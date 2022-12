De rares dommages punitifs

Dans une cause devant le Tribunal du logement (TAL), une locataire a eu raison de son propriétaire qui n’a pas respecté ses engagements et l’a harcelée pour qu’elle abandonne son logement de façon définitive. Une banale histoire de rénoviction qui a connu un rare dénouement, avec l’imposition de substantiels dommages punitifs.

Comme l’a rapporté Le Devoir lundi, la locataire Maude Annie St-Laurent a vécu un cauchemar qui a commencé quand le propriétaire et spéculateur LS Capital Group lui a demandé en 2021 de quitter son logement de 4 pièces et demie du Centre-Sud de Montréal afin d’y réaliser des travaux majeurs.

C’est en 2019 que LS Capital Group a acquis ce bâtiment de 18 logements sur la rue Saint-Timothée. Depuis, la plupart des locataires ont été expulsés de leur logement. Sur son site Web, l’entreprise se vantait d’atteindre un taux d’expulsion des locataires de 95 % dans les immeubles dont elle se portait acquéreur. À la suite de scrupules tardifs, peut-on présumer, cette mention a disparu.

Promettant à ses investisseurs « un gain substantiel en capitaux propres », LS Capital se définit comme une société dont « l’avantage concurrentiel » est « de trouver et de sécuriser des propriétés sous-évaluées » afin de « les développer à leur plein potentiel de valeur marchande ». Évidemment, avec un tel plan d’affaires, ce n’est pas dans ses intentions de s’embarrasser de locataires qui paient des loyers de moins de 1000 $ par mois à Montréal.

Le harcèlement fait partie de ses méthodes, a conclu le juge Luk Dufort du TAL. Dans un premier temps, le propriétaire et la locataire avaient conclu une entente pour que celle-ci quitte son logement pendant environ trois mois. Le propriétaire s’engageait à lui verser une compensation de quelques milliers de dollars ainsi que la différence entre le prix de son loyer et celui du logement temporaire qu’elle devait occuper. Jusqu’ici rien à redire. Or, les mois ont passé, et la locataire a dû présenter une requête au TAL en janvier 2022 pour réintégrer son logement. En juillet, LS Capital Group a décidé de violer l’entente en ne renouvelant pas le bail du logement temporaire. Résultat : Mme St-Laurent a dû payer deux loyers pendant deux mois, le temps qu’elle obtienne une ordonnance de sauvegarde.

Le juge Dufort a vu dans la manoeuvre du propriétaire, qui aurait pu avoir des conséquences encore plus importantes n’eût été l’ordonnance, « une stratégie visant à exercer une pression économique sur la locataire » pour qu’elle abandonne la partie. C’est en soi du harcèlement, « une faute grave », qui donne droit à la plaignante à des dommages punitifs de 15 000 $ en l’espèce. « Le prétexte de l’évacuation temporaire pour tenter d’obtenir l’expulsion permanente d’un locataire s’apparente à la pratique connue sous le terme de “rénovictions”, […] pratique qui doit être proscrite du milieu locatif. » Le montant des dommages punitifs est d’une ampleur exceptionnelle, selon l’avocate qui a représenté la locataire. Il doit être important afin de dissuader d’autres propriétaires de procéder à de telles manoeuvres, souligne le juge.

Ce que cette affaire met en lumière, c’est qu’il en faut, de la persévérance et de l’opiniâtreté, pour résister au harcèlement de spéculateurs prêts à bien des choses pour faire la passe. Même si on est représenté par un avocat, ce qui s’impose en pareil cas, il faut dépenser temps et énergie pour faire valoir ses droits, tout en surmontant son anxiété. Ce n’est pas donné à tout le monde. La preuve, c’est qu’il n’y a que quelques locataires qui ont choisi de tenir tête à LS Capital Group.

Ce que cette cause montre également, c’est que les évictions abusives des locataires, leur remplacement programmé par des gens mieux nantis, sont un modèle d’affaires bien établi dont les locataires font les frais en dépit de la protection que fournissent le Code civil et la Loi sur le TAL.