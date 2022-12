Travailler, c’est bien, mais pas trop

Avant même qu’il ne rende public le rapport du Comité consultatif du travail et de la main-d’oeuvre sur le travail des enfants, le ministre du Travail du Québec, Jean Boulet, s’est dit d’accord avec ses recommandations. Il entend présenter un projet de loi en ce sens dès l’ouverture de la prochaine session parlementaire.

Une telle promptitude de la part du ministre nous rappelle que l’ancien titulaire du portefeuille de l’Immigration croit sans doute qu’il a quelque chose à se faire pardonner. Mais au-delà de ces considérations qui tiennent autant de la politique que de l’amour-propre, on ne peut lui reprocher de vouloir rapidement faire oeuvre utile.

Le comité, qui regroupe des représentants du patronat, des syndicats et du ministère, a recommandé au ministre d’établir à 14 ans l’âge général d’admission à l’emploi. Actuellement, il n’y a pas de limite d’âge, mais un élève de moins de 14 ans doit obtenir l’autorisation de ses parents pour être embauché.

Une des recommandations préconise l’interdiction pour les employeurs de demander à un jeune du secondaire de travailler plus de 17 heures par semaine et plus de 10 heures entre le lundi et le vendredi pendant l’année scolaire.

Selon l’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017, de l’Institut de la statistique du Québec, le risque de décrochage chez les jeunes augmente selon le nombre d’heures travaillées, particulièrement chez les garçons s’ils travaillent 16 heures ou plus par semaine. Cela peut paraître surprenant, mais quand ils ne travaillent pas plus de 11 heures par semaine, les garçons présentent moins de risque de décrochage que leurs pairs qui ne travaillent pas. Chez les filles, toutes durées de travail confondues, celles qui travaillent décrochent moins que leurs consoeurs qui n’occupent pas d’emploi.

Une autre enquête, qui date toutefois — elle remonte à 1992 —, montre que les jeunes qui ont un petit boulot, mais qui travaillent peu d’heures, soit 10 heures ou moins par semaine, affichent une meilleure moyenne que les élèves qui ne travaillent pas du tout. Mais comme il faut s’y attendre, les notes baissent avec l’augmentation du nombre d’heures travaillées.

Quant aux accidents de travail, ils sont en augmentation chez les jeunes : cela s’expliquerait par le fait que les membres de ce groupe d’âge sont plus nombreux à travailler. Mais les données manquent tant sur ce plan que sur le phénomène dans son ensemble, une lacune qu’il faudra corriger.