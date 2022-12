Passer à table

Au printemps 2020, tirée par une pandémie qui a pris le monde entier par surprise, l’insécurité alimentaire a bondi à 26 % au Québec, pour redescendre graduellement à 16 % l’année suivante. Le ressac aura été de courte durée. L’inflation a eu tôt fait de gonfler la vague. Et si personne n’a échappé à la hausse spectaculaire de 11 % du panier d’épicerie en 2022, ce sont les plus vulnérables qui en paient le plus fort prix.

Le coût décoiffant de notre panier fait l’objet d’une étude du Bureau de la concurrence sur les profits des chaînes de marchés d’alimentation. Tant mieux, on ne voudrait pas se découvrir les dindons de la farce. Dans l’immédiat, le gouvernement Legault a beau vanter son contestable bouclier anti-inflation, c’est d’un bouclier anti-faim que rêve un Québécois sur quatre composant avec l’insécurité alimentaire, selon l’INSPQ. Avec une hausse prévue de 5 à 7 % du prix des aliments en 2023, le nombre de ventres creux va augmenter encore, un non-sens dans une société privilégiée comme la nôtre.

Sur le terrain où les dons se raréfient, les banques alimentaires font face à l’inédit. Les frigos et les étagères se vident plus vite que ne croît la clientèle, laquelle prend de nouveaux traits. Habituées aux miracles improvisés, elles allongent la soupe en offrant des paniers moins garnis et moins variés. Mais cela ne suffit plus, en dépit d’une aide spéciale de 9,6 millions d’Ottawa en début d’année. Ne pas le voir commence à ressembler à un refus d’assistance.

Sollicité de toutes parts, le gouvernement Legault a rejeté la semaine dernière une motion des libéraux lui demandant d’offrir une aide financière d’urgence à ces organismes essentiels. Il est vrai que les aides ponctuelles (comme les fameux chèques caquistes quasi universels attendus ces jours-ci) ne sont qu’un diachylon sur une plaie béante. Mais la faim n’attend pas. Rendue à ces extrêmes, elle justifie même des moyens draconiens, pour détourner le proverbe.

La sécurité alimentaire va de pair avec la solidité du filet social, la qualité de l’emploi et le coût de la vie. C’est là qu’il faut agir pour des effets durables. Des pays se sont dotés d’un programme d’alimentation scolaire universel, d’autres ont réglementé le prix de certains produits de base ou favorisé la production locale d’autres produits. Tout cela est à évaluer si on veut alléger la part à accorder à notre pain quotidien. Mais pour cela, il faudra que tous passent à (la même) table.