Le ridicule d’un bras de fer

La bâtonnière du Québec, Catherine Claveau, a démontré involontairement tout le ridicule entourant le bras de fer entre le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, et la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau. Me Claveau a suggéré la semaine dernière aux deux belligérants de se tourner vers la conciliation afin de dénouer l’impasse sur l’allocation des ressources à la cour.

Que la bâtonnière en soit rendue à se proposer comme intermédiaire pour la reprise d’un dialogue fécond entre le ministre Jolin-Barrette et la juge Rondeau, c’est à se tordre d’un rire cynique. Depuis la réforme du code de procédure civile du Québec, en 2016, le législateur a mis l’accent sur les modes de prévention et de règlements des différends. La négociation, la médiation et l’arbitrage sont encouragés en lieu et place du conflit ouvert, le but étant d’améliorer l’accessibilité à la justice et de désamorcer les litiges avant qu’ils ne deviennent irrécupérables.

De toute évidence, le ministre Jolin-Barrette et la juge Rondeau ne prêchent pas par l’exemple. Nous avons déjà exprimé de profondes réserves sur l’attitude de la juge Rondeau. Alors qu’elle revendique la nomination de 41 nouveaux juges à la Cour du Québec pour remédier aux délais de traitement des causes, elle a permis aux 160 juges de la Chambre criminelle de siéger un jour sur deux (plutôt que deux jours sur trois). Rien pour régler le problème des délais. Et tout pour mettre une pression indue sur Québec et obtenir « ses » juges, au coût supplémentaire annuel de 41 millions de dollars.

Seulement, il faut être deux pour entretenir un conflit. Lorsque deux des plus importants officiers de justice au Québec se montrent incapables de se parler, s’affrontant plutôt à coups de requêtes et de procédures devant les tribunaux, l’image de la justice en prend pour son rhume.

C’est ainsi qu’il faut comprendre la sortie de Me Claveau. Le différend au plus haut sommet de la hiérarchie politique et judiciaire concourt à « ébranler la confiance du public envers les institutions judiciaires québécoises ». La bâtonnière a même osé évoquer le risque sur la protection du public que font courir les délais à la chambre criminelle.

Le ministre Jolin-Barrette s’est dit ouvert à la conciliation, tout en se montrant ferme dans son opposition à la nomination des 41 juges et à l’assouplissement des heures de travail. La juge Rondeau s’est refusée à tout commentaire sur l’offre de la bâtonnière, ce qui est bien dommage. Il faut aussi deux adultes pour régler un conflit.