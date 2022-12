La bonne foi de l’archidiocèse de Montréal ne suffit pas

La greffe ne prend pas entre l’archidiocèse de Montréal et son ombudsman indépendante, dont la sainte colère exprimée cette semaine paraît parfaitement justifiée. Depuis son entrée en fonction, en mai 2021, l’avocate Marie Christine Kirouack n’a pas chômé, produisant pas moins de cinq rapports détaillés. Que son plus récent rapport, rendu public lundi, s’avère aussi le plus sévère du lot a de quoi vivement inquiéter pour la suite de ce pas de deux forcé, qui paraît de plus en plus désaccordé.

Recommandation clé du rapport Capriolo, déposé en 2020, l’arrivée d’un ombudsman devait permettre d’assurer la réception et le suivi des plaintes pour abus ou comportements inappropriés commis par un prêtre, un diacre, un membre du personnel ou un bénévole. Or, Me Kirouack note que, depuis le printemps, moment où son mandat a été élargi aux plaintes n’ayant pas été traitées de façon satisfaisante par le passé, on lui marche de plus en plus sur les pieds. Sans même se gêner.

L’exercice censé faire le cumul des plaintes reçues à ce jour — 188 au total, dont 64 pour abus — démarre plutôt sur une dénonciation en règle. Le travail de Me Kirouack a été compromis de plusieurs manières par des membres de l’Église montréalaise dans les derniers mois. La liste de ses doléances est accablante : durée incompréhensible de traitement de dossiers d’abus, encombrement, violations de la confidentialité inexcusables, ingérences impardonnables, intimidation à l’endroit du personnel avec qui elle collabore… Jusqu’au dépôt d’une plainte au Barreau du Québec, que Me Kirouack a reçue comme une menace et a d’ailleurs soumis comme telle au modérateur de la curie.

Déterminée à aligner ses pas sur ceux de l’archidiocèse, Me Kirouack dit accorder le bénéfice du doute à sa tête dirigeante, dont elle ne remet pas en question « la bonne foi ». Du même souffle, elle précise néanmoins que Mgr Christian Lépine « manque de force dans l’application des règles » et avance qu’il est « fort probablement » mal conseillé.

On la trouve bien magnanime. Pour qui regarde tout cela de l’extérieur, il est clair que Mgr Lépine doit se ressaisir et assumer le leadership qu’on attend de lui.

Il est possible pour un élève de s’en sortir en récitant ses apprentissages pieusement. Tôt ou tard, il devra tout de même cesser d’ânonner pour raisonner par lui-même. C’est le défi qui attend l’archidiocèse de Montréal. Sur papier, l’organisation a fait ce qu’exigeait le rapport Capriolo sur les agressions sexuelles commises par le prêtre Brian Boucher : maints protocoles, règlements, procédures et autres politiques ont en effet été rédigés et approuvés dans la foulée, écrit la juge Pepita Capriolo dans une lettre placée en annexe du rapport de l’ombudsman.

Pourtant, entre ce dont on a convenu par écrit et ce qui est aujourd’hui appliqué sur le terrain, le pas paraît désormais « trop grand » à la juge à la retraite, qui n’y croit tout simplement plus. Se voyant mal cautionner un rapport faisant état de temps de traitement aussi incompréhensibles, mais, surtout, d’abus et d’ingérences de toutes sortes, la juge Capriolo explique qu’elle n’a eu d’autre choix que de démissionner du comité de transition dans lequel elle s’était investie corps et âme.

Cette démission, jumelée au rapport dévastateur de Me Kirouack, doit être considérée comme une solide mise en garde. À pareille date l’an dernier, l’ombudsman notait que les derniers mois avaient été marqués par la période d’adolescence propre à tout nouveau processus. Elle n’imaginait certainement pas que la résistance au changement qu’elle déplorait alors irait grandissant tandis que le processus gagnait en maturité. L’ombudsman doit pourtant pouvoir faire son travail en paix, sans entrave.

L’archidiocèse de Montréal devra regagner sa confiance, comme celle des victimes. Pour cela, Mgr Lépine aurait tout intérêt à reprendre une à une les recommandations du rapport Capriolo afin d’agir là où la parole de son organisation ne s’est pas encore traduite en actes, comme avec cette formation — obligatoire, pourtant ! — boudée par les deux tiers des personnes visées par le programme Virage victimes d’abus.

Sans cela, l’archidiocèse de Montréal ne pourra jamais devenir l’exemple de transparence auquel il aspire.