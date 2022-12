Le Qatar de tous les scandales

Et de trois ! Il y a eu, sous Nicolas Sarkozy, le scandale des magouilles autour de l’octroi en 2010 du Mondial 2022 au Qatar contre l’achat d’avions militaires français ; il y a celui, ensuite, de l’exploitation des ouvriers étrangers des chantiers de construction à Doha, avec des milliers de morts à la clé ; il y a maintenant celui des élus du Parlement européen soudoyés par le Qatar à hauteur de centaines de milliers d’euros, éclaboussant toute l’institution.

D’une certaine manière, il faut savoir gré à l’autocratie qatarie d’éclairer d’aussi lumineuse manière, encore qu’à son corps défendant, la fort insupportable tendance de nos gouvernements, s’agissant de la défense à géométrie variable des droits fondamentaux, à balayer leurs « valeurs démocratiques » sous le tapis de la realpolitik.

Rien de tout cela n’a empêché le président français, Emmanuel Macron — qui a continué depuis qu’il est arrivé au pouvoir de resserrer joyeusement les liens commerciaux de la France avec des dictatures du monde arabo-sunnite comme l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis —, de se rendre mercredi à Doha pour être de la fête de la demi-finale France-Maroc. Éloquente contribution à la légitimation d’un État autoritaire. Il aurait pourtant pu avoir la décence de rester à distance pour encourager les Bleus, au vu des abus mis en évidence par le Mondial 2022 sur les plans politique et social. À vouloir s’y trouver absolument, et à vouloir la récupérer politiquement, il gâche un peu la fête d’une compétition qui est en effet captivante et porte en quelque sorte ombrage au fait que le Maroc est devenu le premier pays arabe, d’une part, et africain, de l’autre, à se rendre aussi loin.

Jamais une Coupe du monde n’a échappé à des considérations politiques. Celle du Qatar à plus forte raison, ce qui n’en a rendu que plus visible le sportwashing pratiqué par son gouvernement. En l’occurrence, le cumul des injustices et des scandales avérés pendant ce Mondial de soccer, tenu sous l’empire d’une FIFA rapace et mesquine, aura nécessairement secoué des consciences et ouvert des yeux.

• • • • •

Le scandale de corruption qui vient d’éclater au Parlement européen, et donc au visage de l’Union européenne (UE), est majeur : saisie de 1,5 million d’euros en espèces, incarcération d’une vice-présidente du Parlement, la socialiste grecque Eva Kaili, et d’un ancien eurodéputé aujourd’hui responsable d’une ONG effrontément appelée Fight Impunity. Ils sont accusés d’avoir appartenu à une « organisation criminelle » visant à « influencer les décisions » de l’UE au profit de l’émirat — dont le poids géopolitique est proportionnel à ses immenses ressources gazières. C’est le pouvoir du fric dans toute son horreur. Qu’est-ce que 1,5 million d’euros pour un gouvernement qui en a englouti 150 milliards dans le Mondial ?

Quels dividendes le Qatar croyait-il tirer de cette entreprise de dévoiement et pourquoi, exactement, ces députés et ex-députés se seraient-ils laissés acheter ? En novembre, Mme Kaili s’est pour ainsi dire ridiculisée en saluant au Parlement européen et lors d’une visite au Qatar les soi-disant progrès « historiques » de cette monarchie absolue en matière de respect des droits de la personne. Que le Qatar ait établi pour les travailleurs immigrés un salaire minimum améliore certes leur situation, mais cela ne constitue encore, justement, que le strict minimum.

D’aucuns pensent que l’affaire Kaili pourrait n’être en fait que la pointe de l’iceberg. C’est un scandale qui, d’emblée, vient révéler en tout cas des insuffisances béantes de l’institution en matière d’éthique, de lutte contre la corruption et d’encadrement des lobbyistes. On apprend avec cette affaire que ce Parlement qui prétend aspirer à être un modèle de pratiques démocratiques manque sérieusement de transparence. Et c’est ainsi, par exemple, remarque Le Monde, qu’entre autres signes d’opacité, rien n’oblige les élus européens à faire état de leurs rencontres avec des membres d’États étrangers.

C’est un scandale qui, impliquant surtout pour l’heure le groupe social-démocrate (S&D) des députés au Parlement européen, se trouve à rejaillir négativement sur l’ensemble des pays membres de l’UE dans un contexte où, se tenant aux côtés de l’Ukraine, ils n’ont de cesse de prêcher haut et fort le rempart démocratique contre l’autoritarisme russe. Entendu que, d’un côté, Vladimir Poutine s’en frotte les mains et que, de l’autre, cette affaire risque de faire le jeu des voix populistes à un peu plus d’un an des élections européennes. Le Parlement a dans l’oeil une poutre qui impose la nécessité de « réformes radicales », pour reprendre les mots de la fonceuse eurodéputée « insoumise » Manon Aubry. Saura-t-il le faire ?