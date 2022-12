Piétons en danger

Le décès tragique cette semaine de la petite Maria Legenkovska, heurtée par un automobiliste alors qu’elle trottait tout bonnement vers l’école, jette un pan d’immense tristesse sur la population, impuissante face au drame, et remet aussi pour une énième fois à l’ordre du jour le débat pressant sur la sécurité des piétons en ville.

En l’espace d’une semaine seulement, six piétons sont décédés dans le Grand Montréal des suites d’une collision avec un véhicule. Après des bilans plus rassurants en 2020 et 2021, pandémie et couvre-feu obligent, voilà que la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) rapporte près de 40 morts pour l’année 2022 (en date de septembre), un bilan en hausse de 15 % par rapport à l’année précédente. Décembre se conclura avec un solde encore plus important.

Les chiffres à eux seuls sont préoccupants, mais les histoires derrière ces données le sont encore davantage. Dans de nombreux cas, on aurait pu éviter la perte de vie, soit en bonifiant les mesures de sécurité piétonnière là où c’est nécessaire, soit en améliorant les comportements des automobilistes. Le drame qui s’est joué cette semaine aux intersections de la rue Parthenais et de Rouen, dans le quartier Centre-Sud de Montréal, présentait tristement les deux faces de ce problème. Une intersection maintes fois pointée du doigt par les citoyens, revendiquant haut et fort des protections additionnelles pour garantir une meilleure sécurité aux marcheurs, et le comportement déplorable d’un automobiliste en fuite, laissant une enfant en détresse au sol, derrière lui. On peine à comprendre comme une telle chose est possible. Le chauffard s’est livré aux policiers en journée.

Les piétons n’ont pas la cote, et ce, malgré le fait qu’ils surpassent en nombre tous les autres « transportés ». N’est-on pas tous un peu piéton chaque jour, peu importe notre véhicule de prédilection ? Or, au Québec, le piéton doit s’armer de patience et de vigilance lorsqu’il affronte la ville — et pas que, car il y a des enjeux de sécurité routière sur tout le territoire, que l’on soit en centre urbain, en banlieue ou en campagne. Les passages piétonniers colorent la chaussée mais gare à celui qui, comme aux États-Unis ou en Ontario, oserait l’emprunter en pensant que les voitures s’arrêteront par magie, comme le code de la sécurité routière le leur impose pourtant. Ici bas, ces quelques barioles blanches sur le bitume n’imposent pas un arrêt instantané de l’auto, reine incontestée du parc routier.

La petite fille de 7 ans, arrivée d’Ukraine cette année, n’était pas loin de son école. C’est pourtant aux abords de ces établissements qu’on continue de retrouver des automobilistes impatients de faire descendre leur marmaille tôt le matin, encombrant les rues remplies d’écoliers, avec risques d’impact. Sur l’île de Montréal, des projets porteurs ont permis de transformer des rues en zones piétonnes uniquement devant les écoles, au moment de l’arrivée et du départ des enfants. À d’autres intersections cruciales, on a bien fait des efforts qui portent leurs fruits : installer des dos d’âne, des saillies de trottoir, des terre-pleins, des feux piétons protégés. Il faut faire plus.

La réduction de la vitesse reste une des mesures les plus efficaces pour éviter des décès. Comme l’expliquait Piétons Québec dans un dossier percutant sur le sujet publié dans Le Devoir il y a un an, la probabilité de survie d’un piéton frappé par une auto est de 90 % si le véhicule roule à 30 km/h, mais n’est plus que de 25 % si cette auto a une vitesse de croisière de 50 km/h.

La zone où a lieu l’accident cette semaine fait partie des rues résidentielles dans lesquelles un surplus de voitures circule depuis le commencement du giga chantier de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Dans les lacunes de planification qui ont été reprochées aux décideurs, on peut compter aussi des efforts insuffisants pour tenter de contrer l’afflux de circulation non locale dans des quartiers de vie relativement paisibles. Automobilistes mécontents d’avoir perdu du temps dans un détournement de circulation et respect des règles de sécurité ne font pas bon ménage. L’impatience pousse aux excès.

Les données colligées en 2021 par notre journaliste confirmaient que plus de deux collisions graves ou mortelles sur trois sont survenues à des intersections à Montréal, entre 2012 et 2020. La métropole s’est rallié à l’objectif Vision Zéro, selon lequel un mort ou un blessé grave est toujours de trop, et vise 2040 pour arriver à zéro accident. C’est une intention noble qui pourra trouver sa réalisation, dont nous sommes encore trop loin, le jour où les pouvoirs politiques placeront les enjeux de sécurité routière là où il le faut, le jour où la culture du tout à l’auto et la domination de la voiture dans l’espace auront dégonflé et le jour où les piétons retrouveront leurs lettres de noblesse — et avec elles la capacité de déambuler sans craindre l’impact d’un quelconque véhicule à roues.