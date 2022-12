Fonderie Horne: la population a parlé

En campagne électorale, à Rouyn-Noranda, François Legault s’était un peu échauffé à propos du renouvellement de la licence du géant Glencore. Il avait fini par clore la discussion en renvoyant l’odieux de la décision à la volonté populaire. Le voilà servi avec le volumineux rapport des très courues consultations publiques tenues cet automne, qui tranchent en faveur d’un durcissement de ton à l’endroit de la Fonderie Horne.

Assujetti à un plafond de 100 nanogrammes d’arsenic par mètre cube d’air, soit 33 fois la norme sécuritaire, Glencore estime pouvoir réduire ses émissions à 15 ng/m3 d’ici cinq ans. Près de 6 Québécois sur 10 sont en désaccord avec cet objectif (57 %) et son délai (61 %). Ce braquage équivoque (fruit de quelque 175 mémoires et de l’avis de près de 1800 personnes) semble avoir fait son chemin jusqu’au ministre de l’Environnement qui doit délivrer le précieux sésame. Attendue en novembre dernier, sa décision a été reportée à janvier.

Espérons que ces semaines supplémentaires nourriront sa réflexion dans le sens espéré par une écrasante majorité d’intervenants issus de tous les milieux. Diviseur dans l’espace public, le débat paraît beaucoup plus posé à la lecture de ce rapport de 221 pages, qui formule des espoirs de bon voisinage dans un avenir proche — sans appel franc à la fermeture, ce qui est notable — grâce à une panoplie de mesures concrètes. Pour cela, toutefois, Québec devra se montrer plus ferme. Et proactif.

La fonderie juge impossible de faire mieux « dans l’état actuel des connaissances et de la chaîne d’approvisionnement ». Personne n’imagine que la transition se fera en criant lapin, mais la norme sécuritaire de 3 ng/m3 doit devenir un objectif assumé par tous, y compris Glencore, cela dans des délais autrement plus raisonnables. Après tout, les premières alertes officielles datent de 25 ans, la fonderie est la seule responsable si le rattrapage lui donne aujourd’hui le vertige.

Le rêve d’économie circulaire vendu par Glencore et Québec n’est pas un pari impossible pour autant, même dans ces termes resserrés. Mais d’ici à ce qu’on y arrive, les gens de Rouyn-Noranda doivent pouvoir compter sur la mise en place de mesures transitoires à l’échelle du défi, dont plus de stations d’échantillonnage, un accès en temps réel aux données et, surtout, une Santé publique plus dégourdie. S’il faut créer une zone tampon, créons-la aussi. La santé doit reprendre le haut du pavé.