santé », a déploré Jean-Yves Duclos.

Il est bon de rappeler qu’il n’existe pas un seul système de santé au Canada, comme certains l’affirment, mais des systèmes de santé dans chacune des provinces, qui, bien que basés sur les mêmes grands principes énoncés dans la Loi canadienne sur la santé, ont leurs particularités.

De son côté, la nouvelle ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Christine Fréchette, a rencontré pour la première fois, lundi, son homologue fédéral, Sean Fraser, pour réclamer que le gouvernement Trudeau règle le problème du chemin Roxham. Elle a aussi demandé qu’Ottawa paie les coûts des services d’accompagnement et d’aide sociale assumés par Québec et verse des allocations aux demandeurs d’asile en attente d’un permis de travail pour qu’ils suivent des cours de français. Peine perdue. À l’heure actuelle, 90 % de ces migrants qui entrent au pays de façon irrégulière restent au Québec, qui est tenu de les accepter conformément à l’entente Canada-Québec sur l’immigration. Ottawa a le beau jeu.

Justin Trudeau croit que le Québec peut accueillir 112 000 immigrants, tous francophones, sans difficulté. Le seuil d’immigration ne reflète toutefois qu’une partie de la réalité. Selon les données que vient tout juste de dévoiler l’Institut de la statistique du Québec, il y a présentement 290 000 résidents non permanents sur le territoire québécois, des travailleurs temporaires et des étudiants étrangers dont l’admission, pour la plupart, est régie par Ottawa, une gestion dont le gouvernement Legault doit se charger.

Ce sont là des contentieux majeurs qui méritent de sérieuses discussions. Une simple averse de neige les a décalées. Il faudra donc attendre que le ciel s’éclaircisse, au propre comme au figuré.