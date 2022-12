Élémentaire justice fiscale

Les chiffres sont énormes. Dans son dernier rapport, la vérificatrice générale (VG) du Canada, Karen Hogan, établit que le gouvernement fédéral, durant la pandémie, a versé à des individus 4,6 milliards de trop en Prestation canadienne d’urgence (PCU). En outre, il devrait se pencher sur près de 27,4 milliards en diverses aides liées à la COVID-19 ,dont 15,5 milliards octroyés à des entreprises qui n’ont pas subi de pertes de revenus importantes pendant les confinements.

À cela s’ajoutent, en PCU, 1,6 milliard versé à des individus qui avaient quitté leur emploi, et pour l’anecdote, 6,1 millions payés à des détenus et 1,2 million envoyés à 391 âmes qui avaient quitté ce monde. Si on additionne tous ces montants, on arrive à une somme de plus de 33,6 milliards. Cela représente 16 % des 210 milliards versés en prestations diverses par le gouvernement fédéral durant la pandémie.

Selon la VG, le montant de 27,4 milliards en prestations qui méritent examen est un minimum. Le gouvernement pourrait manquer de temps : la loi comprend des délais de recouvrement allant de 36 à 72 mois, selon les cas.

Devant la pandémie, le gouvernement Trudeau a conclu qu’il fallait soutenir rapidement les individus et les entreprises afin d’éviter une crise économique. Il fut donc décidé de se fier à leurs déclarations — sur leur bonne foi —, quitte à faire les vérifications par la suite.

La VG reconnaît que le gouvernement fédéral, grâce à cette aide financière massive fournie rapidement, a pu empêcher une augmentation de la pauvreté et aider l’économie à se remettre des effets de la pandémie. Sur le plan macroéconomique, c’était la chose à faire.

Karen Hogan estime toutefois que les deux entités fédérales qui ont distribué cette manne, l’Agence du revenu du Canada (ARC) et Emploi et Développement social Canada (EDSC), manquent de rigueur dans leurs vérifications après coup. Elle a notamment déploré que l’ARC procède par échantillons basés sur une notion de risque. Il est donc acquis que l’agence se contentera de récupérer une fraction seulement des sommes versées en trop. Jusqu’ici, l’ARC n’a fait que répondre aux appels de citoyens qui ont voulu rembourser volontairement les prestations auxquelles ils n’avaient pas droit.

À Ottawa, la ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, a qualifié d’« exagérés » les chiffres avancés par la VG. Mais ce qu’il faut retenir, c’est que le gouvernement Trudeau est incapable de nous dire quelle est l’ampleur des versements injustifiés et quel montant il compte récupérer.

Une part des prestations versées en trop l’a été à des personnes à faible revenu qui ont du mal à rembourser les sommes depuis longtemps dépensées. Des prestataires ont négocié des ententes de remboursement avec EDSC. Le gouvernement fédéral pourrait envisager d’effacer l’ardoise pour certains, mais encore faut-il que ce soit par l’entremise d’un programme normé, comme le suggère la VG.

Quant aux entreprises, l’ARC doit faire toutes les vérifications qui s’imposent visant les 15,5 milliards en subventions salariales qu’elles auraient touchées sans y avoir droit. Il fut un temps où la fonction publique fédérale était un modèle de gestion, mais le moins qu’on puisse dire, c’est que son étoile pâlit : on n’a qu’à penser aux dysfonctionnements qui ont marqué la délivrance des passeports et qui affectent depuis quelques années le ministère canadien de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.

Même s’il lui en coûte, l’ARC doit déployer tous les efforts, et non pas seulement procéder de façon aléatoire, pour récupérer les sommes dues par les entreprises. Il en va non seulement d’une saine gestion des deniers publics, mais aussi de la plus élémentaire justice fiscale.