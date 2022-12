Le Québec doit prêcher par l’exemple

Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, à qui on vient de confier la responsabilité de la Faune et des Parcs, a profité de la tenue à Montréal de la 15e Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique des Nations unies (COP15) pour dévoiler la mise à jour de la liste des espèces menacées et vulnérables. Mieux vaut tard que jamais puisque cette liste, élaborée en catimini par un comité confidentiel, n’a pas été revue depuis 2009 pour les espèces fauniques.

En entrevue à Radio-Canada, le ministre a présenté l’annonce comme « un rattrapage » et s’est engagé à remplacer les trois postes vacants au sein du Comité aviseur sur les espèces fauniques menacées et vulnérables du Québec, qu’on n’écoutait plus depuis belle lurette. Il était gênant pour le gouvernement québécois de se présenter à la COP15 avec une liste périmée, conséquence d’avoir ignoré pendant des années les recommandations de ce comité.

Québec pourrait s’inspirer d’Ottawa en formalisant la divulgation des recommandations et son ordre du jour. Le Comité fédéral sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) publie un rapport annuel et le gouvernement fédéral est tenu de répondre à ses recommandations en temps utile.

À la veille de l’ouverture de la COP15 qui a eu lieu mardi, le gouvernement caquiste a annoncé son intention de reconnaître 27 espèces fauniques vulnérables ou menacées. La rainette faux-grillon passe du statut de vulnérable à celui de menacé, ce qui est conforme à la désignation issue de la Loi fédérale sur les espèces en péril. En ce domaine, Québec et Ottawa exercent des compétences concurrentes. Les désignations parfois diffèrent. Ainsi, deux espèces de cétacés, la baleine noire et le rorqual bleu, sont en voie de disparition, selon Ottawa, tandis qu’elles ne sont que des espèces « susceptibles d’être désignées comme menacées ou vulnérables » pour Québec. Quant au caribou forestier, une espèce pourtant menacée, il n’apparaît que comme une espèce vulnérable dans la liste québécoise. À cet égard, le gouvernement caquiste demeure à la traîne.

Les gouvernements québécois et fédéral s’entendent cependant pour fixer à 30 % le pourcentage du territoire à protéger d’ici 2030. Le gouvernement caquiste est parvenu à atteindre la cible de protéger 17 % du territoire québécois, l’objectif onusien de 2020, grâce notamment à l’apport des vastes territoires dans le Grand Nord. L’effort doit maintenant porter sur la création de plus d’aires protégées dans le sud du Québec. De son côté, le Canada protège 13,5 % de son territoire terrestre et 14 % de son territoire marin. L’adoption de ce seuil de 30 % fait partie des négociations qui ont cours à la COP15, qui, n’en doutons pas, revêt une très grande importance. Alors qu’un million d’espèces sont vulnérables ou menacées dans le monde, la préservation de la biodiversité est un enjeu tout aussi crucial que la lutte contre les changements climatiques.

Mardi, à l’ouverture de la conférence, François Legault a annoncé l’octroi d’une somme de 650 millions pour un « Plan nature 2030 » visant, notamment, à protéger les espèces menacées et à créer de nouvelles aires protégées, l’un allant avec l’autre. Le premier ministre s’est engagé à appuyer le leadership autochtone dans la création d’aires protégées. Avec une telle ouverture, on pourrait s’attendre à ce qu’il annonce la protection de la rivière Magpie, que les Innus et la collectivité locale tiennent mordicus à enlever des griffes d’Hydro-Québec, un site que la société d’État se réserve pour la construction possible d’un complexe hydroélectrique.