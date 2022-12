Enfin, un don de sang inclusif!

Morale et santé publique ne font pas bon ménage. C’est pourquoi il faut se réjouir de voir que la science l’aura finalement emporté sur les préjugés dans le délicat dossier du don de sang, qui, depuis le scandale du sang contaminé des années 1990, a remarquablement évolué, ici comme ailleurs.

Depuis dimanche, Héma-Québec applique une approche inclusive qui lui permet d’appliquer les mêmes critères d’admissibilité à tous les donneurs potentiels. Finies les exceptions prévues d’office pour les hommes ayant eu des rapports sexuels avec des hommes, héritage d’une page traumatique de l’histoire canadienne, après que 1100 personnes eurent été infectées par le VIH et 20 000 autres par l’hépatite C lors de transfusions sanguines, entre 1985 et 1993.

Exclus à vie en 1992 en vertu d’un principe de précaution qui ne colle plus au portrait sanitaire actuel, les hommes homosexuels avaient recouvré le droit de donner du sang en 2013, mais seulement après une abstinence de cinq ans, délai réduit à un an en 2016, puis à trois mois en 2019. La science, pourtant, est formelle : rien ne justifie que l’on accole encore le mot « danger » à tout un groupe du seul fait de ses pratiques sexuelles.

Le Québec n’est pas le premier à prendre acte de cette évolution, qui prône une approche non genrée recentrée sur le comportement individuel de tout un chacun. Il était même un peu à la traîne dans la fédération canadienne, où Justin Trudeau a porté ce cheval de bataille sans coup férir. Se débarrasser de nos préjugés aura mis du temps. Trop de temps pour qu’on ne dise pas aujourd’hui : enfin !

Bien sûr, l’évaluation des risques demeure. Le don de sang (de plaquettes et de plasma) n’est pas un droit, mais un privilège humanitaire. Il faut toujours des règles de qualification bétonnées pour garantir la sécurité des receveurs. Or, cet assouplissement, approuvé plus tôt par Santé Canada, n’aura aucune incidence sur celle-ci, assurent les autorités. En font foi les premiers échos scientifiques publiés au Royaume-Uni, où une approche similaire est appliquée depuis 2021.

Ce changement n’en est pas moins majeur pour la communauté LGBTQ+, qui ne mérite certainement pas de porter encore ce stigmate. Il vient de plus couper l’herbe sous le pied de ceux que cette pratique confortait dans leurs préjugés. Alors que les droits des LGBTQ+ sont remis en cause sur la planète, Russie et États-Unis en tête, c’est là une belle victoire — sensible, sensée et éclairée — contre la peur et l’ignorance.